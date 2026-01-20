【トップエグゼクティブ対談】「不動産も身体も、100年単位の持続価値を」株式会社アトム代表・青井茂氏×デポルターレクラブ代表・竹下雄真の特別対談を公開

株式会社ポジティブ

デポルターレクラブには、トップアスリート、経営者、文化人、芸能人など幅広い業界の一流の方が多く通っていただいています。そうした一流の会員様がトップランナーとして走り続けるためには、ライフスタイルや日常の習慣にその理由が隠されています。そこで、デポルターレクラブでは、代表・竹下雄真と会員様との対談企画をスタート。日ごろ実践している健康法やウェルネスに対する考え方、そして、忙しい日々の中、どのようにスケジュールを管理しているかを聞き、一流の会員様が一流である所以に迫ります。

連載第６回目／ゲスト：株式会社アトム代表・青井茂氏

連載第6回目は、株式会社アトム 代表取締役社長・青井茂氏をゲストにお招きしました。

「不動産も身体も、目先の数字ではなく持続可能な価値を残すべき」という共通の哲学を持つ両者が、変化の激しい時代を勝ち抜くための「情緒的価値」と「身体の基盤作り」について語り合いました。

詳細を見る :https://www.deportareclub.com/interview/007/

デポルターレクラブは、単なるトレーニングに留まらず、ヘルスコンシャスなライフスタイルにインスピレーションを与え、人生のパフォーマンスを高めるための最高に上質な体験を、今後もご提供してまいります。

Interview Archives

『食と陶芸、作る喜びが人生を豊かに』

デイリーフレッシュ株式会社 代表取締役

クリエイティブディレクター／アートディレクター

秋山 具義氏

https://www.deportareclub.com/interview/002/

『ひらめきはルーティンで呼び込む』

株式会社2100 CEO

クリエイティブディレクター

国見 昭仁氏

https://www.deportareclub.com/interview/003/

『被災地支援でスポーツの力を実感』

一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION代表理事

諸橋 寛子氏

https://www.deportareclub.com/interview/004/

『仕事も音楽も、全ては人から』

ユニバーサル ミュージック合同会社

社長兼最高経営責任者（CEO）

藤倉 尚氏

https://www.deportareclub.com/interview/005/

『百年先を見据えるロマンの挑戦』

SASAKAWA WHISKY 株式会社代表取締役

笹川 正平氏

https://www.deportareclub.com/interview/006/

■会社概要

社名 ： 株式会社ポジティブ

店舗名 ： Deportare Club（デポルターレクラブ）

所在地 ： 東京都港区麻布台１丁目３番１号 麻布台ヒルズタワープラザ４階

事業内容： パーソナルトレーニングジム運営、スポーツマッサージ、鍼灸院の運営、スタジオ運営、プロダクト開発及び販売、エクササイズコンテンツ開発

展開ブランド： Deportare Club、Deportare Selection Store、Deportare Care

URL ： https://www.deportareclub.com/