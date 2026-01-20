【リゾナーレ熱海】静岡が誇る「水わさび」の新たな美味しさを発見する「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」提供

星野リゾート貸し切りの空間で、わさびの新たな美味しさとの出合いを楽しむ

空と海と森が彩る空間で、心弾む滞在が叶うリゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、2026年4月1日～6月30日までの期間、静岡が誇る「水わさび」の新たな美味しさを発見する「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」を提供します（＊1）。冬に栄養を蓄えた瑞々しいわさびをさまざまな調理法でスイーツやセイボリーに仕立てるほか、ドリンクでも味わうことができます。緑豊かな「森の空中基地 くすくす」にあるツリーハウスを貸し切りで楽しむアフタヌーンティーは、スイーツを乗せるスタンドや空間も、わさびが育つ豊かな自然と透明度の高い湧水やわさび田をイメージしました。薬味の枠を超えたわさびの新たな美味しさに出合うことができます。

＊1 水わさび：渓流や湧水など、水を利用して栽培されるわさびのこと。生食で食べることに適している。

背景

静岡県はわさびの根茎生産量、産出額で全国一位を誇る、わさびの主要産地です（＊2）。わさびは綺麗な湧水がある環境でしか育たない植物で、豊かな自然環境と、新鮮な水によって育まれます。また「静岡水わさび」の伝統的な栽培方法「畳石式」は、棚田状の階段構造で豊富な湧水をかけ流すことで不純物のろ過や水温の安定、栄養分や酸素の供給を同時に行います。その持続可能なシステムと美しい景観が評価され、2018年にFAO（国連食糧農業機関）により世界農業遺産に認定されました。 春の時期は、冬に栄養を蓄えたわさびが葉や花を咲かせるため、根の部分に水分が溜まり、辛みが抑えられます。薬味としてのイメージを超え、わさび本来の爽やかな香りと風味を広く知っていただくために本プログラムを企画しました。瑞々しい春のわさびをスイーツやセイボリーにたっぷり使い、五感で爽やかな春の訪れを感じる特別な体験を提供します。

＊2 静岡わさび農業遺産推進協議会(https://www.shizuoka-wasabi.jp/)

静岡県 公式ホームページ(https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/information/myshizuoka/1002255/1040933/1011254.html)

水わさび香る新緑のアフタヌーンティーの特徴１ わさびの美味しさを新発見するアフタヌーンティーアフタヌーンティーのスタンドは、下層から上層へ向けて大中小の石を順に積み上げた複層構造の「畳石式」をイメージ

辛みが抑えられる春のわさびの特性を活かし、スイーツやセイボリーにも組み合わせました。スイーツは、静岡の名産「ぐり茶」とわさびの風味が豊かに広がる「生チョコレート」など4種を味わえます（＊3）。セイボリーにはわさびの茎をドレッシングとして使い、口に入れた瞬間に爽やかな香りが鼻から抜ける「ニューサマーオレンジとサーモンのマリネ」などを揃えました。スイーツを乗せるスタンドは、棚田式の階段構造の「畳石式」をイメージしたオリジナルデザインで、見た目でも楽しむことができます。

＊3 ぐり茶：蒸し製玉緑茶のこと。 茶葉自体が捻じれて「ぐりっ」としているところから、ぐり茶と呼ばれる。

２ おろしたてのわさびが香るドリンクおろしてたてのわさびの香りとともに、冷茶を楽しむ

アフタヌーンティーの始まりには、おろしたてのわさびが香るウェルカムドリンク「わさびの冷茶」を提供します。静岡で育った苦味と旨味が感じられる煎茶に、好みの量のわさびをすりおろし、急冷した一杯です。おろしたてのわさびの香りが煎茶にほんのりと移り、鼻から抜ける爽やかな風味を味わうことができます。

３ わさび田をイメージした貸し切りのツリーハウスわさびが育つのに欠かせない水の透明感や湧水を表現した空間

アフタヌーンティーを楽しむのは、樹齢300年を超えるクスノキが宿る森の空中基地 くすくすにあるツリーハウスです。わさびの生育に欠かせない綺麗な湧水やわさび田から着想を得て、テーブルはわさびの花や苔を表現し、天井には棚田から水が流れている風景をイメージした装飾を施しました。水の透明感をイメージしたプライベートな空間で、爽やかな春の訪れを感じながら、ゆっくりと流れる時間を楽しむことができます。

「水わさび香る新緑のアフタヌーンティー」概要

期間 ：2026年4月1日～6月30日

料金 ：1名 7,000円（税込）

含まれるもの：アフタヌーンティーセット、ツリーハウスの貸し切り

時間 ：13:00／15:00（各回90分）

定員 ：1日2組 各回4名まで

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/）にて3日前17:00まで受付

対象 ：宿泊者

備考 ：仕入れ状況により食材、内容が変更になる可能性があります。

天候により内容が変更になる可能性があります。

リゾナーレ熱海

相模湾を表現した吹き抜け空間 「アクティビティラウンジ」

相模湾を一望できる高台に建ち、空と海、森が彩る絶景と花火を独り占めできる、全室オーシャンビューのリゾートホテル。豊富なアクティビティはもちろん、白砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books&Cafe」や、樹齢300年を超えるクスノキが宿る「森の空中基地 くすくす」、絶景に浸る温泉など、思い思いのリゾートステイを満喫することができます。

所在地 ：〒413-0016 静岡県熱海市水口町2-13-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：81室（部屋タイプ：11タイプ）

料金 ：1泊24,000 円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）

アクセス ：【車】東名高速道路厚木 I.C.より車で約70分

【電車】JR 東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢 中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビテ ィ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。 現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾ ナーレ福井」の開業を予定しています。

URL ：https://www.hoshinoresorts.com/brand/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外に8施設展開