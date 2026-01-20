「2050年の勝者とその秘訣を見通す未来への旅」ーフランス・Viva Tech 2026×AI×データから読み解くグローバル最新トレンド フォーキャストプログラム 2026 募集開始いたします！

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、当社が提供するAIインテリジェンスプラットフォーム「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)（クロスグラフ）(https://cross-graph.com/)」と連動し、新しい視野を獲得するため、世界最大級のスタートアップ・テクノロジーカンファレンス VivaTech 2026(https://vivatechnology.com/) (開催期間:2026年6月17日～20日/フランス・パリ) への訪問を含む、2050年未来予測 実践型プログラム「欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris(https://eu-tech-frontier.com/)」(仮称) の募集を開始いたします。本プログラムでは、欧州最先端のテクノロジー動向を調査・分析するとともに、日本の企業・自治体・研究機関などの欧州展開を支援してまいります。

※プログラム特設サイト https://eu-tech-frontier.com/

【概要】 世界のテックイノベーション、最新投資動向の行方を可視化し、最新のインサイトを共有します。2026年に日本発のイノベーションを世界とどうつないでいくか、どこと繋がるべきかの戦略的インサイトを提供します。「次なる舞台はどこか？」未来の地図を描き、既存の枠組みを越えて飛躍したいと願うすべてのイノベーターへまだ見ぬ景色をお見せします。世界トップクラスの調査会社MarketsandMarkets(https://www.marketsandmarkets.com/)のデータと、当社独自のAI解析ツール「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」を掛け合わせ、2050年を見据えたグローバル・テックトレンドを解明していきます。

本プログラムは、AI・DeepTech・Security 分野および EU AI規制（AI Act） を主なテーマとし、事前オリエンテーション、現地プログラム、帰国後フォローまでを一体で設計。Exa Innovation Studio(https://www.eisnetwork.co/) など現地パートナーと連携し、技術理解からパートナー探索、規制対応、事業化検討までを継続的に支援することを目的としています。

https://cross-graph.com/

参加者には、当社独自のAI解析ツール「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」の2週間無料トライアルを特典としてご提供いたします。本プログラムを通じて未来予測を体感頂くことが可能です。詳細は、プログラム特設サイト( https://eu-tech-frontier.com/ )をご覧ください。

なお、本プログラムの概要説明および参加募集は、2026年3月3日（火）開催の「JID 2026 by ASCII STARTUP(https://jid-ascii.com/) 」会場内の当社ブースにおいても実施いたします。

プログラム実施の背景

VivaTech (https://vivatechnology.com/)は、来場者18万人規模（2025年実績）、世界中から4,000社以上の出展者が集う、ヨーロッパ最大級のスタートアップ・テクノロジーカンファレンスです。AI・DeepTech・Security、エンタメテック、コンテンツビジネスなどの分野において、グローバル大手企業・スタートアップ・投資家・政策担当者が一堂に会する場として注目を集めています。

一方で、日本企業・自治体にとっては、

- EU AI規制をはじめとするルールの実務的理解- 現地パートナーや投資家とのネットワーキング機会の獲得- スタートアップ・大企業・支援機関を横断したエコシステムへのアクセス

といった課題があり、単に展示会へ個別参加するだけでは、十分な成果につながりにくいのが実情です。こうした状況を踏まえ、当社は 2050年未来予測 実践型プログラム「欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris(https://eu-tech-frontier.com)」（仮称） を通じて、日本発のAI・DeepTech 企業や自治体プロジェクトが、欧州市場と継続的につながるための“橋渡しプログラム”を提供します。

「欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris」概要（予定）

名称（仮称）： 欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris(https://eu-tech-frontier.com)

期間： 2026年6月 VivaTech 2026(https://vivatechnology.com/) 開催前後（出発前セミナー＋現地プログラム＋帰国後フォロー）

訪問予定： VivaTech 2026 会場、Station F、CEFJ 関連イベント、IDATE 等

主テーマ：

ASCII STARTUP「JID2026」での説明・募集について

- AI・DeepTech・Security 産業の最新動向- EU AI規制（AI Act）と実務対応- エンタメ・コンテンツ産業のグローバル展開- 日仏・日欧の事業・投資パートナーシップ構築1. 出発前セミナー（国内）6月初旬- 参加企業・自治体の目標設定と事前ヒアリング- AI・DeepTech・Security 市場と EU AI規制の基礎整理- 「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」 を用いた2050年予測の初期案作成2. 現地プログラム（パリ）6月15日発～22日着（現地6月16日～6月21日）- VivaTech 2026 (https://vivatechnology.com/)会場での視察・セッション参加・ネットワーキング支援- Station F(https://stationf.co/)（世界最大級のスタートアップキャンパス）エコシステム視察- 現地専門機関・調査会社共催セミナー＆ネットワーキング夕食（予定）◎ EU AI法専門家によるレクチャー◎ 現地スタートアップ・コンテンツ企業とのマッチング◎ 投資家・支援機関とのカジュアル交流- エンタメテック／AI企業の現地訪問・ケーススタディ3. 帰国後フォロー 6月下旬- 個別 1on1 メンタリング（商談・提携・PoC 設計など）※対面/オンライン- 「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」を用いた独自の2050年予測の完成（参加特典）

