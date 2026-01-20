毎年好評の資料データ配布有！ 「令和8年度 税制改正セミナー」開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年1月29日（木）より「令和8年度 税制改正セミナー」を開催いたします。本セミナーでは、12月19日（金）に自由民主党・日本維新の会から公表された「令和8年度税制改正大綱」より、主な改正・見直し項目をまとめ、注目点をわかりやすくお伝えする無料Webセミナーです。法人向けは法人税・地方税・消費税など法人に関係する部分を中心に、個人向けは相続税・贈与税・所得税など個人に関係する部分を中心に税理士が徹底解説いたします。

令和8年度 税制改正セミナー詳細を見る

■セミナータイトル：令和8年度 税制改正セミナー

■開催日（期間）：2026年1月29日（木）11時30分 ～ 2026年2月4日（水）17時00分

※講演時間は合計約60分（30分・30分）

■開催方法：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.基礎控除の見直し

2.住宅ローン減税に係る所要の措置

3.貸付用不動産に関する評価の見直し

4.大胆な設備投資促進税制

5.インボイスに関連する経過措置等の見直し

■備考：

事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は合計約60分となります）。

お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りいたします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

申込期限：2026年1月28日（水）17時00分まで講師情報羽藤 徹夫（はとう てつお）辻・本郷 税理士法人 北千住事務所 所長／税理士羽藤 徹夫（はとう てつお）

工場や、大原簿記学校などの受験専門学校の講師を経て、2015年税理士試験に合格。複数の会計事務所に勤務後、辻・本郷 税理士法人に入社。法人・個人の税務会計業務を中心に従事しており、中小企業経営者の最初の相談相手となるべく日々邁進している。

井口 麻里子（いぐち まりこ）辻・本郷 税理士法人 ファミリーオフィス事業部 エキスパート／税理士井口 麻里子（いぐち まりこ）

相続税の申告はもちろん、生前からの相続対策、資産承継、事業承継、国際相続等にかかる相続コンサルティングを主業務とし、セミナー講師や執筆活動も盛んに手がけている。著書は『55歳になったら遺言を書きなさい』『相続でモメずにお金を残したければ「この順番」で進めなさい』『新広大地評価の実務』その他多数。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数19,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

