セーフィー × アイテック、クラウド録画サービスと車番認識技術が融合

交通・医療を中心にAI・画像処理システムの開発を手がけるアイテック株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役社長：辻洋祐、以下アイテック)と、クラウド録画サービス国内シェアNo.1*のセーフィー株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：佐渡島隆平、以下セーフィー)は、このたびセーフィーのクラウドサービス上で動作する車番認識ソリューション「AI-App (アイアップ)ナンバープレート認識」を共同でリリースしました。

* テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

背景と目的

2014年の創業以来、画質、機能性、コスト、システムの操作性の高さなどの強みを活かして急成長を遂げ、小売・飲食・建設・物流・製造・インフラ・公共・医療など幅広い業界で、主に人や施設・設備の監視ソリューションを提供しているセーフィーが、今回新たに「車両」を監視検知対象に加え、車番認識分野へ本格参入します。

一方、アイテックは2023年にAXIS Communications社製カメラの内部で動作する組込み型車番認識ソフトウェア「LPR for ACAP」をリリース。従来の車番認識システムが高額なPCや広帯域ネットワークを必要としたのに対し、カメラ単体で認識処理が完結する革新的なソリューションとして、自治体の交通量計測や商業施設の来客管理システムなど、新たな市場への導入を進めてきました。

近年、クラウド型車番認識のニーズが増えつつある中、セーフィーの強みである利便性の高いクラウドシステムと誰でも簡単に使えるUI/UXに、アイテックの高精度車番認識エンジンを組み合わせることで、市場の声に応える実用性をそなえた次世代型の車番認識ソリューションが実現しました。

製品の特長

本製品は、セーフィーのクラウドサービスから車番認識システムをシームレスに制御できる点が最大の特長です。アイテックが独自開発した高精度車番認識エンジン「EyeTech LPR」を搭載し、以下のメリットを提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77601/table/8_1_4911c7a44722f80d953e1744892bdf44.jpg?v=202601201051 ]利用シーン

・物流施設での入出庫管理

・自治体の交通量調査・分析

今後の展開

両社は本協業を通じて、クラウドとエッジAIの融合による次世代型監視検知ソリューションの可能性を追求してまいります。今後は車番認識に留まらず、車種判定や滞在時間分析など、さらなる付加価値サービスの展開も視野に入れております。

セーフィー株式会社 代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平氏のコメント

ナンバープレート認識のリーディングカンパニーであるアイテック様と、10年近い交流を経てようやく強固な協業体制を築けたことを光栄に感じています。アイテック様の高精度なエンジンと当社のクラウド録画プラットフォームを融合させることで、設置のハードルを下げたコスパ良い車両管理が可能になりました。今後は物流業界の喫緊の課題解決を皮切りに、あらゆる産業のアクセスコントロールをスマート化し、共に新たな市場価値を創造してまいります。

アイテック株式会社 代表取締役社長 辻 洋祐のコメント

当社は創業以来、画像処理技術を核として、お客様の課題解決に取り組んでまいりました。2023年にリリースした『LPR for ACAP』は、カメラ内で車番認識を完結させるという発想により、これまで車番認識システムを導入できなかった市場への扉を開きました。このたび、国内クラウド録画サービスのトップランナーであるセーフィー様との協業により、当社の技術がより多くのお客様に届けられることを大変嬉しく思います。エッジAIとクラウドの強みを掛け合わせた本ソリューションが、新たな市場創造の起点となることを確信しております。

製品情報

製品名: AI-Appナンバープレート認識

製品ページ: https://safie.jp/ai-app/number-plate/

搭載技術: EyeTech LPR (アイテック開発)

技術詳細: https://www.eyetech.jp/feature/

提供開始: 2025年1月20日

