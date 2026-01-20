¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× µÈ¾Í»û¡¦°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤Ç¤Î¤ª²Ö¸«¤Ë¤â¤¹¤¹¤á¡ª½Õ¤Î¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼
µÈ¾Í»û¡¦°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤Ç¤Î¤ª²Ö¸«¤Ë¤â¤¹¤¹¤á¡¢½Õ¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤òË¾¤à¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½Õ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¤ª²Ö¸«¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö½Õ¤Î¥³¡¼¥¹¡×¡Ê¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
Èþ¤·¤¤ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿©ºà¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é½Ü¤ÎÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤¬¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ìó500ËÜ¤Îºù¤òÍ¤¹¤ë°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ºÌ¤ë¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¤ÊÄ´ÍýË¡¤äÈþ¤·¤¤À¹¤êÉÕ¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡¡¡
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× ½Õ¤Î¥³¡¼¥¹¡Ê¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë ÈÎÇä³µÍ×
¡¡
¡þ ´ü´Ö¡§
¡¡2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡þ Äó¶¡»þ´Ö¡§
¡¡¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡¡11¡§00¡Á14¡§30¡ÊLO¡Ë¡¿ ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡¡17¡§00¡Á20¡§30¡ÊLO¡Ë
¡þ ²Á³Ê¡§
¡¡¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹3¼ï¡¡3,500±ß¡Ê¢¨3/14¡Á4/12¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¿4,800±ß¡¿6,300±ß
¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹ 3¼ï¡¡6.300±ß¡¿8,700±ß¡¿12,000±ß
¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
¡þ Å¹ÊÞ¡§
¡¡¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡×
¡¡ÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®1-21-1 °æ¤ÎÆ¬¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë2£Æ¡¿TEL.0422-72-8202
¡þ ¸ø¼°HP¡§
¡¡http://www.primibaci.com
¡¡
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× ½Õ¤Î¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹ ÆâÍÆ
¡ã3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¢¨3/14¡Á4/12¤Î´ü´Ö¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡·Ú¤¯¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚANTIPASTO¡Û
¡¡½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿¹Ã¥¤¥«¤ÈÀÖ¶ÌÇ¬¤Î¥µ¥é¥À ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥ô¥£¥Í¥¬¡¼É÷Ì£
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡ÈÁÎ©³¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¥¤¥¯¥éÅº¤¨ À¾ÍÎ¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥¹¡Ê¡Ü500±ß¡Ë
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ÏÂµí¤È¶ÌÇ¬¤Î¥é¥°¡¼¡¢¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡¡¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¥Ë
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¡Ê¡Ü500±ß¡Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡Âç»³¤É¤ê¤Î¥í¡¼¥¹¥È ¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¤òÅº¤¨¤Æ
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡ËÜÆü¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§¡¡ÂçÎÓ ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤òË¾¤à¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½Õ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢¤ª²Ö¸«¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö½Õ¤Î¥³¡¼¥¹¡×¡Ê¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
Èþ¤·¤¤ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿©ºà¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é½Ü¤ÎÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤¬¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ìó500ËÜ¤Îºù¤òÍ¤¹¤ë°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤òÍ¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ºÌ¤ë¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¤ÊÄ´ÍýË¡¤äÈþ¤·¤¤À¹¤êÉÕ¤±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× ½Õ¤Î¥³¡¼¥¹¡Ê¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë ÈÎÇä³µÍ×
¡¡
¡þ ´ü´Ö¡§
¡¡2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡þ Äó¶¡»þ´Ö¡§
¡¡¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡¡11¡§00¡Á14¡§30¡ÊLO¡Ë¡¿ ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¡¡17¡§00¡Á20¡§30¡ÊLO¡Ë
¡þ ²Á³Ê¡§
¡¡¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹3¼ï¡¡3,500±ß¡Ê¢¨3/14¡Á4/12¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¿4,800±ß¡¿6,300±ß
¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹ 3¼ï¡¡6.300±ß¡¿8,700±ß¡¿12,000±ß
¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ
¡þ Å¹ÊÞ¡§
¡¡¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡×
¡¡ÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®1-21-1 °æ¤ÎÆ¬¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥Ó¥ë2£Æ¡¿TEL.0422-72-8202
