【LINEヤフー】応募からファン参加型企画までLINEで全て完結するオーディションプラットフォームの提供を開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、LINE公式アカウントを活用した、オーディションの応募受付からファン参加型の投票施策、課金機能による収益化までを一気通貫でサポートするオーディションプラットフォームの提供を開始しました。

本サービスは、LINEヤフーのソリューションを活用し、応募者・事業者・ファンの三者がLINE上でつながることで、従来のオーディション運営を効率化し、エンゲージメントの最大化を実現します。

エンタメ業界では、タレント発掘の重要性が高まる一方で、応募者とのコミュニケーションや管理にかかる負荷、オーディションサイトを利用しても応募が集まりにくいこと、熱量のあるファンとの接点づくりの難しさなど、主催者側が抱える課題は複雑化しています。

また近年では、オーディション自体を“コンテンツ化”し、ファンが候補者の成長や選考過程に参加できる「ファン参加型オーディション」の形式が広がりを見せています。ファンによる投票や応援企画を通じて、応募者とファンの接点を一過性で終わらせず、継続的な関係性へと発展させる仕組みが求められています。

さらに、デビュー後のファンベース構築までを見据えたコミュニケーション設計や、選考段階からファンを巻き込む仕掛けづくりの重要性も高まっています。

こうした課題やニーズに対し、LINEヤフーでは、応募からデビュー後の活動までをすべてLINE上で完結できるオーディションプラットフォームを提供します。

月間9,900万人※1 が利用するLINEを活用することで、応募受付、ファン投票、課金機能による収益化までを一気通貫で支援し、主催者・応募者・ファンの三者それぞれに価値を届ける、新しいオーディションのかたちを実現します。

■ 主催者（事業者）のメリット

LINE公式アカウントを活用することで、簡単に募集を開始できるだけでなく、ファン参加型の企画や有料抽選などを通じてエンゲージメントや収益の最大化が可能になります。

オーディション終了後も、ファンを蓄積した状態で次のプロモーションへとつなげられます。

■ 応募者のメリット

LINE公式アカウント上でスムーズにエントリーできるほか、応援機能を通じてファンを集めたり、投票を通じてファンからの支持を実感できます。

ファンとのつながりを持った状態で活動をスタートできるため、デビュー後の飛躍につながる基盤づくりにもなります。

■ ファンのメリット

LINE公式アカウントを通じて、応援したい候補者の情報を手軽に受け取り、投票や応援コメントなどを通じて、オーディションに参加している人を身近に感じながら応援することができます。

本オーディションプラットフォーム※2は第一弾として、株式会社ホリプロとエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社が共催する、男性ボーカルに特化した新オーディション「Horipro Vocal Scout Caravan」に導入されました。

応募者数は約5,000人以上に達し、大規模な応募処理をLINE上でスムーズに実現したほか、ファンによるシェアや応援機能を通じ、オーディションの盛り上がりを後押ししました。

オーディション詳細はこちら：https://tsc47th.jp/

今後は、他の芸能事務所や音楽レーベル、イベント興行主など、幅広い業界での導入を予定しています。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、今後もエンターテインメント業界のデジタルトランスフォーメーションを支援し、ユーザー・クリエイター・ファンをつなぐ新たな体験価値の創出を目指してまいります。

※1：2025年9月末時点

※2：エボラニ株式会社が開発している「オーディションパッケージ」を採用しています。