進化系おでん！？鴨コンソメと昆布だしが織りなす和風ポトフが誕生

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

『和風“鴨出汁”ポトフ御膳』

ホテルニューオータニ（東京）の日本料理「KATO'S DINING & BAR」では、冬の風物詩「おでん」と今が旬の鴨を掛け合わせた『和風“鴨出汁”ポトフ御膳』を、2026年2月28日まで提供します。寒さが一層厳しくなるこの季節、和と洋を融合させた新感覚ポトフで心も身体も満たされるひとときをお過ごしください。

まるで「おでん」のような、新感覚ポトフで“大寒寒波”を乗り切る！

1月20日（火）は、大寒。特に2026年は“大寒寒波”といわれ、10年に一度レベルの寒さがやって来るといわれています。そんな体に堪える日々も、おいしく、元気に過ごしてほしいという想いから、新商品『和風“鴨出汁”ポトフ御膳』を提供開始しました。冬に旬を迎える鴨のコクと旨味を凝縮した「鴨出汁」と、冬の風物詩である「おでん」に着想を得て、日本料理ならではのアプローチで繊細に仕上げた「和風ポトフ」。これからの寒さが厳しい季節に嬉しい一品が誕生しました。

旨みの相乗効果！”鴨だし”と”昆布だし”でスッキリ×コク深い味わい。

『和風”鴨出汁”ポトフ』

主役の『和風”鴨出汁”ポトフ』は、コクと旨味をたっぷり凝縮した鴨のコンソメと、さっぱりとした口当たりの昆布出汁を合わせたスープ、そしてじっくり煮込んだ具材の旨みを愉しめるメニュー。コクとさっぱり感の調和を大切に仕上げたスープが彩るのは、こだわりの詰まった具材の数々です。色鮮やかなアメーラトマトやアスパラガス、風味豊かな玄米卵の出汁巻き玉子などを、特製スープでじっくりと煮込んで仕上げました。また、おでんに着想を得たこのメニューならではの注目具材は、巾着になぞらえた「ロールキャベツ」。旨みをたっぷり閉じ込めた鴨肉団子を、丁寧にキャベツで包みました。一口含むと広がる、ジューシーな味わいをお愉しみください。

一緒に食べたい最高の相棒「土鍋ご飯」にも、鴨の味わいを。

『鴨出汁炊き込み御飯』

また、ポトフの相棒となる『鴨出汁炊き込み御飯』も、鴨の風味を存分に感じられる逸品。鴨出汁でじっくり煮込んだご飯を、出来立てほかほかの状態で土鍋でご提供します。香ばしいおこげと、ご飯に染み込んだ出汁のハーモニーが至福の冬のひとときを彩ります。

一杯で二度おいしい！〆にも注目

出汁に閉じ込めた鴨の旨みをダイレクトに味わっていただきたいという想いから、お食事と一緒に「鴨出汁」をご提供します。そのまま飲んで堪能いただけるほか「鴨出汁炊き込み御飯」に注げば、〆にも最適な旨みたっぷりのお茶漬けが完成。多彩なアレンジができる御膳で、あなただけの味わい方を見つけてみてはいかがでしょうか。

販売概要

[期間]

2026年2月28日（土）まで

※食材の入荷状況により、予告なく変更となる場合がございます。

[料金］

\5,000 ※サービス料別

[時間]

11:30～14:00

[店舗]

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンコート 6階

[お問合せ]

Tel: 03-3221-2857（日本料理「KATO'S DINING & BAR」直通）

