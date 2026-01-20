「すべてはゴキブリを見ないために」 を目指して生活空間に“馴染む”グレージュ色のゴキブリ駆除エサ剤　アース製薬から、『ブラックキャップ フィットタイプ』新発売

ゴキブリ駆除エサ剤は、駆除だけでなく、「見ることなく退治したい」という事前対策のニーズに応える製品です。



しかし、自社調査の結果、従来の黒い容器に対して「見た目が生活空間にあわない為、置きたくない。」と感じている方が21％にのぼることが判明しました。そこで当社は、より多くのお客様をゴキブリの不安から解放するため、デザイン性と機能性を両立させた『ブラックキャップ フィットタイプ』を発売いたします。2005年の発売以来、「すべてはゴキブリを見ないために。」を掲げて市場を牽引してきた『ブラックキャップ』。本製品もその高い信頼性を継承し、速効成分フィプロニル配合により、置いたその日から約1年間効果が持続します。薬剤抵抗性ゴキブリやメスの持つ卵、さらに巣に潜む仲間までまるごと退治する「12の効果」で、今後もお客様の安心で快適な暮らしをサポートしてまいります。



