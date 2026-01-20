国産“トルネードバブル”で約50％節水　6色展開のシャワーヘッド「toILO」をスズモト（株）が発売

【概要】

スズモト株式会社

スズモト株式会社（本社：山形県鶴岡市、代表取締役社長：百瀬 浩、以下スズモト）は、全て樹脂部品による旋回技術で微細な泡を発生させる 「toILO（トイロ）シャワーヘッド」 を、2026年1月20日より公式オンラインストアで発売します。

全工程を国内自社工場で行うことで高い水準の品質管理体制を構築。高い洗浄力と約50％*の節水性能を両立しつつ、6色のアースカラーでバスルームのインテリア性も高めました。

本商品は山形エクセレントデザイン2025に出品し、スズモト株式会社は奨励企業に選ばれました。

*一般社団法人日本浄水器協会の定める、JWPAS J規格基準による検証結果

・一般的なシャワーヘッド：23.4L/min

・toILOシャワーヘッド：11.7L/min

【URL】https://toilo-bubble.jp/

6色バリエーションの節水シャワーヘッド【開発背景】

1972年創業以来、プラスチック射出成形金型の設計・製造を強みとしてきた当社には、「当社でしか実現できない高品質な国産総プラスチック製品をつくる」という社内横断プロジェクトを立ち上げ、

1）メイドインジャパンへのこだわり、

２）節水×高洗浄の機能性、

３）空間演出としてのデザイン性

――の3要素を追求した結果、 toILO が誕生しました。

【toILOシャワーヘッド製品特長】

トルネードバブルで高洗浄＆温浴効果- 当社独自の旋回流により発生するトルネードバブルは、水道水を旋回装置に送り込むことで内部に旋回流が生まれ、この旋回流は旋回装置の壁面との流速差によって微小渦を発生させます。この旋回流発生メカニズムに加え、スズモト独自の凹凸により、さらに多くの微小渦を発生させ、溶存気体により微細泡となることで大量の微細泡が吐出口から放出されます。この時発生する微細泡の大きさは、約10μm。人の髪の毛が約80μm、毛穴は約100~300μですので、いかに微細な泡であるかがわかります。こうして発生した微細泡＝トルネードバブルが、毛穴から浸透することで、汚れや余計な油脂や皮脂を洗い流し、暖かさが長持ちするのです。

トルネードバブルはスギ花粉や黄砂と同じくらいの大きさであるマイクロバブルを、スズモト独自の旋回流技術と水出口の穴の大きさや配置と組み合わせにより、マイクロバブルにありがちな低水圧ではなく、心地よい水圧感を実現した微細泡です。このトルネードバブルが毛穴汚れを浮かせ洗浄。加えて、微細な泡の浸透により、湯上がり後の温かさが持続します。

約50％の節水で家計と環境に優しい- 一般的な23.4 L/分に対し、toILOシャワーヘッドの水量は11.7 L/分（一般社団法人日本浄水器協会の定める、JWPAS J規格基準による社内測定）と、50%の節水率を実現しました。この結果から、⚫︎単身男女平均： 年間約26tの節水で約3,400円の水道代を節約（1日平均6分使用の場合）⚫︎夫婦+子供2人の4人家族： 年間約94tの節水で約12,200円の水道代を節約 （1日計22分使用の場合）という*節約費用が算出されます。

単身男女平均：男性5分、女性7分の平均6分/日

4人家族：大人2人12分＋子供2人10分＝計22分/日

水道料金： 全国平均130円/m³（上下水道料金込み・税込）で試算

計算式： 節水量（L/分）× 使用時間（分/日）× 365日 × 水道料金（円/L）

6色のマットアースカラー

プロダクトデザイナーによる、従来のシャワーヘッドのイメージにカテゴライズされないデザイン。 全体をマットなテクスチャに仕上げることで、端整な量感と感性を刺激する質感を両立させたtoILOシャワーヘッドが貴方のシャワータイムを彩ります。

（シトラスイエロー／ペールブルー／フォレストグリーン／スノーホワイト／モカブラウン／アッシュグレー）

【toILOシャワーヘッドを開発した、スズモト株式会社について】

Ag抗菌ABS樹脂ボディ- 自社成形により、本体にAg抗菌剤を配合。長期間ヌメりやカビを抑制します。国内標準ホースに幅広く対応- G1/2仕様（デフォルト仕様）に加え、主要メーカー用アダプターを３種付属。G（ガスター用アダプター）、K（KVK用アダプター）、M（MYM用アダプター）、全て工具不要で簡単に取り付けが可能です。

創業以来プラスチック成形技術を磨き続けてきたスズモト株式会社。

同社最大の特徴は、金型の設計・製造から最終製品の成形まで全工程を一貫体制で行う「プラスチック成形のエキスパート」として、国内トップクラスの熱硬化性プラスチック製造技術を保有している点です。1990年代から自動車車載部品の開発に携わり、大手車両メーカー向けトルコン用樹脂ピストンの開発プロジェクトでは一時100％のシェアを担うなど、「製造業のサポートカンパニー」として日本の製造業を支えています。

これまで培ってきたコア技術を活かした自社ブランド商品の開発に注力し、toILOシャワーヘッドはその第一弾製品として誕生しました。

▼スズモト株式会社の詳しい企業理念・技術力については以下インタビュー記事をご覧ください。

「プラスチック成形のエキスパート企業が描く未来への挑戦」

https://partner.chiiki-zukan.com/yamagata/company-details/3304/

【環境への取り組みとトレーサビリティーの確保】

スズモト株式会社は、環境にやさしい企業を目指し、エネルギーロスの改善に取り組んでいます。

2024年度実績： 電力 原単位 18％削減（2021年度比）

toILO商品は、材料調達から部材製造、パッケージまで全て国内生産にこだわり、完全なトレーサビリティを確保。製造工程の透明性と品質の安全性を徹底しています。万が一の際も迅速な対応が可能な、メイド・イン・ジャパンならではの安心をお届けします。

【代表コメント】

「日本のものづくりの粋を集めた toILO が、“いつものシャワー時間”をさらに快適でサスティナブルな体験へ変えます」



――― 代表取締役社長 百瀬 浩（写真右）

【ギャラリー】

【製品詳細】

【共通仕様】

【各種お問合せ】

シトラスイエローペールブルーフォレストグリーンスノーホワイトモカブラウンアッシュグレーシトラスイエローペールブルーフォレストグリーンスノーホワイトモカブラウンアッシュグレー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171350/table/3_1_3fe06520d5e753af2e32e8488347f789.jpg?v=202601201051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/171350/table/3_2_8e1399e49bcb75e877fab547c701c328.jpg?v=202601201051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/171350/table/3_3_66ab929f6caba744b8cb55e2fb6cbf8a.jpg?v=202601201051 ]

toILO商品をお取り扱い頂ける店舗様を募集しております。

toILO商品の販売取り扱いについてのお問合せは、下記までご連絡ください。

あわせて宿泊施設、温泉施設様などで導入をご検討頂く企業様につきましても、下記までご連絡ください。

【販売店向けお問合せ先】

スズモト株式会社 営業担当：阿部・相澤

電話：0235-33-8661

メールアドレス：info@toilo-bubble.jp