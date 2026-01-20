【カプセルトイ新商品】おえかきさんのマスコット『おえかきさんみずのいきものますこっと』が1月26日（月）から発売！

株式会社三洋堂

縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、カプセルトイの新商品『おえかきさんみずのいきものますこっと』全10種を、2026年1月26日（月）より全国のカプセルトイ自動販売機で1回200円（税込）にて順次発売を開始いたします。

「おえかきさん」がマスコットになりました！

手描き風のゆるいイラストで人気を集める「おえかきさん」が、マスコットになって登場！

タオルや雑貨など、平面イラストを活かしたアイテムが親しまれてきた「おえかきさん」。

本商品では、その世界観を大切にしながら、マスコットならではの可愛さを表現しました。

商品ラインナップ（全10種）

平面イラストをそのまま立体に！デスクに飾ると癒されます♪

■商品詳細

商品名：おえかきさんみずのいきものますこっと

発売日：2026年1月26日（月）より順次

価格：1回200円（税込）

種類数：全10種類

商品サイズ：W3.5×H3.5×D3cm（種類により異なります）

製品素材：PVC

販売エリア：全国のカプセルトイ自動販売機

◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について

近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。

【カプセルトイ事業部 公式X】

https://x.com/sy_capsule

◆ 会社概要

会社名：株式会社三洋堂

所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地

代表取締役：折小野 嘉輝

設立：1985年5月20日

事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売

電話番号：0587-66-2499

公式HP：https://sanyodo.ne.jp/