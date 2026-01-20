広報物制作ブランドに新プラン「クラフトペディア mini」登場。短納期・低コスト実現、高セキュリティ環境やプライバシーにも配慮

株式会社アドリンククリエイティブエージェンシー

株式会社アドリンククリエイティブエージェンシー（本社：広島県広島市中区、代表取締役：水野崇）は、2026年1月、「クラフトペディア mini」を正式リリースいたしました。

https://adlink-jp.com/craftpedia/mini/

■広報物制作に省力化を実現した「クラフトペディア」に新プランを導入

通常プラン「クラフトペディア」の最大の特徴は、徹底した取材による “原稿不要” の省力化です。

広報専門部門を持たない私立学校や中小企業では、ホームページやパンフレットといった広報物の制作を、通常業務と兼ねて行うことが多く、原稿制作が大きな負担となるケースが少なくありません。

「クラフトペディア」では、広報担当者に代わり、原稿制作までを一括で対応。高いクオリティの広報物を、最小限の労力で制作する体制を整えてまいりました。

現在「クラフトペディア」は、企画から取材・撮影・編集・校正まで一貫して対応するフルサポート型の広報物制作サービスとして、学校法人や企業を中心に多数ご利用いただいており、これまでに手がけた制作物は、広島県内を中心に学校61種、企業20種（制作中を含む 2026年1月現在）にのぼります。

一方で、「素材はあるので、構成とデザインだけお願いしたい」「限られた予算でも、質の高いものを作りたい」といった声も増えてきました。

そこで、こうしたご要望にお応えするため、新プランとして「クラフトペディア mini」をご用意いたしました。

■新プラン！「クラフトペディア mini」とは

「クラフトペディア mini」は、「クラフトペディア」の企画・構成力はそのままに、お手持ちの写真やテキストを活かして取材工程を省略。これにより、納期の短縮と大幅なコスト削減を実現した新プランです。

従来同様、ディレクター監修のもと、企画・構成・編集・デザイン・校正まで専任チームが対応し、高い完成度と丁寧な仕上がりをお約束します。



また、クラフトペディアの制作は、校正のレベルにおいても高い評価をいただいています。

初校段階で8～9割の完成度を実現し、さらに校正回数に原則制限を設けない柔軟な対応も、特長のひとつです。

■より幅広いニーズにお応えするために

近年、肖像権やプライバシー保護の観点から、写真撮影が許可されない現場が増えてきました。セキュリティ上の理由から、外部スタッフの立ち入りや取材が困難な施設・業種も少なくありません。

そうした場合には写真やテキストをご提供いただき、プロの手で構成・編集を行い、的確に表現いたします。すでにコンテンツ内容が確定しており、写真素材なども揃っている場合は、短納期での制作も可能です。

遠隔地の場合にはオンラインでの打ち合わせも対応いたします。

アドリンクは今後も、人件費高騰や採用難による広報リソース不足、物価上昇によるコスト増大といった環境の変化にも柔軟に対応し、学校や企業の「伝えたい」を支える広報物制作サービスを提供してまいります。

[新サービス名]

クラフトペディア mini（ミニ）

[サービス内容]

ホームページ、パンフレット・リーフレット等、広報物の制作

クラフトペディアmini https://adlink-jp.com/craftpedia/mini/

クラフトペディア https://adlink-jp.com/craftpedia/

(https://adlink-jp.com/craftpedia/)

[会社概要]

社名：株式会社アドリンククリエイティブエージェンシー

本社所在地：広島市中区上幟町4-7

代表取締役：水野 崇（みずの たかし）

事業内容：広告代理業・Web制作・映像制作・イベント企画・印刷、出版



TEL：082-555-1193

FAX：082-555-8971

HP：http://adlink-jp.com



[本プレスリリースに関するお問い合わせ]

企画担当：後久保（せとくぼ）

TEL：082-555-1193

メール：info@adlink-jp.com