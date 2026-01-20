低刺激スキンケアメーカー、ナチュラルサイエンスの「ママ&キッズ」の8アイテムが、ベストマタニティ＆育児グッズ「Baby-mo GOODS AWARD 2026受賞」をそれぞれ受賞

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、生後すぐから使える低刺激スキンケア・ボディケアなどを扱う「ママ&キッズ」ブランドの計8アイテムが、「Baby-mo GOODS AWARD 2026受賞」の7部門にて、編集部＆先輩ママパパの口コミNo.1を受賞いたしました。

Baby-mo GOODS AWARD 2026 とは

「Baby-mo GOODS AWARD 2026」は、主婦の友社が運営するマタニティ・ベビー向け育児メディア『Baby-mo（ベビモ）』が実施する人気企画。先輩ママ・パパの「本当に役立った」「助けられた」と感じたアイテムへのアンケートに加え、育児情報に精通した編集部の調査・評価も踏まえて各部門のNo.1を選出。ユーザーの声と専門的視点の双方から選ばれる、信頼性の高いアワードです。

●調査時期：2025年9月～2025年11月

●調査方法：妊婦さん・0～3歳のお子さん持つママ・パパ300人にメール・公式LINE・公式インスタグラム・公式Xでのアンケート、および編集部スタッフによる調査

Baby-mo GOODS AWARD 2026受賞アイテム

【ベビーソープ部門No.1】

ママ&キッズ ベビー全身シャンプー 460mL 1,958円（税込）

新生児ベビーから使える、顔・体の低刺激泡洗浄

植物由来の弱酸性ボディシャンプーが肌のうるおいはキープしたまま不要な汚れをしっかり落とします。目や口に入っても大丈夫なので、新米ママ・パパでも安心！また洗浄成分が肌に残らないように、泡切れにもこだわっています。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g501/)

【ベビーローション部門No.1】

ママ＆キッズ ベビーミルキーローション 150mL 2,310円(税込)

ベビーの毎日の全身ケアにべたつかない乳状ローション

生まれてすぐからスキンケアを実践するため、赤ちゃんの肌に本当に必要なものだけを配合しました。ママのおなかの中の羊水に含まれる8種のうるおいアミノ酸が、赤ちゃんの肌にやさしくうるおいを与え、胎脂に近い成分ベビーズエマルジョン(R)が肌のバリア機能をサポートします。サラッとなじんでべたつかず、なめらかな使い心地。キッズやママのボディケアにもどうぞ。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g519/)

【ベビーウエルネス部門No.1】

ママ＆キッズ ベビーオリゴ(R) 2.5g×30包 2,937円(税込)

腸内の善玉菌を増やしておなかの調子を整える

赤ちゃんとママの元気な毎日を守るオリゴ糖（ケストース）１００％。おなかの中でビフィズス菌の栄養源になり、その活躍をサポートし、家族みんなの腸内環境を整えます。カロリー控えめのノンカフェイン。赤ちゃん、キッズ、大人まで、お湯や離乳食、ミルク、料理に入れてお召し上がりください。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g17/)

【妊娠ボディケア部門No.1】

ママ＆キッズ ナチュラルマーククリーム 470g 7,995円(税込)

おなかやボディの弾力とうるおいを高める大人気オイルクリーム

助産師と先輩ママの協力により生まれた大人気の妊娠ボディ用クリーム。デリケートな日本人妊婦さんにうれしい無香料・無着色・低刺激処方です。ぬるだけでマッサージ不要の手軽さも魅力のひとつ。保湿力が高いので乾燥・くすみ対策のボディクリームにも。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g261/)

【ママフェイスケア部門No.1】

ママ＆キッズ スキンモイストローション しっとり 160ml 2,860円(税込)

ママ＆キッズ モイストオリゴミルク 120ml 3,190円(税込)

画像左）スキンモイストローション しっとり

乾燥・肌荒れが気になる肌をうるおしてやわらか肌へ

荒れやすい乾燥肌のバリア、うるおい、美肌菌に着目したしっとりタイプの化粧水。４種のカプセル化ヒト型セラミドが角層のすみずみまで浸透し、キメを整え、ふっくらとしたうるおい肌に導きます。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g135/)

画像右）モイストオリゴミルク

デリケートな肌も長時間ふっくら

乾燥敏感肌のバリア、うるおい、美肌菌に着目した高保湿ミルク。胎脂様成分や４種のヒト型セラミドなどのバリアベールで肌を乾燥から守り、肌荒れをくり返しにくい、しっとり肌に導きます。すうっとのびて、べたつかない使い心地。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g159/)

【乳頭ケアアイテム部門No.1】

ママ＆キッズ ニプルベール 13ml 1,738円(税込)

妊娠中、授乳期の乳頭をうるおいで守る

妊娠、授乳中の乳頭の荒れや乾燥肌をうるおいのベールで包み込み、肌荒れを防ぐ保護オイル。安心の低刺激処方で口に入っても大丈夫だから赤ちゃんやママのリップケアにもオススメです。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g226/)

【プレママウェルネス部門No.1】

ママ＆キッズ 桑の葉フローラ青汁(R) 4g×30包 3,780円(税込)

手軽においしく野菜不足が補えて、おなかスッキリもサポート！

厳正な基準をクリアした有機JAS品質の鹿児島産桑の葉を使用した青汁。ベビーオリゴ(R)、水溶性食物繊維、100億個の植物性乳酸菌が一緒にとれて、くせがなくまろやかで飲みやすい、水にサッと溶ける細粒タイプです。ほんのり甘く、ノンカフェインで、赤ちゃんから年配の方まで毎日おいしくお飲みいただけます。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g29/)

全国850ヵ所以上の医療施設で導入のナチュラルサイエンスが誇る「基肌育スキンケアセミナー」

全国850ヵ所以上の医療施設でも導入中の新生児の肌荒れを防ぐ保湿ケアをレクチャーしています。通年で「スキンケアセミナー」を開催しており、また、沐浴・保湿方法を行った試験では、1歳時点での赤ちゃんのアトピー性皮膚炎・食物アレルギーの発症が極めて少ないという結果となりました。

弊社代表自身の子どものアトピー性皮膚炎に悩んだ経験をもとに開発したブランド敏感肌スキンケア「ママ&キッズ」は、医療現場や小児皮膚科医の協力のもと、30年にわたる肌育研究を続けています。赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどを⽪膚科・小児科・産婦人科の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

▼今後のイベント予定

https://www.natural-s.jp/info/event/

世界的な論文でも成果が認められた「ママ＆キッズ」

2024年、共同研究チームにより「ママ＆キッズ」製品を使用した研究成果は、世界的な論文誌『Allergy』に掲載されました。また、「ママ&キッズ」製品と正しいケア方法で食物性アレルギーは98.3%、アトピー性皮膚炎は92.7%の赤ちゃんが発症しなかったという結果は第59回日本小児アレルギー学会学術大会（2022）でも報告されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000024770.html

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売



代表ブランド「ママ＆キッズ」 https://www.natural-s.jp/brand/mamakids/

これまでのプレスリリース 株式会社ナチュラルサイエンスのプレスリリース｜PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/24770)

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/