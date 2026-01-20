白檀の香りが収納空間にふわっと香る除湿剤『ドライ&ドライUP　白檀の香り』シリーズ新発売

白元アース株式会社左から、ドライ&ドライUP 白檀の香り 450mL、ドライ&ドライUP 引き出し・衣装ケース用 白檀の香り、ドライ&ドライUP クローゼット・洋服ダンス用 白檀の香り

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、湿気を吸って液がたまるタンクタイプの芳香除湿剤『ドライ&ドライUP 白檀の香り 450mL』、吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの芳香除湿剤『ドライ&ドライUP 引き出し・衣装ケース用 白檀の香り／クローゼット・洋服ダンス用 白檀の香り』を2月2日より新発売いたします。

タンクタイプやシートタイプなどの除湿剤を展開する「ドライ&ドライUP」は、1991年の発売以来さまざまな用途に応じた商品を発売し好評をいただいています。

今回、当社が独自に調査し、幅広い世代に人気がある香りであることが分かった『白檀の香り』をシリーズで発売いたします（下図参照）。

心やすらぐ柔らかな温かみのある白檀の香りが収納空間や衣類をやさしく包みます。ラインナップはタンクタイプ、引き出し・衣装ケース用、クローゼット・洋服ダンス用の3種類があります。

白元アースはお客様のニーズに応える商品で、市場の活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

ドライ&ドライUP 白檀の香り 450mL

●湿気を吸って液がたまるタイプの除湿剤です。

●紫陽花の香りビーズがふわっと香ります。

用途：押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とり。

ドライ&ドライUP 引き出し・衣装ケース用／クローゼット・洋服ダンス用 白檀の香り

●湿気を吸うとふわっと香る、ゼリー状に固まるタイプの除湿剤です。

●収納空間の気になるニオイ※を消臭します。（※気になるニオイ＝カビ臭・汗臭・体臭）

●カビの発育を抑えます。

●衣類保管時の黄ばみ※を防ぎます。（※窒素酸化物(NOx)による黄ばみ）

・汚れが原因の黄ばみには効果がありません。

・黄ばみを消す効果はありません。

・素材、生地によって効果は異なります。

●気になるダニを収納空間内に寄せつけにくくします。

※収納空間内に屋内塵性ダニを寄せつけにくくする効果を確認しています。マダニやイエダニを対象とした製品ではありません。

●防虫剤と一緒に使えます。

引き出し・衣装ケース用

●引き出し・衣装ケース内の湿気をとり、白檀のやさしい香りでこもったニオイをさわやかにします。

●引き出しや衣装ケースの中で場所をとらない薄型タイプです。

クローゼット・洋服ダンス用

●クローゼットや洋服ダンス内の湿気をとり、白檀のやさしい香りでこもったニオイをさわやかにします。

●クローゼットや洋服ダンスなどに吊り下げる薄型タイプです。

●衣類の収納空間の大きさにあわせて、使用量を調節してお使いいただけます。

≪商品概要≫

●ドライ&ドライUP 白檀の香り 450mL

・希望小売価格：オープン

・内容量：450mL×3

●ドライ&ドライUP 引き出し・衣装ケース用 白檀の香り

・希望小売価格：オープン

・内容量：12シート

●ドライ&ドライUP クローゼット・洋服ダンス用 白檀の香り

・希望小売価格：オープン

・内容量：4シート

◆発売日：2026年2月2日

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター