アース製薬から、『コバエがホイホイ』リニューアル発売捕獲力が「超・進化」！史上最強の捕獲力（※1）





製品名：コバエがホイホイ



内容量：1個



効能効果：ショウジョウバエ類、ノミバエ類の駆除（対象害虫）



価格：オープン



製品名：コバエがホイホイ 2個入



内容量：2個



効能効果：ショウジョウバエ類、ノミバエ類の駆除（対象害虫）



価格：オープン



製品名：コバエがホイホイ 3個入



内容量：3個



効能効果：ショウジョウバエ類、ノミバエ類の駆除（対象害虫）



価格：オープン



【『コバエがホイホイ』について】『コバエがホイホイ』は、コバエ捕獲器カテゴリーにおいて圧倒的なシェアを持つブランドです。主に、家庭の台所や生ゴミを入れゴミ箱まわりで発生するショウジョウバエ類、ノミバエ類を対象としています。殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでも使用できる設置型のコバエ駆除剤として、多くのお客様にご愛用いただいています。当社は、「生命（いのち）と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」という経営理念のもと、人々の健康と快適な生活の実現に真摯に向き合ってまいりました。