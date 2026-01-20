釣具のポイントなどを運営する株式会社タカミヤが口コミの本社一括を実現。さらにスタッフのモチベーション向上と集客にも繋がった成功事例
株式会社mov（代表取締役：渡邊誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、株式会社タカミヤ（代表取締役社長：上田桂嗣、本社：福岡県北九州市）が、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を活用した、店舗運営やマーケティング施策への活用事例をご紹介します。
■導入背景
株式会社タカミヤは、「地域の釣りに合った釣具」「新鮮な情報」「お一人お一人にあった釣りの提案」、そして「お客様と喜びを分かち合える、熱いハートを持ったスタッフ」の4要素を大切に、店舗を運営されています。
正しい情報をお客様に届けるために、店舗情報と口コミの一括管理および工数削減を目指し、ツールの導入を検討されていました。
「口コミコム」導入の決め手は、投資対効果です。店舗情報の管理工数を削減することで、別の業務も手掛けられると考えられました。
■担当者のコメント
株式会社タカミヤ デジタル推進室 室長 古市浩二様
口コミの返信管理や投稿は本社が一括でやっています。しかし口コミ獲得数を伸ばそうと取り組んでいる店舗で成果が出始めると、近隣の店舗が真似し始め、結果として全社に広がっていきました。同時に、口コミやGoogleマップの評価に関するデータが注目されるので、一括管理できているのはありがたいです。
営業企画室 係長 平嶋秀俊様
正直、各店舗のGoogleビジネスプロフィールにログインして口コミに返信を行っていたら終わる気がしません。今までは口コミの返信チェックに丸1日かかっていたのが、今は2時間ほどで終わるようになりました。作業時間を短縮できています。
営業企画室 藤本千安紀 様
投稿する店舗数が多いので、予約投稿機能をよく使っています。予約投稿や繰り返し投稿は口コミコムの機能で、Googleビジネスプロフィールには装備されていないため、非常に役に立っていると感じています。
インタビュー記事にて詳細をご確認いただけます。
→https://kutikomi.com/case/restaurant/takamiya(https://kutikomi.com/case/restaurant/takamiya/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=takamiya)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■「口コミコム」導入企業様
会社名：株式会社タカミヤ
代表者：代表取締役社長 上田桂嗣
所在地：〒805-8539 福岡県北九州市八幡東区前田企業団地1-1
設立：1963年1月16日
事業内容：フィッシング・マリン用品等の製造・卸・小売販売・EC事業、フィットネスクラブの運営
HP：https://www.takamiya.co.jp/
■「口コミコム」運営企業
会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=takamiya)）
所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F
代表者：代表取締役 渡邊 誠
設立：2015年9月
事業内容：
・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=takamiya)」の運営
・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=takamiya)」の運営
・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=takamiya)」の運営
■ このリリースに関するお問い合わせ
pr@mov.am
口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは
口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。
口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。
飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。
＜口コミコム特徴その1＞
自社HPを含む31サイトと連携！
店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理
口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。
＜口コミコム特徴その2＞
口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート
集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。
＜口コミコム特徴その3＞
インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策
口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。
口コミコムをもっと見る :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hub
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは
訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。
訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。