1月22日より「ブランドショップハピネスつくば店」にて買取・下取り催事を開催

写真拡大 (全2枚)

株式会社マーキュリー

業務提携後企画第二弾

株式会社マーキュリー（東京都新宿区 / 取締役社長：秋間 剛）のグループ会社で、貴金属・ブランド品・ダイヤモンド・ジュエリーの買取および販売事業を展開する 株式会社Clarisse（東京都新宿区 / 代表取締役社長：川崎 拓） が運営する「ゴールドプラザ」は、累計61万人以上のお客様にご利用いただく貴金属・ブランド品買取サービスです。


この度当社は、株式会社ハピネス・アンド・ディ（東京都中央区銀座 / 代表取締役社長：前原 聡） と2025年10月1日に業務提携契約を締結いたしました。


提携後の取り組みとして、2026年1月22日（金）より4日間、「ブランドショップハピネスつくば店」にて買取・下取りのトライアル催事を開催いたします。



■ トライアル買取・下取り催事について


株式会社ハピネス・アンド・ディが運営する「ブランドショップハピネス」は、上質なブランド雑貨やジュエリーを取り扱う専門店です。


今回の催事は、これまでの販売サービスに加え「買取・下取り」を実際の店舗で展開することで、来店客へより幅広い購入・売却の選択肢を提供することを目的としたトライアル施策です。


買取・下取りの実務については、あくまでブランドショップハピネスが主担当となり、ゴールドプラザはその運営をバックアップ。将来的な恒久運営を見据え、円滑な体制構築をサポートいたします。



■ 開催概要


企画名：ブランドショップハピネスつくば店 買取・下取りトライアル催事


期間：2026年1月22日（木）～ 1月25日（日）


時間：10:00～19:00
　　　※22日は12時より開始　25日は18時まで


場所：ブランドショップハピネス 岡山店


　　　（茨城県つくば市稲岡６６－１イオンモールつくば１階）


URL：https://www.handd.jp/view/page/buyback




■ ゴールドプラザについて


ゴールドプラザは、


「高額買取でもスピーディーな現金化」


「業界最高水準の査定額」


を強みに、累計61万人以上のお客様に選ばれてきた貴金属・ブランド品・宝石の総合買取サービスです。各店舗は駅近でアクセスしやすく、専門査定士によるスピード査定・丁寧な説明と信頼鑑定を提供。さらに、お客様のニーズに合わせ選べる多様な買取方法を用意し、初めて利用される方にも安心してご利用いただける環境を整えています。



■企業情報


株式会社Clarisse


※株式会社Clarisseは株式会社マーキュリーのグループ企業です


本社　　　：　東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル6階


電話番号　：　03-6908-7502


URL　　　：　https://goldplaza.jp/


設立　　　：　2024年9月


資本金　　：　9,000万円


従業員数　：　68名


事業内容　：　貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取・販売


代表者　　：　取締役社長 川崎 拓