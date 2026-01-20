「和文化シンポジウム」を開催！

農林水産省は、和文化・産業連携振興協議会と連携し、令和8年2月10日（火曜日）に「和文化シンポジウム」を開催します。

本シンポジウムでは、各業界の事例紹介を通じて、和文化の活性化と関連産業の振興に向けた取組を共有します。和文化や関連産業の未来に関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

1.概要

和文化は、畳、着物、茶道、華道など、日本人の暮らしに深く根付いた文化であり、いぐさ、蚕糸、茶、花きといった農産物と密接に結びついています。こうした関連産業と農産物の生産の発展を通じて、和文化は地域経済を支える重要な役割を果たしてきました。本シンポジウムでは、文化と産業の連携を強化し、川上から川下までの活性化を図ることを目的に開催します。

今回は畳・着物・茶・花きからなる「四業界の未来への取組」をテーマに、各業界の事例を紹介し、会場からの質問も交えながら活性化のヒントを共有します。

四業界が連携し、産地と文化の未来を語り合う新しい試みです。

2.開催日及び場所

日時：令和8年2月10日（火曜日）14時00分から16時10分まで

会場：農林水産省7階講堂

所在地：東京都千代田区霞が関1-2-1

3.内容

【事例紹介】14時15分から15時15分まで

(ア)畳 「展覧会（いま畳を語るとき）」

吉田 忠史氏（COMMOS PROJECT実行委員会初代代表）

令和7年8月にスパイラルガーデン青山で開催された展覧会「いま畳を語るとき」は、いぐさや畳の魅力を広める初の試みでした。企画の趣旨や経緯、反響、今後の課題について語っていただきます。

(イ)花 「横浜山手西洋館からのいけばな発信」

粕谷 尚弘氏（一葉式いけ花第四代家元）

「いけばなは和室でなければ」という固定観念に対して、洋館など多様な空間での展示を実践。横浜山手西洋館での他流派との連携など、これまでの活動と今後の抱負を紹介していただきます。

(ウ)茶 「急須で引き出す日本茶の真髄」

奥富 雅浩氏（奥富園十五代）

ペットボトル茶の普及で茶葉の価値が問われる中、「100年先の日本茶のために今できること」を掲げる狭山茶生産者。日本茶アワード運営にも携わる奥富氏から、持続可能な生産のために今できることを語っていただきます。

(エ)着物 「次世代を仲間にする採用と育成」

上達 功氏（日本橋丸上三代目社長）

伝統産業の継続には人材確保が不可欠。生産加工の川上と流通販売の川下をつなぐ着物仲卸の現場から、採用と育成に取り組む日本橋丸上の事例を紹介していただきます。

【トークセッション】15時25分から15時55分まで

遠州茶道宗家十三世家元 小堀 宗実氏

登壇者からの意見に加え、会場からの声も取り入れるトークセッション。和文化・産業連携振興協議会会長の小堀氏がコーディネーターとなり、伝統と現代をつなぐ視点で、各業界の第一線で活躍する実践者が「未来へつなぐために今、何が必要か」を多角的に議論します。

4.申込方法

次のリンクまたはQRコードから必要事項をご入力ください。

業界関係者に加え、和文化に関心のある一般の方のご参加を歓迎します。(事前申込制・参加無料)

「和文化シンポジウム」参加申込フォーム（外部リンク）





申込期限：令和8年2月2日（月曜日）

5.報道関係者の皆様へ

報道関係者で傍聴を希望される方は、上記の「4.申込方法」によりお申込みください。

その際、報道関係者であり、傍聴を希望される旨を明記してください。

添付資料

和文化シンポジウムチラシ(PDF : 731KB)

プレスリリース(PDF : 733KB)