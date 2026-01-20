【第27回 千年大賞｜グランプリは　柴田 くるみさんに決定！】若手デザイナーのユニークな才能の発掘・育成を目指し、ユニフォーム業界を活性化させるコンクールを開催

株式会社ヤギコーポレーション

今年で、27回目を迎える「千年大賞」のグランプリが決定いたしました。

独自の発想と確かな技術で高い評価を得た柴田 くるみさんが見事、本年度のグランプリに輝きました。

[コメント]

審査委員長（中野 裕通）

今回のグランプリ作品は、この完成度のまま着てもらっても十分な作品でしたので、

他の作品よりも点が高かったと思います。

審査委員（原 由美子）

オフィス・サービスというきまりがある中で、それに適したものを作るというのは難しいと思います。グランプリをとられた作品はシンプルですが、バランス感がまとまっていました。

審査委員（廣川 玉枝）

制服の実用性を求めるには、その職種に対するリサーチが必要です。追求していくと、その職種に対する制服にどういうものが必要か必然的に分かると思います。

今回は全体的に個性がよく出ており、面白くてユニークでした。次回も期待しています。

【受賞作品紹介】

グランプリ

作品テーマ(オフィス部門) brewmaster

コンセプト

第27回 グランプリ受賞者 柴田 くるみさん作

ビールの味と品質を統括する醸造の責任者であるbrewmasterのユニフォームをデザイン。

ウールに麻を載せ、黄色の刺繍で緑取った文字ワッペンでビールの世界観を表現。

短丈ダブルジャケットと半丈スラックスのレイヤードでカジュアルスーツに仕上げました。

グランプリ オフェスウェア部門 柴田 くるみさん 作品名「brewmaster」

以下、受賞作品につきましては、下記のリンクからご確認ください。

サービスウェア部門 優秀賞 リュウ カンさん 作品名「エコシステム研究員」

オフィスウェア部門 優秀賞 宮川 一葉さん 作品名「オフィスワーカー」

メセナ奨励賞(サービス部門) 水野 綺羅さん 作品名「昆虫館スタッフ」

サービスウェア部門 審査委員長特別賞 井上 楓陽さん 作品名「美術館スタッフ」

オフェスウェア部門 審査委員長特別賞 白井 奈那さん 作品名「都市農業プランナー」

■審査要項

・審査委員

委員長／中野 裕通（ファッションデザイナー）

委員／原 由美子（ファッションディレクター）、廣川 玉枝（ファッションデザイナー）

■千年大賞とは

千年大賞は「新しい時代を感じさせるユニフォーム」をテーマにしたコンクールです。2000年のミレニアム（千年紀）という新しい世紀への幕開けを契機に新しい時代のユニフォームを全国から広く応募しようと考え、千年大賞と名付けました。ユニフォームのパワーをさらに高揚させてくれる、若手デザイナーのユニークな才能の発掘と育成を目指すとともに、ユニフォーム業界の活性化につながればとの思いを込めて開催しています。

■特設サイト

2025年4月1日より千年大賞特設サイトを新設。

新着情報や審査委員プロフィール、過去受賞作品のアーカイブなどもご覧いただけます。

千年大賞特設サイトはこちら :https://yagi.co.jp/sennentaisyo/■YouTubeLIVE配信

最終審査当日は、ヤギコーポレーション公式YouTubeにてLIVE配信を行います。

審査の様子をどなたでもご覧いただけます。

公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCxjdTnNSVUu3aLrDTpBJg5gLIVE配信アーカイブもご覧いただけます■公益財団法人ヤギメセナファンデーションについて

石川県金沢市に拠点を構えるユニフォームメーカー株式会社ヤギコーポレーション（本社：石川県金沢市問屋町2-80／代表取締役社長：八木圭一朗）が、地域の文化・芸術の振興を支援、地域社会の発展に寄与することを目的として設立しました。

公益財団法人ヤギメセナファンデーション

所在地：〒920-8503 石川県金沢市問屋町2-80 ヤギコーポレーション内

フリーダイヤル：0120 108 091／TEL：076 237 1122

設立日：1991年3月22日

2009年12月10日公益財団法人へ移行認定

URL：https://yagi.co.jp/sennentaisyo

理事長：八木圭一朗

事業内容：服飾デザインのコンクール／その他この法人の目的を達成するために必要な事業

■株式会社ヤギコーポレーションについて

株式会社ヤギコーポレーションは、石川県金沢市に拠点を構え、東京・大阪を中心に全国に販路をもつユニフォームメーカーです。私たちは、働く人の気持ちに寄り添った、快適で新しいユニフォームづくりを目指し、機能性をベースとした美しさ、フォルムやカラーリングのほど良いトレンド性、着心地の良さや動きやすさを常に追求してモノづくりを行っています。多様化するお客様のニーズにお応えするため、徹底した市場調査とトレンド分析を行い、的確なプランニングとデザインで “今、ないものをかたちにする’’ それが私たちヤギコーポレーションの使命です。