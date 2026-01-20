2026 新春唐津！友だち登録キャンペーンを開催します。

一般社団法人唐津観光協会詳細を見る :https://www.karatsu-kankou.jp/news/detail/645

一般社団法人唐津観光協会は、唐津市の観光情報を配信しているLINE公式アカウント「唐津観光アカウント」の友だち登録者限定のキャンペーンを行います。キャンペーン期間中にLINE公式アカウント「唐津観光アカウント」と友だち登録すると抽選で22名様に唐津の海辺にあるホテルの宿泊券や佐賀牛などの唐津の特産品が当たります。

ぜひ、この期間に「唐津観光アカウント」と友だち登録をしてみませんか。

キャンペーン期間

2026年1月22日（木）～2月23日（月）

賞 品

応募方法

唐津シーサイドホテル 商品券2万円分（宿泊の支払いにも利用できます）3名様佐賀牛リブロースステーキ 600ｇ 3名様唐津焼コーヒーカップ ペアセット 3名様ナポリ風石窯ピザと熟成ハムセット 4名様西京漬・粕漬と唐津バーグのセット 5名様いちごさん900g 4名様

１．LINE公式アカウント「唐津観光アカウント」と友だち登録を行う。

▼▼▼

２．「唐津観光アカウント」のトーク画面のキャンペーンバナーから応募フォームに移動する。

▼▼▼

３．フォームに必要事項を記入して応募する。



※すでにお友だちの方も本キャンペーンはご応募いただけます。

LINE公式アカウント

唐津観光アカウント

「唐津観光アカウント」の友だち登録はこちらから

https://lin.ee/aZjwM0g

お問い合わせ

一般社団法人唐津観光協会

〒847-0043 佐賀県唐津市新興町2935番1号

電話番号︓0955-74-335

お問い合わせフォーム :https://www.karatsu-kankou.jp/inquiries/