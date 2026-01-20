【着工のお知らせ】スカイツリーが望める都市型マンション「マーキュリー両国」を建築開始！

株式会社マーキュリー

不動産の買取・不動産開発を手掛ける株式会社マーキュリー（本社：東京都港区、代表取締役：宮地博明）は、墨田区石原二丁目において、居住用賃貸マンション「マーキュリー両国」を着工いたしました。

本物件は、都営大江戸線「両国」駅から徒歩9分の利便性と、落ち着いた住環境を兼ね備えたロケーションに誕生します。周辺には隅田川や公園が広がり、都心でありながら日常に潤いを感じられる住環境が魅力です。

・物件について

エントランスには大理石風の仕上げを採用し、住まう方や訪れる方を高級感あふれる空間でお迎えします。スタイリッシュでコンパクトながらも、洗練されたデザインと快適な暮らしを両立させました。

全戸1LDKのつくりで、ゆとりある一人暮らしから、スマートな二人暮らしまで幅広く対応します。オートロックや防犯カメラといった安心のセキュリティに加え、宅配BOXも備え付けることで、都市生活における利便性を高めています。さらに、バルコニーからは東京スカイツリーを望むことができ、日常の中で特別な眺望を楽しむことができます。

「マーキュリー両国」は、2027年3月竣工予定です。歴史と文化が息づく墨田区において、洗練された都市型レジデンスとして地域に上質な住環境をもたらす本物件の完成にぜひご注目ください。

・物件概要

物件所在地：東京都墨田区石原2-5-10

交 通：都営大江戸線「両国」駅 徒歩9分

敷 地 面 積：132.84平方メートル

構 造：鉄筋コンクリート造地上7階建

専 有 面 積：住戸Aタイプ 32.30平方メートル 、住戸Bタイプ 32.19平方メートル

築 年 月：2027年3月竣工予定

本物件に関するお問い合わせ先

営 業 担 当：出沼

・マーキュリーについて

マーキュリーは、豊富な不動産の知識と経験を基に、不動産オーナー様が抱えるお悩み・お困りごとを解決いたします。

不動産に関するお悩み・お困りごとは多種多様で、人それぞれ異なります。

ご不安や問題点を的確に把握し、事案ごとに応じた最善な企画をご提案いたします。

不動産に関わる全ての人が納得でき、結果に満足できるよう、問題解決を目指し続けることが、

我々の存在意義であり、使命だと考えております。

商 号：株式会社マーキュリー

本 社：〒105-0004 東京都港区新橋6-22-4 MERCURY SHINBASHI

設 立：2004年12月

代 表 者：代表取締役 宮地 博明

資 本 金：3000万円

事 業 内 容：権利調整事業 不動産開発事業 借地権・底地権買取り事業 マンション建て替え事業

【提供サービス】

・借地権や底地に特化したサービス「借地権相談所」（ https://shakuchiken.net/ ）

・再建築不可物件に特化したサービス「再建築不可.net」（ https://saikenchiku-fuka.net/）

各HPにて不動産に関するお役立ちコラムも公開中です。

