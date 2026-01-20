千葉の産婦人科クリニック「市川レディースクリニック」、自動音声応答システム「DXでんわ」を導入。診療時間内の予約電話対応がゼロに。

メディアリンク株式会社

電話対応をゼロにする「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、市川レディースクリニック（所在地：千葉県市川市、院長：永野 玲子）において、「DXでんわ」が導入されたことをお知らせします。

導入クリニック紹介

2019年に開院した市川レディースクリニックは、千葉県市川市で産科・婦人科診療を行う地域に根ざしたクリニックです。妊娠・出産のサポートから婦人科疾患の診療まで、女性のライフステージに寄り添った医療を提供しています。

導入の背景

同院では事務員2名体制で受付業務を行っていましたが、2回線のうち一方が常に電話が鳴り続ける状態で、スタッフ1名はほぼ電話対応しかできない状況が続いていました。産婦人科という性質上、医師や看護師への確認が必要な電話も多く、1件あたり10～15分かかることもありました。その結果、電話対応に追われ、「来院した患者への対応が後回しになる」「受付業務や会計業務に支障をきたす」といった状況が発生していました。

導入の成果

「DXでんわ」の導入により、診療時間内の予約電話対応がゼロになりました。午前診療と午後診療の間の1時間のみ電話を直接受け付け、診療時間内は自動応答でお昼の時間帯への架け直しを案内する体制を構築しています。また、「用件録音・AI要約」機能により、音声を聞かずに内容を把握でき、余裕のあるタイミングで折り返せるようになりました。これにより来院患者を待たせることがなくなり、受付スタッフも落ち着いて業務に取り組めるようになっています。緊急性の高い電話に備え、直接スタッフにつながる選択肢も設定し、柔軟な対応を実現しています。

※本件の詳細については、下記URLよりご覧ください。

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/dxtel-case16/

「DXでんわ」について

企業の電話業務をDXすることで、対応の効率化・省力化を推進するサービス「DXでんわ」は、メディアリンクが提供するIVR（自動音声応答システム）です。

企業にかかってきた電話の一次受付と転送を自動化することで、電話業務の大幅な効率化に貢献。また、電話相手が吹き込んだ内容を自動でテキスト化し、関係者に通知する機能も標準搭載。さらに、より柔軟な自動応答を可能にするSMS送信機能も備えています。

音声案内フローは自由に分岐を設定できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ、中国語や韓国語、フランス語など、約40言語に対応しており、不動産・ホテル・クリニック・ITなど、幅広い業界で活用されています。

▼電話対応をゼロにする「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼ 導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング

市川レディースクリニックについて

- 会社名 ：市川レディースクリニック（https://www.ichikawa-ladiesclinic.com/）- 所在地 ：千葉県市川市市川南1-8-6 YSDビル 3階- 代表者 ：院長 永野 玲子- 開院 ：2019年7月- 診療科目：- - 婦人科- - 産科