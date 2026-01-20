»È¤¤Êý¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤Êý¸À¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤Î¡Ö¤¸¤é¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¼»³ °ìÈþ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÏ°è±þ±ç¥µ¥¤¥È¡ÖÀ¸³è¥¬¥¤¥É.com¡×¡Êhttps://www.seikatsu-guide.com/¡Ë ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Âè54²ó¡Ö»È¤¤Êý¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤Êý¸À¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¤³¤ì¡¢Êý¸À¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀ¸³è¥¬¥¤¥É.com¤¬¸·Áª¤·¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°(ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëorÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿)¤Ç¡¢À¸³è¥¬¥¤¥É.com²ñ°÷¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¸À¤Ë1É¼¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É¼¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤Êý¸À¤ò1°Ì¤È¤·¡Ö»È¤¤Êý¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤Êý¸À¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©¤ÎÊý¸À¡Ö¤¸¤é¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤é¡×¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦Êý¸À¤Ç¡¢»³¸ýÊÛ¤Ç¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¡ÖÂÌ¡¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¸¤é¤ò¤¯¤ë¡×¡Ö¤¸¤é¤¯¤ê¡×¡Ö¤¸¤é¤¯¤¤¤à¤·¡×Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡Ö¤¸¤é¤¯¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£²ó1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»³¸ý¸© ´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤â¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
*****************************************************************************
¢£1°Ì¤Î¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»È¤¤Êý¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤Êý¸À¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¡Ö¤¸¤é¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Á¤ç¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡©¡©¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¡ª¤Î°Õ¤Ç¤¹¡Ë¡£»³¸ý¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Á¤ç¤ë¤ë¡×¤â²ñÏÃ¤Î¸ìÈø¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö～¤Á¤ç¤ë¡×¡Ê～¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êý¸À¤Ïº£¤â¸©Ì±¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¾¤Î»³¸ýÊÛ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»³¸ý¸©¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡Ö¹¬¤»¤Þ¤¹¡×¡£
¢£»³¸ý¸©¤ÎÊý¸À¤ÎÆÃÄ§¡Ê¡Ü¸©Ì±À¡Ë
»³¸ýÊÛ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼õ¾Þ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö～¤Á¤ç¤ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö～¤Á¤ã¡×¡Ê～¤À¤è¡Ë¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤ëºÝ¤Î¡Ö～¤½¡©¡×¡Ö～¤Û¡©¡×¡Ê～¤Ê¤Î¡©¡Ë¤Ê¤É¸ìÈø¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ö¤Á¡×¡Ê¤È¤Æ¤â¡Ë¡¢¡Ö¤ï¤ä¡×¡Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡Ë¡¢¡Ö¤è¤¦¤±¡×¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ë¤Ê¤É¶¯Ä´¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤Þ¤»¡×¡Ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Þ¤¹¡×¡Ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢Ê¡¤Ë¤«¤±¤Æ±ïµ¯¤ò¤«¤Ä¤¤¤À¡Ö¤Õ¤¯¡×¡Ê¤Õ¤°¡Ë¤Ê¤É¡¢¹¬Ê¡´¶°î¤ì¤ëÊý¸À¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¡¢»³¸ý¸©¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¸©Ì±À¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³¸ý¸©¤Î¾Ò²ð¡ÊÌ¾½ê¡¦Ì¾À×¡¦Ì¾»ºÉÊ¤Ê¤É¡Ë
¼Ì¿¿¡§¶ÓÂÓ¶¶¡¿Äó¶¡¡§»³¸ý¸© ´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿ÆüËÜ»°Ì¾Åã¤Î¹ñÊõ¡ÖÎÜÍþ¸÷»û¸Þ½ÅÅã¡×¡Ê»³¸ý»Ô¡Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜ»°Ì¾¶¶¤Î¡Ö¶ÓÂÓ¶¶¡×¡Ê´ä¹ñ»Ô¡Ë¡¢¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦¥¸¥ª¥Ñー¥¯¤ÎÇ§Äê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö½©µÈÂæ¡×¡ÊÈþÇª»Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢»³¸ý¸©¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¾½ê¤¬¸©Æâ³Æ½ê¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§ÎÜÍþ¸÷»û¸Þ½ÅÅã¡¿Äó¶¡¡§»³¸ý¸© ´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼
¼Ì¿¿¡§½©µÈÂæ¡¿Äó¶¡¡§»³¸ý¸© ´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼
