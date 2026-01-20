地方企業でも平均2週間で採用へ！スキルディッシュ、「食品特化型の外国人材紹介サービス」を確立

株式会社スキルディッシュ＜「食品特化型の外国人材紹介サービス」の特徴＞ 【Webページ】https://skilldish.com/lp.html

株式会社スキルディッシュ（本社：東京都板橋区、代表取締役：井潟 百之威）は、食品企業における外国人材の採用ニーズの高まりを受け、企業ごとの採用計画に合致した特定技能外国人※1を提案する、「食品特化型の外国人材紹介サービス」を全国展開します。これにより、地方企業でも募集から内定まで平均2週間で完結する採用スピードを実現し、即戦力となる外国人材の確保を支援します。

※1：特定技能とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れることを目的とする在留資格。日本人と同様に、現場での単純労働を含む幅広い業務にフルタイムで従事することができます。

◆ 食品業界における需要

食品業界では労働人口の減少が深刻化しており、政府統計では2028年度末までに食品分野（飲食料品製造・外食）で必要となる特定技能外国人が19万2,000人を超えると見込まれています。一方で、特定技能の在留資格は16分野に分かれているため、優秀な人材は介護・建設など他分野との間で争奪戦となり、計画的な人材確保が急務となっています。

さらに、既存の採用構造では、食品企業1社がリーチできる「食品業界で働きたい特定技能外国人」は全体の13％にとどまり、入社3年以内の離職率は38％（うち66％が1年以内）と高い水準にあります。

特に地方企業では、「求人を出しても数ヶ月間応募が来ない」「少ない候補者の中から採用せざるを得ない」「雇用条件が正しく伝わっておらず、トラブルや早期離職が発生する」といった課題が顕在化しています。こうした状況から、採用スピードを高めつつミスマッチを防ぎ、企業ごとに最適な外国人材を紹介できるサービスへのニーズが急速に高まっています。

◆「食品特化型の外国人材紹介サービス」 について

＜採用までの流れ＞

「食品特化型の外国人材紹介サービス」とは、 企業ごとの採用計画に合致し、定着性の高い人材をピンポイントで採用できるサービスです。

雇用条件に基づいて事前に選抜された人材のみを面接できるため、企業担当者の負担も大幅に軽減されます。また、募集から内定まで平均2週間で完結するスピード感と、採用が確定するまで費用が発生しない成果報酬型の料金体系により、地方企業を含む幅広い食品企業が導入しやすい仕組みを実現しています。

１. 採用計画の策定

「食品加工の経験者を採用したい」「特定技能2号を目指せる人材を採用したい」など、企業ごとの雇用条件に沿って採用計画を策定します。弊社代表も食品業界出身であるため、現場が抱える専門的な課題や定着に関する相談にも対応可能。実務に根ざした採用戦略を提案できます。

２. 候補者の募集開始

既存の人材会社では、食品分野における候補者は平均60名程となっています。この限られた候補者プールから食品企業は選考せざるを得ないため、十分な人材が集まらないという問題がありました。

対してスキルディッシュは、約40倍となる2,500名以上の候補者を有しているため、採用の選択肢が格段に広がります。さらに、候補者が学ぶ食品教育（衛生管理・HACCP）や日本語教育の実施体制を、弊社が現地で直接審査しているため、企業は現地に赴くことなく、教育品質が担保された人材を安心して採用できます。

３. 選抜面談の実施

求人に関心を持つ候補者に対し、弊社側にて選抜面談を行います。

食品業界特有の雇用条件（繁忙・閑散期の差、月別残業時間、現場環境など）について、企業と候補者の認識にズレがないかを丁寧に確認し、定着が見込める人材のみを紹介します。

４. 採用面接の実施・内定

候補者全員が食品業界志望であり、「水産物の加工がしたい」「惣菜製造に携わりたい」など業務内容へのこだわりを持っています。給与と立地だけで企業を選ばないため、最適な人材をピンポイントで面接できます。

面接日程の調整、通訳の手配、面接同席、内定後の入国サポートまで、採用プロセスを一気通貫で弊社が支援。事前に選抜された人材のみを面接できるため、企業担当者の負担も大幅に軽減されます。

◆ 株式会社スキルディッシュ

＜既存人材会社との比較＞

社名 ：株式会社スキルディッシュ

本社所在地 ：東京都板橋区大山町12番2号 DT大山ビル5階

代表取締役 ：井潟 百之威

事業内容 ：食品業界に特化した外国人材事業

特定技能外国人採用プラットフォーム『SkillDish』の開発・運営※対象分野：飲食料品製造業・外食業

厚生労働大臣許可：有料職業紹介番号13-ユ-317066

【ブランドビジョンやサービス詳細については以下リンクをご覧ください】

食品業界専門の外国人材採用プラットフォーム『SkillDish』：https://skilldish.com/

雇用企業向けサービス紹介ページ：https://skilldish.com/lp.html