¡þ ¸ø¼°HP¡§
¡¡http://www.primibaci.com
¡¡
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× ½Õ¤Î¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹ ÆâÍÆ
¡ã3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¢¨3/14¡Á4/12¤Î´ü´Ö¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡·Ú¤¯¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚANTIPASTO¡Û
¡¡½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿¹Ã¥¤¥«¤ÈÀÖ¶ÌÇ¬¤Î¥µ¥é¥À ¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥ô¥£¥Í¥¬¡¼É÷Ì£
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡ÈÁÎ©³¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¥¤¥¯¥éÅº¤¨ À¾ÍÎ¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥¹¡Ê¡Ü500±ß¡Ë
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ÏÂµí¤È¶ÌÇ¬¤Î¥é¥°¡¼¡¢¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡¡¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¥Ë
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¡Ê¡Ü500±ß¡Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡Âç»³¤É¤ê¤Î¥í¡¼¥¹¥È ¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¤òÅº¤¨¤Æ
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡ËÜÆü¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¡
¡¡
¡ã4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡·Ú¤¯¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚANTIPASTO¡Û
¡¡¿åµí¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Èçõ¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼ À¸¥Ï¥àÅº¤¨
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ºù³¤Ï·¤È¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¥Ë
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡òÖ¤Î¹áÁð¥Ð¥¿¡¼¥½¥Æ¡¼ µ¨Àá¤Î²¹ÌîºÚ¤È¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¥½¡¼¥¹
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¹ñ»ºµí¤Û¤ÛÆù¤Î¥Þ¥ë¥µ¥é¼Ñ¹þ¤ß ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê
¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ô¥å¥ì¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤È¤È¤â¤Ë
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥È ¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅº¤¨
¡¡
¡¡
¡ã6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡·Ú¤¯¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚANTIPASTO ¡¡Û
¡¡¿¿Âä¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¥Ô¥å¥ì
¡ÚANTIPASTO ¢¡Û
¡¡ÍÕ¶ÌÇ¬¤È¥°¥¢¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥Î ¥È¥Þ¥È¤Î¥¯¡¼¥ê¡¼¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤òÅº¤¨¤Æ
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ºù³¤Ï·¤È¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¥Ë
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡¹ñ»ºµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿ ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥½¥Æ¡¼ ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¡Ê¡Ü2,000±ß¡Ë
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡çõ¤Î¥Þ¥ê¥Í¤òÅº¤¨¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹»ÅÎ©¤Æ
¡¡
¡¡
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× ½Õ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹ ÆâÍÆ
¡¡
¡ã6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡½Ü¤Î°ì¸ý
¡ÚANTIPASTO¡Û
¡¡¿åµí¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼ À¸¥Ï¥àÅº¤¨
¡ÚPRIMO¡Û
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡¥·¥§¥Õ¤«¤é¤Î¤ªµûÎÁÍý
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡²ÃÆ£¥Ý¡¼¥¯¥í¡¼¥¹Æù¤Î¥°¥ê¥ë ¥«¥Ý¥Ê¡¼¥¿Åº¤¨
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î½Å¤Í¾Æ¤ ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¡Ê¡Ü3,000±ß¡Ë
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡ËÜÆü¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¡
¡¡
¡ã8,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤È¥Ð¥Ã¥«¥é¥Þ¥ó¥Æ¥«¡¼¥È ¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¥½¡¼¥¹
¡ÚANTIPASTO ¡¡Û
¡¡ÈÁÎ©³¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
¡ÚANTIPASTO ¢¡Û
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é»ÅÎ©¤Æ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡»ÆÍÓ¤Î¥é¥°¡¼ ¹õ¸ÕÜ¥¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥Ñ¥Ã¥Ñ¥ë¥Ç¥Ã¥ì
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡ÈôÂÍµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿ ¥¦¥É¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤È¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Î¥Ô¥å¥ì
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡çõ¤Î¥»¥ß¥Õ¥ì¥Ã¥É ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥é¥¤¥à¤Î¥½¡¼¥¹
¡¡
¡¡
¡ã12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡¶ÌÇ¬¤Î¥à¡¼¥¹ ¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨
¡ÚANTIPASTO ¡¡Û
¡¡ËÜËîÃæ¥È¥í¤ÈÉó¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
¡ÚANTIPASTO ¢¡Û
¡¡¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÈÌµ²Ö²Ì¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì çõ¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥½¡¼¥¹
