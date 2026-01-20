¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³×·¤¤Î¡Ö¹Å¤µ¡×¤ä¡ÖÄù¤áÉÕ¤±¡×¤«¤éÂ¤ò²òÊü¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯ÁÇÂ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¤òÈ¯Çä
Î¢ÃÏ¤ò¾Ê¤¤¤¿¡È°ìËç»ÅÎ©¤Æ¡É¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥½¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³×·¤¤Î¡Ö¹Å¤µ¡×¤ä¡ÖÄù¤áÉÕ¤±¡×¤«¤éÂ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢Î¢ÃÏ¤ò¾Ê¤¤¤¿¡Ö¥¢¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢Á´Å¹¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://tinyurl.com/axhb54jb
Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¸µ¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î³×·¤¥Ö¥é¥ó¥ÉUNION IMPERIAL¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡Ë´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉÊ³Ê¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú²÷¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¢¥ó¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÎ¢ÃÏ¤Ê¤·¡Ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Î¢ÃÏ¤Î¤Ê¤¤°ìËç»ÅÎ©¤Æ¤Î¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î³×·¤¤Ç´¶¤¸¤ë¡Ö¹Å¤µ¡×¤ä¡ÖÄù¤áÉÕ¤±¡×¤«¤éÂ¤ò²òÊü¤·¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢ÃÏ¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¡Ö¾å¼Á¤Ê°ìËç³×¡×¤ò¸·Áª¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¹âµé´¶¤ä½À¤é¤«¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡ÖExtralight¡ÊR¡Ë¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥é¥¤¥È¡Ë¡×¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥ºÊÂ¤ß¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤ÎÉáÃÊ»È¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¥·¡¼¥óÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë°ìÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¥¢¥ó¥é¥¤¥ó¥É¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼/¥¿¥Ã¥»¥ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼/¥¹¥¨¡¼¥É¥¿¥Ã¥»¥ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
¥«¥é¡¼¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
ÁÇºà¡¡¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡§¥«¡¼¥Õ/¥¹¥¨¡¼¥É ¡¢ ¥½¡¼¥ë¡§EVA(¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥é¥¤¥È¥½¡¼¥ë)
¥µ¥¤¥º¡¡24.5 Ñ¡Á27.0Ñ¡ÊÁ´6¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡ÀÇ¹þ19,690±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢Á´Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¢¨µºÜ¾ðÊó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¹ÊóÉô¡¡¹â¶¶¡¢´ä´Û
¢©110-0005ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL:03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸
https://tinyurl.com/axhb54jb
