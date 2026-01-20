「売らない」事業承継で後継者問題に挑む 日本事業承継トラストが、音楽データ事業を行うプランテック社の全株式取得

日本事業承継トラスト株式会社

後継者不在の企業をM&Aにてお譲り受けし、その企業のさらなる価値創出に取り組む日本事業承継トラスト株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「当社」）は、音楽メディアデータ事業を展開する株式会社プランテック（本社：神奈川県相模原市、以下「プランテック社」）の全株式を特別目的会社（SPC）を通じて取得したことをお知らせいたします。

事業承継の目的と背景

本件は、短期的な株式再売却を目的とした投資ではなく、プランテック社が長年培ってきた音楽メディアデータの計測・解析に関するノウハウや、業界内での信頼関係を基盤に同社の事業を中長期的に持続成長させていくことを目的としています。

また本件は、次世代の後継者を求めていたプランテック社と、AIおよびマーケティングの知見を通じて承継先企業に貢献することを責務と捉えていた当社の意向が重なったことにより実現しました。

プランテック社について

プランテック社は、メディアでの楽曲再生、オンエア情報を中心とした各種メタデータを計測、解析し、音楽業界における意思決定を支援するサービスを35年以上の長きにわたり提供してきました。データ活用の重要性が一層高まる中で、同社が有する専門性は、音楽業界のみならず、エンターテイメント領域全体においても大きな可能性を持つと当社は考えています。

株式会社プランテック本社（神奈川県相模原市）プランテック社の今後の経営

今後の経営においては、プランテック社の事業内容や企業文化、既存の経営・従業員体制を尊重しつつ、当社が有するAIやマーケティングの知見を活用しながら、プロダクトの高度化や事業基盤の強化を図ってまいります。また、音楽・エンターテイメント分野における企業との協業についても積極的に検討し、データを軸とした新たな価値創出につながる取り組みを探求してまいります。

また、事業承継に伴い、当社代表取締役である岩本浩気が、プランテック社の代表取締役に就任いたしました。当社が有する知見を活かし、プランテック社が持つ技術やネットワークの価値をより広い文脈で発展させることを目指します。

当社の事業承継方針

当社は、後継者不在を理由とした廃業が数多く発生している現状を、日本における重要な社会課題の一つと捉えています。その解決に向け、短期的な株式再売却を目的とした投資は行わず、主体的な事業承継を通じて、技術力やブランド力を有する企業の価値を次世代へとつないでいくことを目指しています。

今後も特定の業種にとらわれることなく、当社が有するAIおよびマーケティングの知見によって事業の持続的な成長に貢献できると判断した企業を中心に、事業承継を進めてまいります。

会社概要

日本事業承継トラスト株式会社

本社: 大阪府大阪市北区梅田1-1-3

代表者: 代表取締役 岩本浩気

事業内容: 企業の譲受および譲受企業の経営支援

設立: 2024年12月

企業HP: https://jxt.co.jp/

<代表者経歴> 岩本浩気

神戸大学工学部を卒業後、広告会社を経て、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（株式会社ユー・エス・ジェイ）に入社。同社マーケティング部門で、中期経営計画策定、コンテンツ需要予測、新規事業開発を担当。マーケティング会社の株式会社刀に移った後、新規事業開発とM&Aに従事。

2024年、日本の中小企業が抱える後継者不在の問題を解決すべく日本事業承継トラスト株式会社を設立。

株式会社プランテック

本社: 神奈川県相模原市緑区橋本2-17-21

代表者: 代表取締役 岩本浩気（前任: 三澤博）

事業内容：楽曲オンエア情報を中心とした各種データの計測、解析

設立: 1990年1月

企業HP: https://plantech.hotexpress.co.jp/

お問い合わせ

https://jxt.co.jp/contact/