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ºù³¤Ï·¤È¥¢¥µ¥ê½ÕÌîºÚ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚPESCE¡Û
¡¡¿¿Âä¤Î¥½¥Æ¡¼ ¥«¥é¥¹¥ß¤Î¥½¡¼¥¹
¡ÚCARNE¡Û
¡¡ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥½¥Æ¡¼ ä£¤Î¥°¥ê¥ë¤È¥¹¥«¥â¥ë¥Ä¥¡¥Á¡¼¥ºÅº¤¨
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥Î¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥°¥é¥Ë¡¼¥¿
¡ã4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡·Ú¤¯¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚANTIPASTO¡Û
¡¡¿åµí¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Èçõ¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼ À¸¥Ï¥àÅº¤¨
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ºù³¤Ï·¤È¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¥Ë
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡òÖ¤Î¹áÁð¥Ð¥¿¡¼¥½¥Æ¡¼ µ¨Àá¤Î²¹ÌîºÚ¤È¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¥½¡¼¥¹
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¹ñ»ºµí¤Û¤ÛÆù¤Î¥Þ¥ë¥µ¥é¼Ñ¹þ¤ß ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê
¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ô¥å¥ì¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤È¤È¤â¤Ë
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥È ¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥ÈÅº¤¨
¡¡
¡¡
¡ã6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡·Ú¤¯¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚANTIPASTO ¡¡Û
¡¡¿¿Âä¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¤È¥Ï¡¼¥Ö¤Î¥Ô¥å¥ì
¡ÚANTIPASTO ¢¡Û
¡¡ÍÕ¶ÌÇ¬¤È¥°¥¢¥ó¥Á¥ã¡¼¥ì¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥Î ¥È¥Þ¥È¤Î¥¯¡¼¥ê¡¼¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤òÅº¤¨¤Æ
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ºù³¤Ï·¤È¥ë¥Ã¥³¥é¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¥Ë
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡¹ñ»ºµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿ ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥½¥Æ¡¼ ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¡Ê¡Ü2,000±ß¡Ë
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡çõ¤Î¥Þ¥ê¥Í¤òÅº¤¨¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹»ÅÎ©¤Æ
¡¡
¡¡
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡Ö¥×¥ê¥ß¡¦¥Ð¥Á¡× ½Õ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹ ÆâÍÆ
¡¡
¡ã6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡½Ü¤Î°ì¸ý
¡ÚANTIPASTO¡Û
¡¡¿åµí¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼ À¸¥Ï¥àÅº¤¨
¡ÚPRIMO¡Û
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡¥·¥§¥Õ¤«¤é¤Î¤ªµûÎÁÍý
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡²ÃÆ£¥Ý¡¼¥¯¥í¡¼¥¹Æù¤Î¥°¥ê¥ë ¥«¥Ý¥Ê¡¼¥¿Åº¤¨
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î½Å¤Í¾Æ¤ ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¡Ê¡Ü3,000±ß¡Ë
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡ËÜÆü¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¡
¡¡
¡ã8,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤È¥Ð¥Ã¥«¥é¥Þ¥ó¥Æ¥«¡¼¥È ¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¥½¡¼¥¹
¡ÚANTIPASTO ¡¡Û
¡¡ÈÁÎ©³¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
¡ÚANTIPASTO ¢¡Û
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é»ÅÎ©¤Æ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡»ÆÍÓ¤Î¥é¥°¡¼ ¹õ¸ÕÜ¥¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥Ñ¥Ã¥Ñ¥ë¥Ç¥Ã¥ì
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚSECOND PIATTO¡Û
¡¡ÈôÂÍµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥¿¥ê¥¢¡¼¥¿ ¥¦¥É¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤È¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Î¥Ô¥å¥ì
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡çõ¤Î¥»¥ß¥Õ¥ì¥Ã¥É ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥é¥¤¥à¤Î¥½¡¼¥¹
¡¡
¡¡
¡ã12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¡ä
¡¡
¡ÚINIZIO¡Û
¡¡¶ÌÇ¬¤Î¥à¡¼¥¹ ¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨
¡ÚANTIPASTO ¡¡Û
¡¡ËÜËîÃæ¥È¥í¤ÈÉó¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
¡ÚANTIPASTO ¢¡Û
¡¡¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ÈÌµ²Ö²Ì¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì çõ¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥½¡¼¥¹
¡ÚPRIMO PIATTO¡Û
¡¡ºù³¤Ï·¤È¥¢¥µ¥ê½ÕÌîºÚ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È
¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï
¡¡¥º¥ï¥¤³ª¤ÈÅÏ¤ê³ª¤Î¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë
¡ÚPESCE¡Û
¡¡¿¿Âä¤Î¥½¥Æ¡¼ ¥«¥é¥¹¥ß¤Î¥½¡¼¥¹
¡ÚCARNE¡Û
¡¡ÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥½¥Æ¡¼ ä£¤Î¥°¥ê¥ë¤È¥¹¥«¥â¥ë¥Ä¥¡¥Á¡¼¥ºÅº¤¨
¡ÚDOLCE¡Û
¡¡¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤Î¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥Î¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥°¥é¥Ë¡¼¥¿
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§¡¡ÂçÎÓ ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press