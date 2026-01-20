【トップエグゼクティブ対談】「不動産も身体も、100年単位の持続価値を」株式会社アトム代表・青井茂氏×デポルターレクラブ代表・竹下雄真の特別対談を公開
デポルターレクラブには、トップアスリート、経営者、文化人、芸能人など幅広い業界の一流の方が多く通っていただいています。そうした一流の会員様がトップランナーとして走り続けるためには、ライフスタイルや日常の習慣にその理由が隠されています。そこで、デポルターレクラブでは、代表・竹下雄真と会員様との対談企画をスタート。日ごろ実践している健康法やウェルネスに対する考え方、そして、忙しい日々の中、どのようにスケジュールを管理しているかを聞き、一流の会員様が一流である所以に迫ります。
連載第６回目／ゲスト：株式会社アトム代表・青井茂氏
連載第6回目は、株式会社アトム 代表取締役社長・青井茂氏をゲストにお招きしました。
「不動産も身体も、目先の数字ではなく持続可能な価値を残すべき」という共通の哲学を持つ両者が、変化の激しい時代を勝ち抜くための「情緒的価値」と「身体の基盤作り」について語り合いました。
詳細を見る :
https://www.deportareclub.com/interview/007/
デポルターレクラブは、単なるトレーニングに留まらず、ヘルスコンシャスなライフスタイルにインスピレーションを与え、人生のパフォーマンスを高めるための最高に上質な体験を、今後もご提供してまいります。
Interview Archives
『食と陶芸、作る喜びが人生を豊かに』
デイリーフレッシュ株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター／アートディレクター
秋山 具義氏
https://www.deportareclub.com/interview/002/
『ひらめきはルーティンで呼び込む』
株式会社2100 CEO
クリエイティブディレクター
国見 昭仁氏
https://www.deportareclub.com/interview/003/
『被災地支援でスポーツの力を実感』
一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION代表理事
諸橋 寛子氏
https://www.deportareclub.com/interview/004/
『仕事も音楽も、全ては人から』
ユニバーサル ミュージック合同会社
社長兼最高経営責任者（CEO）
藤倉 尚氏
https://www.deportareclub.com/interview/005/
『百年先を見据えるロマンの挑戦』
SASAKAWA WHISKY 株式会社代表取締役
笹川 正平氏
https://www.deportareclub.com/interview/006/
■会社概要
社名 ： 株式会社ポジティブ
店舗名 ： Deportare Club（デポルターレクラブ）
所在地 ： 東京都港区麻布台１丁目３番１号 麻布台ヒルズタワープラザ４階
事業内容： パーソナルトレーニングジム運営、スポーツマッサージ、鍼灸院の運営、スタジオ運営、プロダクト開発及び販売、エクササイズコンテンツ開発
展開ブランド： Deportare Club、Deportare Selection Store、Deportare Care
URL ： https://www.deportareclub.com/