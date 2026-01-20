medimo、今村総合病院を運営する公益財団法人慈愛会 理事長 今村英仁氏が顧問に就任

株式会社medimo

生成AIを用いた診療録作成プロダクト「medimo」を提供する株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役：野村 怜太郎／中原 楊／馬 劭昂）は、今村総合病院を運営する公益財団法人慈愛会 理事長 今村英仁氏が、当社顧問に就任したことをお知らせいたします。

顧問就任の背景

当社は、「医療者が目の前の患者にのみ集中することができる医療現場」を目標に掲げ、医師と患者との会話からAIがカルテ要約を作成するサービス「medimo」を提供しています。

昨今、医療現場における業務負荷の増大を背景に、現場ニーズは急速に高まっております。これに応えるためには、医学的知見に加え、実際の医療現場に深く根ざした視点でのプロダクト改善が不可欠です。

このたび、長年にわたり日本の地域医療を牽引し、病院経営・臨床・組織運営の各分野において豊富な経験と深い知見を有する今村氏を顧問として迎えることとなりました。これにより、現場視点をより一層プロダクトに反映させ、「medimo」の価値向上および社会実装の加速を図ってまいります。

今村英仁氏 プロフィール

●学歴

1985年 鹿児島大学医学部卒業

1989年 東京女子医科大学第2内科博士課程修了

2003年 ハーバード公衆衛生大学院修士課程修了

●資格

医学博士 / 日本内科学会総合内科専門医 / 精神保健指定医 / 日本医師会認定産業医

●主な現職

公益財団法人慈愛会 理事長

社会福祉法人慈愛会 理事長

一般社団法人全国法人立病院協会 監事

公益社団法人鹿児島県老人保健施設協会 会長

公益社団法人全国老人保健施設協会 副会長

公益社団法人鹿児島県医師会 参与

公益社団法人日本介護福祉士会 理事

特定非営利活動法人VHJ機構 副理事長

鹿児島大学客員教授

顧問就任にあたってのコメント：公益財団法人慈愛会 理事長 今村英仁氏

医療現場の働き方が問われる今、まさにウェルネス新時代の到来です。AIという技術を持った若い力が『新しい医療の形』を創造してくれると確信しています。わたしは彼らを支える『軍師官兵衛』として、medimoの社会実装に尽力します。

今後の展望

今村氏には、主に以下の領域でご支援いただく予定です。

- 医療現場の実情やニーズを反映したプロダクト開発に関するアドバイザリー- 中長期的な視点に基づくプロダクトの方向性レビュー- 医療機関ネットワークとの連携促進および関係構築の支援

当社は今後も医療機関との連携を一層強化し、「medimo」を医療現場で本当に使われ、業務負担の軽減に貢献するAIプロダクトとして、継続的な改善と社会実装を推進してまいります。

medimo代表コメント：代表取締役 中原 楊

このたび、医療現場の第一線で豊富なご経験をお持ちの今村理事長を顧問としてお迎えでき、大変心強く感じています。「medimo」を現場で本当に役立つプロダクトにするには、現場の声や実情を深く理解した視点が欠かせません。 今村理事長の知見を活かし、医療現場のニーズを的確にプロダクトに反映させることで、より使いやすく、医療者の日常に自然に溶け込むAIサービスとして「medimo」の成長をより促進してまいります。

株式会社medimoについて

「最先端テクノロジーで医療現場を持続可能に」をミッションに掲げ、2022年4月に創業したヘルステックスタートアップです。AIをコア技術とし、音声入力とAI要約でカルテ作成業務を効率化するWebアプリ「medimo」を開発・提供。医療従事者を煩雑な書類業務から解放し、患者の診察・治療により集中できる持続可能な医療現場の実現を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社medimo

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者 ：代表取締役 野村 怜太郎／中原 楊／馬 劭昂

設立 ：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

URL ：https://corp.medimo.ai/