『カードキャプターさくら クリアカード編』のロケットビート モチーフ柄リュックの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品の受注を1月15日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/139,932?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼ロケットビート モチーフ柄リュック
木之本 桜がオープニングで着用していたロケットビートのコスチュームをイメージしたモチーフを、ホワイトの生地に散りばめたデザインに仕上げました。
広めのマチで収納力に優れており、外側のジッパー式ポケットは小物の収納に最適です。
イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\14,080(税込)
サイズ：（約）高さ24cm×幅20cm×奥行き9cm
素材 ：合皮
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/139,932?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK