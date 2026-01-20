2025年の締めくくりに成長企業の舵取りを担う50名超の経営層が集結 「ミキワメ 大忘年会」 イベントレポート

株式会社リーディングマーク

Personality Techを通じたHR事業「ミキワメ」を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役：飯田 悠司）は、2025年12月16日(火)、経営層限定のクローズドイベント「ミキワメ 大忘年会」を開催しました。

本イベントでは、組織づくりに取り組む経営層が一堂に会し、2025年を締めくくるにふさわしい場として、1年を通じた人事施策を振り返りながら、2026年のさらなる企業成長に向け視野を広げました。

当日は50名を超える経営層の皆様にご参加いただき、リラックスした雰囲気の中でも組織課題や人材戦略など熱量のある会話が生まれ、有意義な学びとともに、新たなつながりが生まれる会となりました。

■ 「ミキワメ 大忘年会」の様子

＜代表飯田によるスピーチ＞

代表飯田によるスピーチ

イベントでは代表の飯田が登壇。

「組織戦略を現場で機能させるには、幹部自身がその意義を理解し、自分の言葉で語れるようになることが不可欠」と語りました。

かつて組織崩壊を経験した自身の反省を交えながら、「幹部が内省し、自分は何を変えるのかを宣言し、それを定期的に振り返って再宣言する。このプロセスが行動変容を生む」と紹介。

こうした幹部層の変化を支援する新たな取り組みとして紹介したのが、2026年に正式リリース予定の「ミキワメAIコーチ」です。

本サービスは、AIによるフィードバックと月次の振り返りを通じて、幹部が自らの行動や思考を見直し、組織戦略と日々の実践をつなぐための「宣言」と「再宣言」を習慣化するもの。

幹部の成長を仕組みとして支え、現場に根づく変化を実現することを目指した取り組みとして、今後の展開を予定しています。

＜参加者の交流＞

イベントは立食形式で行い、より多くの方と交流できる会となりました。

共通の課題意識をもつ参加者同士が自然と対話を重ねる様子が随所に見られ、会場全体にあたたかく前向きな空気が広がっていました。

組織づくりに伴う悩みや、幹部層との向き合い方といった実践的なテーマが多く交わされ、名刺交換にとどまらない、有意義な情報交換の場となりました。

普段はなかなか接点のない方同士の出会いも多く、思いがけないつながりが生まれる機会となりました。

＜『「人事」のための心理学』をご紹介＞

イベントの最後には、人と組織の関係性に向き合う経営層の皆様に、実務で活かせる心理学の視点をお届けするため、新刊『実務のあらゆる場面で活用できる「人事」のための心理学』をご紹介しました。

本書は、当社 組織心理研究所 所長の佐藤 映が執筆し、採用・配属・定着・マネジメント・メンタルヘルスなど、人事テーマを横断的に扱っています。

臨床心理学の知見をベースに、現場での判断や対話を支える「実践的な軸」を提供する内容となっており、12月19日の発売に先がけ、本イベントが発表の場のひとつとなりました。

「人事」のための心理学 詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000304.000008701.html

■会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33番ビル 10階

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

