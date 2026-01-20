¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³¡¼¤¬±¿±Ä»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ä¸Ä¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¼ÂÁ©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤òÄ¾ÀÜ¹â¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÈ¯¹Ô¡¢ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÁÏÂ¤À¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤äµÄÏÀ¤ÎÃÎ¸«¤ò´Ê·é¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÁÏÂ¤À¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«
¡¡¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¤ä»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢µ¡³£¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ïµ¡³£¤ËÇ¤¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Í¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤Ï½ÅÍ×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡¦ÁÏÂ¤À¤òÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦¼«Ê¬¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¡¦ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹
ÁÏÂ¤À¤ò¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë³èÍÑ¥·¡¼¥ó
¤³¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ä¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ä¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÏÂ¤À¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ»ñÎÁ
¡¦¸Ä¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤ÎºàÎÁ (1 on 1¤ä¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É)
¡¦ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í»ñÎÁ
¡¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Î»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¹½À®¤È¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡ÁÏÂ¤À¤Ø¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤òÊ§¿¡
ÁÏÂ¤À¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¬¤Á¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÀ°Íý¤·¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ÁÏÂ¤À¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¹¤¬¤ê¤òÃÎ¤ë
Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ÎÈ¯´ø¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤Î¿Ê¤á¤ä¤¹¤µ¤äÆ¯¤¯¿Í¤ÎËþÂ´¶¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¸½¾õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤ò·ÇºÜ
¸Ä¿Í¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à¤¬¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤À¤ÎÈ¯´ø¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤ò¡Ö¸Ä¿Í¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦ÁÈ¿¥¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤ß¤äº£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤òÐíâ×Åª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð
ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ç»²¹Í¤È¤Ê¤ë¼ÂÁ©»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¹©É×¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»öÎã¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯£±·î¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à²ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÂè34²ó²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥³¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶¦ÁÏ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë ¡ÖRICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¶¶Âç³Ø±Ê»³¿¸½Ú¶µ¼ø¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Î¸«Ä¾¤·¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥³¡¼»³²¼²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤Ïº£¸å¤â¡¢´ë¶È¤äÆ¯¤¯¿Í¤¬ÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¡¦È¯¿®¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ê¥³¡¼¡¡¹Êó¼¼
TEL¡§050-3814-2806
E-mail¡§koho@ricoh.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È
https://creativity-consortium.ricoh/wp-content/uploads/2025/11/%E3%81%AF%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%8F%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%89%B5%E9%80%A0%E6%80%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88_-20251201.pdf
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à
https://creativity-consortium.ricoh/