本プログラムは、ASCII STARTUP が主催するテックカンファレンス 「JID 2026 by ASCII STARTUP(https://jid-ascii.com/)」 とも連動します。

- 開催日時：2026年3月3日（火）- 開催場所：東京都立産業貿易センター浜松町館（2F・3F）〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝（2F・3F）- 会場内の当社 CROSS Business Producers ブース にて、◎ プログラム概要の個別説明◎ 参加対象・想定メリットのご案内◎ 事前相談・事前エントリーの受付◎ 先行セッションを実施予定です。

JIDは、毎年100社超のスタートアップ・テクノロジー企業が出展し、大手企業・自治体・大学・投資家などが多数来場する、日本有数のイノベーション展示カンファレンスです。会場での対話を通じて、VivaTech 2026(https://vivatechnology.com/) 参加の適合性や狙いを丁寧にすり合わせていきます。

想定参加者

参加方法・お問い合わせ

- 企業の新規事業部門・経営企画部門・CVC- スタートアップ（AI・DeepTech・Security・エンタメテック関連 など）- 自治体・公的支援機関（産業振興・国際交流・スタートアップ支援部門）- 大学・研究機関（研究戦略・産学連携・国際部門）- その他、欧州テック市場への展開を検討する企業・団体

参加費・募集開始時期・詳細スケジュール等は、順次、下記公式サイトおよび当社発信の各種メディアにてご案内いたします。

＜ 欧州テック最前線ラボ 2026 in Paris（仮称） 参加企業募集 ＞

お問い合わせおよび参加エントリーはこちら :https://eu-tech-frontier.com

【CROSS Business Producers株式会社の概要】

『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援するプロフェッショナルファームです。事業開発の原点を、将来予測におき、創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携した未来を見通すアプローチを用いた企業戦略への提言、フィールドサーベイほかを実施し、新たな事業の立ち上げに寄与してまいりました。2012年より、「Vision 2050」として、サステナブルな2050年を予測する未来予測プログラムを継続的に実施し、2023年には未来予測に特化した支援サービス「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。また、CROSS Graphと連動する世界約200社の調査データを提供する老舗のグローバル調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバルな市場インテリジェンス機能を強化しています。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

【ASCII STARTUP（株式会社角川アスキー総合研究所）の概要】

テクノロジーとクリエイティブを軸に、新規事業開発やスタートアップ支援、イベント企画・運営、メディア運営を行う総合シンクタンク。

日本最大級のイノベーション展示カンファレンス「JID(https://jid-ascii.com/)」を主催し、ハードウェアからソフトウェア、地域・グローバルまで幅広いテクノロジー領域をカバーしたエコシステムづくりに取り組んでいます。

運 営：株式会社角川アスキー総合研究所

U R L ：https://ascii.jp/startup/（ASCII STARTUP）

【EXA INNOVATION STUDIO（EIS）の概要】

EISは、パリ、ロサンゼルス、ナイロビ、東京を拠点とするイノベーション開発チームです。Viva Technology(https://vivatechnology.com/)への日本からの訪問に協力し、現地ネットワークを活かした視察や交流を通じて、日本企業・スタートアップの国際的な事業創出を支援します。

会社名：EXA Innovation Studio

本 社：125 Nevada St., El Segundo, CA 90245, USA

U R L ：http://www.eisnetwork.co/

【MarketsandMarketsの概要】

MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）は世界トップクラスの調査会社で、世界5,000社以上の顧客を持ち、Fortune 2000企業の約80％が利用する市場規模予測と競争環境分析に強みを持つインド発のグローバル調査会社です。現在はコンサルティング企業としても進化しており、2024年にはインド発スタートアップとしてForbes 200最優秀コンサル企業に選出されました。

会社名：MarketsandMarkets

所在地：Pune, India

U R L ：https://www.marketsandmarkets.com/

【株式会社データリソースの概要】

調査情報・データ・分析などを提供。媒体「調査レポート、年間サブスクリプションサービス、委託調査」を通じ、世界の電気通信・コンピュータ・エレクトロニクス・環境・エネルギー・自動車（自動運転・EV）関連・半導体・医薬医療 等の、最新の市場情報をはじめ、競合他社の戦略、新技術やサービスの開発、法規制、知的財産分野など、事業戦略立案に直結する価値のある情報・分析データを提供しております。

会社名：株式会社 データリソース

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内３丁目３－１ 新東京ビル４F

代 表：三木 言葉

設 立：1995年6月1日

U R L ：https://www.dri.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社

MAIL： cbp_pr@crossproducers.com