2·î28Æü(ÅÚ)¤«¤é¡ÖÈÓÀîÍºÂç Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡×Å¸¡¡¿å¸Í·Ý½Ñ´Û¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¿·ºî¤â¸ø³«
ÈÓÀîÍºÂç¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇ¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¡Õ2022Ç¯¡¢Ä¦¹ï¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê¡¢Photo: Takafumi Sakanaka, courtesy of the artist
ÈÓÀîÍºÂç¤Ï»þ´Ö¤ÎÁêÂÐÀ¤äÃÎ³Ð¤Î¤æ¤é¤®¤ËÃåÌÜ¤·¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä¿È¶á¤ÊÊª»ö¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÇ§¼±¤ÎÉÔ³Î¤«¤µ¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÂ¸ºß¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÏ¿¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤È¤½¤³¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ª¤Á¤ë¤â¤Î¤Î¹Í»¡¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ò¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö¡Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇ¤ò³¹Ãæ¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤µ¤»¤¿¤ê¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¡¦ÊÑ²½¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò²°Æâ³°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Î©ÂÎ¡¢³¨²è¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁüÅù¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÀî¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤òÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÊó¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ä´¶³Ð¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤ò¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ÈÂª¤¨¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¿·ºî¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ø¤Î±þÅú¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬»þ¤òËº¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»Ñ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ÎÀè¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤¬¡¢¸«ÃÎ¤Ã¤¿Æü¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì½ÐÍè»ö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾×·â¡¢À¸¡¹¤·¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¡ÊÉÔ¡Ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÈÓÀîÍºÂç¡Ê¤¤¤¤¤«¤ï¡¡¤¿¤±¤Ò¤í¡Ë
1981Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¡¢¿À¸Í¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£2007Ç¯¤è¤ê¡Ò¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö¡Ó¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¡£¸ø¶¦¶õ´Ö¤äÅ¸¼¨¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤äÁÛÁüÎÏ¡¢¾ì¤Î¶öÈ¯À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÍÆ¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ½Æ°Åª¤Ê´ØÍ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ´Ö¤äÊª¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê´Ø·¸À¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡Ô0¿Í¤â¤·¤¯¤Ï1¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Õ¡¢»ë³Ð¤ÎÃÇÊÒ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¶õ´Ö¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÔÇÛÃÖ¡¦Ä´À°¡¦¼þÍ·¡Õ¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¤Ê¸ÄÅ¸¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÄêµ¬¤ÈÆì¡×¡ÊÌ¸Åç¥¢ー¥È¤Î¿¹¡¢¼¯»ùÅç¡¢2023¡Ë¡¢¡ÖÆ±»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃÙ¤ì¤Æµ¤¤Å¤¯¡×¡ÊÄ¦¹ï¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡¢¿ÀÆàÀî¡¢2022¡Ë¡£¼ç¤Ê¥°¥ëー¥×Å¸¤Ë¡Ö´¶³Ð¤ÎÎÎ°è¡¡º£¡¢¡Ø·Ð¸³¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ê¹ñÎ©¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¡¢Âçºå¡¢2022¡Ë¡¢¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ì2020¡×¡Ê²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¡¦PLOT48¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤ÈÆ±»þ´ü¤ËKOTARO NUKAGA¡ÊÅ·²¦½§¡Ë¤Ègallery ¦ÁM¤Ç¤â¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
https://www.takehiroiikawa.com
https://www.instagram.com/takehiro_bau
¡ÚÅ¸Í÷²ñ¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
1. ¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈÓÀîÍºÂç¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸ÄÅ¸
ÈÓÀîÍºÂç¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―ÇÛÃÖ¡¦Ä´À°¡¦¼þÍ·¡Õ2020Ç¯¡¢¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ì 2020¡×(PLOT48)¤Ç¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê¡¢Photo: Takehiro Iikawa, courtesy of the artist
ÈÓÀî¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÁêÂÐÀ¤äÃÎ³Ð¤Î¤æ¤é¤®¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à°ãÏÂ´¶¤äÛ£Ëæ¤µ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Õ¾Þ¼Ô¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÉÊ¤¬À®Î©¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤ä¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÎÆâ³°¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷·Ê¤äÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹É½¸½¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÓÀî¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Â¾¼Ô¤È¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ä¡¢²¿¤«¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ë¾×Æ°¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Î»×¹Í¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö²¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤¯½Ö´Ö¡×¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖInside Space¡×¡ÊGalerie Monument SONGWAT¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢2025¡Ë¡¢¡ÖMake Space, Use Space: 躲貓貓çÐ¾ë»Ô°ÜÆ°¡×¡ÊArtemin Gallery¡¢ÂæËÌ¡¢2025¡Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÄêµ¬¤ÈÆì¡×¡ÊÌ¸Åç¥¢ー¥È¤Î¿¹¡¢¼¯»ùÅç¡¢2023¡Ë¡¢¡ÖÆ±»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃÙ¤ì¤Æµ¤¤Å¤¯¡×¡ÊÄ¦¹ï¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡¢¿ÀÆàÀî¡¢2022¡Ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¸ÄÅ¸¤ò½Å¤Í¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÓÀî¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÁ©¤ò¡¢¿å¸Í·Ý½Ñ´Û¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¿·ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤ä¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤È¤È¤â¤ËÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸ÄÅ¸¤Ç¤¹¡£
2. ¼Â¸³¤ÎÀÑÁØ¤¬¤Ä¤¯¤ë¡¢Íµ¡Åª¤Ê¡ÖÉ÷·Ê¡×
ÈÓÀîÍºÂç¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥¿¥¤¥à¡Õ2023Ç¯¡¢Ì¸Åç¥¢ー¥È¤Î¿¹¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ç¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê¡¢Photo: Takehiro Iikawa, courtesy of the artist
¾ðÊó¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ä´¶³Ð¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤ò¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÈÓÀîÍºÂç¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¿·ºî¤Ï¡¢Åö´Û¤Î·úÃÛ¤ä¶õ´ÖÅªÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµîºîÉÊ¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍµ¡Åª¤ÊÅ¸¼¨¶õ´Ö¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¤ß¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¼Â¸³Åª¤Ë´Õ¾Þ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÈÓÀî¤Î³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñ¾ì³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿»Å³Ý¤±¤Ï´Õ¾Þ¼Ô¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÊÑ²½¤Ï¡¢Å¸¼¨¼¼Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¡ÖÉ÷·Ê¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. Ê£¿ô¤Î²ñ¾ì¤ò¡Ö´Õ¾Þ¼Ô¡×¤¬¤Ä¤Ê¤°¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¿·¤·¤¤´ÑµÒ¡Õ
ÈÓÀîÍºÂç¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¿·¤·¤¤´ÑµÒ¡Õ2022Ç¯¡¢¡Ö´¶³Ð¤ÎÎÎ°è¡¡º£¡¢¡Ö·Ð¸³¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×Å¸¡Ê¹ñÎ©¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¡¢Âçºå¡Ë¤È¸ÄÅ¸¡Ö¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö¡§¥á¥¤¥¯¥¹¥Úー¥¹¡¢¥æー¥º¥¹¥Úー¥¹¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ë¤Ç¤ÎÏ¢·È¼Â»Ü¡¢Photo: Takehiro Iikawa, courtesy of the artist
ÈÓÀîÍºÂç¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¿·¤·¤¤´ÑµÒ¡Õ2022Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê¡¢Photo: Takehiro Iikawa, courtesy of the artist
Èþ½Ñ´Û¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¿·¤·¤¤´ÑµÒ¡Õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å¸¼¨¼¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¡Ô¥Ù¥êー¥Ø¥Óー¥Ð¥Ã¥°¡Õ¤ò´Õ¾Þ¼Ô¼«¿È¤¬±¿¤Ó½Ð¤·¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾²ñ¾ì¡ÊArt Center NEW¡¢KOTARO NUKAGA¡ÊÅ·²¦½§¡Ë¡¢gallery ¦ÁM¡Ë¤Ø¤È°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¡Ô¥Ù¥êー¥Ø¥Óー¥Ð¥Ã¥°¡Õ¤ò±¿¤Ö´Õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÎÆâ¤È³°¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö¸«¤ë¡¿¸«¤é¤ì¤ë¡×¤Î´Ø·¸À¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ò³Ö¤Æ¤ë¶³¦¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÁÛÁü¤·ÌÜÅªÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤ÎÉ÷·Ê¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡¹¤â¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ººîÉÊ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö±¿¤Ö¿Í¡×¤È¡Ö¸«¤ë¿Í¡×¤ÎÁÐÊý¤ò¡Ö¿·¤·¤¤´ÑµÒ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤ò¸òº¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î²ñ¾ì¤òºîÉÊ¤¬¤Ä¤Ê¤°¤³¤Î»î¤ß¤Ï¡¢Â¿ÁØÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¿·¤¿¤Ê´Õ¾Þ¤Î¾ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈÓÀîÍºÂç¤ÎÅ¸Í÷²ñ
¢¨ËÜÅ¸½ÐÉÊºî¡Ô¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö―¿·¤·¤¤´ÑµÒ¡Õ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö²£ÉÍ¡¢Ç¡¢ÂîµåÂæ¡×
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ã Art Center NEW¡Ê²£ÉÍ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ç¥³¥ìー¥¿ー¥¯¥é¥Ö¡§½Å¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¡×
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ã KOTARO NUKAGA¡ÊÅ·²¦½§¡Ë
¡¦¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¯¡Ãvol.5¡×
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ã gallery ¦ÁM¡ÊÅìµþ¡Ë
¢¨³«´Û»þ´Ö¤ª¤è¤ÓµÙ´ÛÆü¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢³Æ²ñ¾ì¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¸Í÷²ñ¾ðÊó
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§ÈÓÀîÍºÂç¡¡Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î6Æü¡Ê¿å¡¦¿¶¡Ë
³«¾ì»þ´Ö¡§10:00～18:00¡ÊÆþ¾ì¤Ï17:30¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¿å¸Í·Ý½Ñ´Û¸½ÂåÈþ½Ñ¥®¥ã¥é¥êー
µÙ ´Û Æü¡§ ·îÍËÆü¡¡¢¨5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï³«´Û
Æþ ¾ì ÎÁ¡§ °ìÈÌ900±ß¡¢ÃÄÂÎ¡Ê20Ì¾°Ê¾å¡Ë700±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â¹»À¸°Ê²¼¡¿70ºÐ°Ê¾å¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Ê¤É¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÈÉÕ¤Åº¤¤¤ÎÊý£±Ì¾¤ÏÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³ØÀ¸¾Ú¡¢Ç¯Îð¤Î¤ï¤«¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý1Ç¯´ÖÍ¸ú¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡ÖÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡×2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý³ØÀ¸¤È¥·¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ³ä°ú¥Çー¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¡§Ëè·îÂè°ì¶âÍËÆü¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ØÀ¸¤È65～69ºÐ¤ÎÊý¤¬100±ß¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨Í×¾ÚÌÀ½ñ
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¿å¸Í»Ô·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ
½õ¡¡¡¡À®¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌîÂ¼ºâÃÄ
¶¨¡¡¡¡»¿¡§ÊÂÌÚ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥×¥ë¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥·¥ó¥í¥¤¥Ò³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡§Art Center NEW¡¢gallery ¦ÁM¡¢KOTARO NUKAGA¡¢Atelier Tuareg¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gallery Nomart¡¢tmsd èßÅÄÎ´¹½Â¤Àß·×»öÌ³½ê¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
´ë¡¡¡¡²è¡§Èª°æ·Ã¡Ê¿å¸Í·Ý½Ñ´Û¸½ÂåÈþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー³Ø·Ý°÷¡Ë