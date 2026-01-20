¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Roborock¤¬¡ÖAmazon¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¡×¤È¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤Ë»²²Ã¡ª
8wayÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Î¡ÖSaros 10R¡×¤ò´Þ¤à¿Íµ¤µ¡¼ï¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤¹¤ëBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñËÌµþ¡¢CEO¡§Richard Chang¡Ë¤Ï¡¢Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¡×¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë09:00¡Á1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë8¡§59¡Ë¤ª¤è¤Ó¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»¡¼¥ë¡×¡Ê2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë09:00¡Á2·î2Æü¡Ê·î¡Ë23:59¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢Roborock¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖSaros 10R¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤À½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢7.98cm¤È¤¤¤¦Ä¶Çö·¿Àß·×¤«¤Ä¡¢ºÇÂç2ËüPa¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿¿å¿¡¤ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë8wayÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖSaros 10R¡×¤ò¡¢Ìó40¡ó¥ª¥Õ¤Î159,800±ß(ÀÇ¹þ)¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿µ¡Ç½Á´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥ß¥É¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖQrevo L¡×¤òÌó53%¥ª¥Õ¤Î69,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¢Roborock»Ë¾åºÇ¾®¥Ü¥Ç¥£¤Ë8,000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤È¿å¿¡¤µ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖQ7B+¡×¤òÌó53%¥ª¥Õ¤Î32,800±ß(ÀÇ¹þ)¤Ê¤É¡¢Roborock¤Î¿Íµ¤¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚRoborock JAPAN ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈAmazonÅ¹¡Û
https://www.amazon.co.jp/stores/page/4E5BA1E2-A0C7-4832-BD3B-6CD4A829EB81?channel=release_winter
¡Ú¥»¡¼¥ë´ü´Ö¡Û
Amazon¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë09:00¡Á1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë8¡§59
Amazon¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»¡¼¥ë¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë09:00¡Á2·î2Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢¨Î¾¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤â¡¢Æ±°ì¤Î²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥»¡¼¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡Û
¡¥¹¥ê¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡£¡ÖRoborock Saros 10R¡×
¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§269,800±ß
¢£¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§159,800±ß¡ÊÌó40¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢£¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://amzn.asia/d/dh2Det1
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
Roborock»Ë¾åºÇÇö¤Î7.98cm¤Ç²È¶ñ¤Î²¼¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤¬²ÄÇ½
¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢RGB¥Ç¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿3D ToF¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢108¼ï¤Î¾®¤µ¤ÊÊªÂÎ¤òÇ§¼±¡¦²óÈò¢¨2
»Í¶ù¤ò100¡ó¢¨3¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼«Æ°¤Ç¿¤Ó¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤òÅëºÜ
ÊÉºÝ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¿å¿¡¤¥â¥Ã¥×¤¬ÊÉºÝ0mm¢¨3¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¶ù¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤ë
ËÜÂÎ¤Ï7.98cm¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤Ê¤¬¤é2ËüPa¢¨4¤ÎµÛ°úÎÏ¤ò¼Â¸½
ÌÓ¤Î¤«¤é¤Þ¤ê¤òËÉ¤°¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ëÌÓ¤¬¤é¤ßËÉ»ß¥Ö¥é¥·¡×¢¨5¤òÅëºÜ
ºÇÂç4cm¡ÊÆóÁØ¡Ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÅëºÜ
ºÇÂçËèÊ¬200²ó¤Î¹âÂ®²óÅ¾¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ã¥×¤Î¿å¿¡¤ÀÇ½
ºÇ¿·¤Î8wayÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤ë
Wi-FiÀÜÂ³¤¬ÉÔÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÅëºÜ
¢¹â¤¤À¶ÁÝÎÏ¤ÈÀè¿Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¿·´ð½à¤òÂó¤¯¡£¡ÖRoborock Qrevo L¡×
¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§149,800±ß
¢£¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§69,800±ß¡ÊÌó53¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢£¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://amzn.asia/d/idUlml9
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
1ËüPa¢¨4¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤ÈÌÓ¤Î¤«¤é¤Þ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·ÅëºÜ
ºÇÂçËèÊ¬200²ó¤Î¹âÂ®²óÅ¾¤Ë¤è¤ë¿å¿¡¤ÁÝ½ü
¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¥â¥Ã¥×¤¬10mm¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¢¨6
¾®¤µ¤Ê¾ã³²Êª¤ò²óÈò¢¨2¤·¤Ê¤¬¤éÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½
¥â¥Ã¥×¤ÎÀö¾ô¤ä´¥Áç¡¢µë¿å¤ä¥´¥ß¼ý½¸¤Ê¤É¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦4wayÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯¤òÅëºÜ
ËÜÂÎÉý¤è¤ê¤â¥¹¥ê¥à¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÃÖ¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥Ã¥¯
£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¡ÖRoborock Q7B+¡×
¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§69,800±ß
¢£¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§32,800±ß¡ÊÌó53¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢£¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://amzn.asia/d/eTFtNks
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
Roborock»Ë¾åºÇ¾®¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê8,000Pa¢¨4¤ÎµÛ°úÀÇ½
ÌÓ¤¬¤é¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤È¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤òÅëºÜ
¿å¿¡¤¤Ï3ÃÊ³¬¤Ç¥â¥Ã¥×¤Î¿åÎÌÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤Ë280ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ
LDS¥ì¡¼¥¶¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ç¸¤¤ÁÝ½ü¤ò¼Â¸½
»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥É¥Ã¥¯ÅëºÜ¤Ç¡¢Ìó60ÆüÊ¬¢¨7¤Î¥´¥ß¼ý½¸¤¬²ÄÇ½
¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¡ÖRoborock Q7B¡×
¢£ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1 ¡§44,800±ß
¢£¥»¡¼¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§25,800±ß¡ÊÌó42¡ó¥ª¥Õ¡Ë
¢£¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://amzn.asia/d/gItcv1T
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
Roborock»Ë¾åºÇ¾®¥Ü¥Ç¥£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê8,000Pa¢¨4¤ÎµÛ°úÀÇ½
ÌÓ¤¬¤é¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤È¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤òÅëºÜ
¿å¿¡¤¤Ï3ÃÊ³¬¤Ç¥â¥Ã¥×¤Î¿åÎÌÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½
ËÜÂÎ¤Ë270ml¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ
LDS¥ì¡¼¥¶¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ç¸¤¤ÁÝ½ü¤ò¼Â¸½
¢¨1 2026Ç¯1·î22Æü»þÅÀ¤ÎAmazon¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨2 100¡ó¤ÎÇ§¼±¤È²óÈò¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¼±ÀºÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSaros 10R¡×¤ÏÉý2cm¡¢¹â¤µ2Ñ°Ê¾å¤ÎÊªÂÎ¤ò¡¢¡ÖQrevo L¡×¤ÏÉý5cm¹â¤µ3cm°Ê¾å¤ÎÊªÂÎ¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¼ÂºÝ¤Î¥«¥Ð¡¼Î¨¤äµ÷Î¥¤Ï´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤ÊÂè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢TÜV¡Ê¥Æ¥å¥Õ¡¦¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¡£
¢¨4 Roborock¤Î¼ÒÆâ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¡£µÛ°úÎÏ¤ÎÃÍ¤Ï¹ñ¤Þ¤¿¤ÏÃÏ°è¡¢½»µï´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤ÊÂè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡¢TÜV¡Ê¥Æ¥å¥Õ¡¦¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈSGS¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¡£
¢¨6 ¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓÂ¤¬¥â¥Ã¥×¥ê¥Õ¥È¤Î¹â¤µ¤è¤êÄ¹¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È²óÈò¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Î´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Roborock¤Î¼ÒÆâ¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
¢¨7 Roborock¤Î¼ÒÆâ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¡£Éô²°¤Î´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý½¸¤Ç¤¤ëÆü¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://jp.roborock.com/
¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Roborock¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼
E-mail¡§support@roborock.co.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚRoborock¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÁÝ½üÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëRoborock¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿ÁÝ½üµ¡¡¢´¥¼¾Î¾ÍÑÁÝ½üµ¡¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ç´¢¤êµ¡¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº²ñ¼ÒIDC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Roborock¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÇä¾å¹â¤Ë¤ª¤¤¤Æ2024Ç¯¤ËÀ¤³¦Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿À½ÉÊÀß·×¤È¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢170°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢À¤³¦2,200ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
·ÇºÜÆâÍÆ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
Roborock¹Êó»öÌ³¶É ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
TEL¡§03-4580-9156/ MAIL¡§roborock_pr@prap.co.jp