¤Þ¤¿¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¡¢Ë¤«¤Ê»³¤Î¹¬¤Ê¤É¿©ºà¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¡¢»°Êý¤¬³¤¤Ë³«¤«¤ì¤¿»³¸ý¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï»³¸ý¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÄ¹½£¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¡×¡¢»³¸ý¸©¤Î³¤Á¯¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÄ¹½£³¤Á¯¤Þ¤Ö¤·¡×¡¢¡ÖÄ¹½£³¤Á¯¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ö¡×¡¢¡ÖÈþ¼ò³¤Á¯´¤¾Æ¤¡×¤Î4¤Ä¤Î¿·¤·¤¤¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§»³¸ý¸©¤Î¿·¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡¿Äó¶¡¡§»³¸ý¸© ´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î»³¸ý¸©¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç·¿´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¢¤ë»³¸ý¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê»³¸ýDC¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯10·î～12·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢Îò»ËÊ¸²½¡¢²¹Àô¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢»³¸ý¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡ÈÊ¡¡È¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡¢¡ÖËüÊ¡¤ÎÎ¹¡×¤ò¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤Î¹ñ¡¢»³¸ý¡×¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Þ¤»¡ª
*******************************************************************************
¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤«¤é5°Ì¤Î»È¤¤Êý¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤Êý¸À¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¡¡Ö¤¹¤ó¤¯¤¸¤é¡×
¡Ö¤½¤²¤ó¡¢¤¹¤ó¤¯¤¸¤é¤Ë¤ª¤é¤¸¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¯¤¸¤é¡©¤Ê¤ó¤Ç¥¯¥¸¥é¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼¯»ùÅçÊÛ¤Ç¡Ö¤¹¤ó¤¯¤¸¤é¡×¤Ï¡Ö¶ù¤Ã¤³¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¶ù¤Ã¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ã¼¤Ã¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¶á´ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè3°Ì¡¡»³Íü¸©¡¡¡Ö¤ï¤Ë¤ï¤Ë¡×
¡Ö¤ï¤Ë¤ï¤Ë¤·¤Á¤ç¤·¡×¡Ö¤ï¤Ë¤ï¤Ë¤¹¤ë¡×¡£¥ï¥Ë¤Ï¾¯¤·ÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶Á¤¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¸À¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤ï¤Ë¤ï¤Ë¡×¤Ï»³Íü¸©¤ÎÊý¸À(¹Ã½£ÊÛ)¤Ç¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¦Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4°Ì¡¡Ê¡°æ¸©¡¡¡Ö¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¡×
¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥¹¥º¥á¤«²¿¤«¤«¤È»×¤¦¤³¤ÎÊý¸À¡£²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¡Ö¥¹¥º¥á¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¡×ÌÄ¤¯¥¹¥º¥á¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡ÖÇ®¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤å¤ó¤Á¤å¤ó¤À¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª
Âè5°Ì¡¡Ä¹Ìî¸©¡¡¡Ö¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃ¯¤«¤Ë²¿¤«Íê¤Þ¤ì¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤ÎÊý¸À¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×Åù¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¡©¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¿®½£ÊÛ¤Ç¡Ö¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¿¤À¤Î°§»¢¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
º£Æü¤â°ìÆü¡Ö¤ªÈè¤ì¡×¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¢²¿¤«¤ÎÍÑ»ö¤Ç¡Ö¤ª¸¯¤¤¡×¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
À¸³è¥¬¥¤¥É.com¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Æー¥Þ¤ÇÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/9/12～2025/10/31
Ä´ººÂÐ¾Ý:¡§À¸³è¥¬¥¤¥É.com²ñ°÷10Âå～80Âå¤ÎÃË½÷143Ì¾
¢§¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Âè54²ó¡Ö»È¤¤Êý¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤¤Êý¸À¥é¥ó¥¥ó¥°¡×·ë²ÌÈ¯É½¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.seikatsu-guide.com/rank_minna/result/54
¡ÖÀ¸³è¥¬¥¤¥É.com¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î»Ô¤ÈÅìµþ23¶è¤´¤È¤Ë300¹àÌÜ°Ê¾å¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¡¢ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¡£2¤Ä¤Î»Ô¶è¤ÇÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤â½¼¼Â¡£¿åÆ»ÎÁ¶â¤äÊä½õ¶â¡¦¤ª½Ë¤¤¶â¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¡¡ÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢Éô
À¸³è¥¬¥¤¥É.com±¿±Ä»öÌ³¶É
E-mail¡§info-mail@seikatsu-guide.com