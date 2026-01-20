【初出展】シリコンフリー離型フィルムを「見て・触って」体感｜合同樹脂工業、新機能性材料展に出展

合同樹脂工業株式会社

ハードエンボス加工一筋で半世紀の合同樹脂工業株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：長木翔吾）は、2026年1月28日（水）～30日（金）に東京ビッグサイトで開催される「新機能性材料展」に初出展いたします。

モノマテリアルリサイクルに対応したシリコンフリーエンボス離型フィルムや、使用済みフィルムを新たな機能フィルムへ生まれ変わらせるReエンボス技術など、環境対応と高機能化を両立する新たなエンボスソリューションを紹介します。

100種類以上の凹凸・粗さを持つハードエンボスフィルムを「見て・触って」体感いただける貴重な機会ですので、ぜひ展示ブース（小間番号：4W-D35）にお立ち寄りください。

出展者紹介ページ：https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/convertech/details/YOCTKgPjAiU

■ 注目の出展製品・技術

- シリコンフリーエンボス離型フィルム

熱と圧力のみで賦形するエンボスフィルムは、シリコン等の添加剤や残渣、塗工の剥がれ・滑落が無い凹凸フィルムです。

そのため、精密工程でも安心してご使用いただけます。

また無添加のため、離型層等の分離処理を行わず、フィルム素材そのままでモノマテリアルリサイクルが可能です。

※離型基材にエンボス加工することで、剥離性をさらに高める用途でも活用されています。

- 使用済みフィルムを機能性フィルムへ再生する「Reエンボス」技術エンボス加工前エンボス加工後

Reエンボス（リサイクルエンボス） 技術は、高温・高圧処理により使用済みセパレーターや外観不良のある原反を再形成し、機能性を維持したエンボスフィルムへと蘇らせます。

シワやテープ跡などの欠点を除去しながら、新たなエンボスパターンで高付加価値な意匠性も付与。

廃棄ロス削減と高付加価値化を両立するサステナブルな技術です。

- 高剛性・高耐熱フィルムへのハードエンボス加工

弊社のハードエンボス加工は、加工が難しいとされる高剛性・高耐熱フィルムにも、大きな凹凸を賦形可能です。

【加工実績】

二軸延伸PET、ポリイミド、PEN、PC、OPP、CPP、PBT、フッ素、PEEK、各種複層フィルムほか

さらに、練込素材やコーティング(ハードコート、マットコート、離型コート)、印刷、蒸着などの処理済みフィルムにも加工可能。

素材とエンボス柄の組み合わせにより、フィルムや樹脂の可能性を広げます。

- 100種類以上から選べるエンボス柄・凹凸ラインナップ

機能柄から意匠柄まで約100種類をラインナップ。

例：微細マット・梨地、格子・ダイヤ、ストライプ・ヘアライン、皮目・木目、その他意匠

（オリジナル柄の作成も可能です。）

表面をゴツゴツと粗くすることも細かく荒らすことも可能。

用途に応じて適切な柄のご提案もいたしますので、お気軽にご相談ください。

展示ブースでは数十種類のサンプルを触って体感頂けます。

- 凹凸フィルムによる滑り性向上・密着防止

エンボス加工により凹凸を付与することで、接触面積を低減し、滑り性や密着防止などの性能を付与できます。

PETなど剛性の高いフィルムに凹凸を形成することで空間を生み出し、重なったフィルムや物体の取り扱いを容易にします。液体の流量調整や断熱・結露防止用途にも活用可能です。

- エンボスフィルムで樹脂に機能・意匠を転写付与

高剛性・高耐熱のハードエンボスフィルムは、樹脂やエラストマーへの形状転写用途でも使用可能です。

エンボスフィルムの凹凸形状を転写し、樹脂の機能・意匠を変化させることができます。

選べる柄は100種類。樹脂の可能性を広げます。

- エンボス加飾フィルムでデザイン・触感を付与

弊社工法は大きな凹凸を賦形できるため、意匠や光拡散性に加えて、

ザラザラ感やマット感のある触感も付与可能です。

凹凸による防汚・表面保護性能を兼ねたオーバーラミネート用としても使用いただけます。

展示物は実際に見て・触れて体感いただけます。

- エンボス加工で光拡散フィルム・マットフィルム・表面粗さの向上

エンボス加工で凹凸を付与することで、光拡散・艶消し・マットフィルムを作成できます。

マット・梨地柄だけで10種類以上を取り揃えており、ご要望に応じて表面粗さや深度の調整も対応。

マットフィルムにエンボス加工を行い、さらに粗くすることも可能です。

- A4・ロールサンプルの販売や枚葉・小巻試作など、小ロットから研究開発をサポート

小ロットの初期開発段階からスケールアップまで一貫してサポートいたします。

また半世紀にわたりエンボス加工一筋で培った経験をもとに、

基材・柄・使用方法まで、お客様のニーズに合わせた最適な仕様をご提案いたします。

※展示内容の詳細は、以下の出展者情報ページにも掲載しています。

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/preview/YOCTKgPjAiU

■ 取材のご案内

会期中は代表取締役・長木翔吾が会場に常駐し、その場で取材対応が可能です。

事前の取材アポイントにも対応しますので、ご希望の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

設立から57年目を迎える当社の3代目代表は、20代のアトツギ社長です。

代表の長木は一橋大学在学中、インターン先にて、

従来は廃棄されていた酒粕を再蒸留しウイスキーを製造する

アップサイクルプロジェクトに関与しました。

その経験から、

「既存の素材や技術に新たなプロセスを加えることで、環境問題の解決に寄与できる」と実感。

シリコンフリー離型フィルムやReエンボス技術など、当社のハードエンボス加工を活かし、

プラスチック環境負荷の軽減に貢献したいと考えています。

長年培ってきた加工技術を次世代に繋ぎながら、

産業の持続的成長への寄与を目指しています。

■ 合同樹脂工業について

会社名：合同樹脂工業株式会社

所在地：大阪府東大阪市水走4-1-11

代表者：代表取締役 長木 翔吾

設立年：1969年

事業内容：プラスチックフィルムへのエンボス加工業

■ お問い合わせ先

合同樹脂工業株式会社

営業部長：村上達郎、代表取締役：長木翔吾

TEL：072-966-6156

E-mail：info＠goudoujushi.co.jp

お問い合わせフォーム：https://goudoujushi.co.jp/contact

URL：https://goudoujushi.co.jp(https://goudoujushi.co.jp/)

■ 展示会概要

展示会名：新機能性材料展（CONVERTECH／新機能性材料展／GREEN MATERIAL／3DECOtech）

主催：加工技術研究会

会期：2026年1月28日（水）～30日（金）

開催時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西・南ホール

公式サイト：https://www.convertechexpo.com/

※事前来場登録（無料）によりスムーズにご入場いただけます。