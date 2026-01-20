アカデミー賞ノミネート共同制作×創元ミステリ大賞作家×ALL-IN｜短編映画『Sh*t Job』国際展開へ向けMotionGalleryでクラウドファンディング開始

オールイン株式会社

オールイン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田優一）は、短編映画『Sh*t Job』の国際展開に向け、MotionGalleryにてクラウドファンディングを開始しました。現在推進中の映画事業の先駆けとなる第一作です。

■MotionGalleryクラウドファンディング概要

本プロジェクトでは、映画の仕上げ工程や国際展開に必要な資金を募ります。

・プラットフォーム：MotionGallery

・プロジェクト名：短編映画『Sh*t Job』国際展開プロジェクト

・実施期間：2026年1月20日～2026年3月31日

・目標金額：1,000,000円

・プロジェクトページ：https://motion-gallery.net/projects/allin_shitjob

■短編映画『Sh*t Job』とは

『Sh*t Job』は、4人の会社員がトイレの個室で仕事から逃れようとする“ワンシチュエーション劇”を軸に、働く人の葛藤をブラックユーモアで描いた短編映画です。

監督は映画『Black Box Diaries』でアカデミー賞ノミネート（共同制作）実績を持つ岡村裕太。脚本は2025 創元ミステリ短編賞 大賞のジョウシャカズヤ。プロデューサーはオールイン株式会社のCEOであり、映画『白く濁る家』も手掛けた前田優一。

本作は既に「信州諏訪ふるさと国際映画祭2025の短編部門 優秀作品賞」を受賞しており、今後は上映・配信を含めた国内外での展開を予定しています。

<あらすじ>

上司が不在の午後、4人の会社員はトイレの個室にこもり、それぞれの事情で仕事をサボっていた。「顧客対応を任せたい」という連絡が上司から届くが、4人は互いに仕事を押し付け合う。世代間のギャップや人間関係の綻びが浮き彫りになっていく中、事態は突如として一変。それでも彼らはトイレに残るのか───。

■“1企業1映画”構想とプロジェクトの背景

オールインはHR×クリエイティブ領域で、採用支援やブランド設計を行ってきました。その中心にあるのが「人を動かす物語」の力です。代表の前田優一は10代から映像づくりに携わっており、現在は、企業の哲学や価値観をエンターテインメントとして伝える文化「1企業1映画」という構想を掲げています。その思想を形にするため、事業本格化に先駆けて制作したのが、本作『Sh*t Job』です。

■映画祭出品と今後の展開

『Sh*t Job』は、世界主要映画祭へ出品中。2026年の完成披露試写、配信準備および上映拡大を予定しています。オールインは本作を皮切りに、映画制作を事業の一つとして本格展開し、映像・物語を通じた新たな価値創出に取り組んでまいります。

クラウドファンディングのご支援はこちら :https://motion-gallery.net/projects/allin_shitjob

■コメント：監督・脚本・プロデューサー

山口県出身。高校卒業後に渡米、南カリフォルニア大学（USC）映画学部で映画演出を学ぶ。アカデミー賞ノミネート作品『Black Box Diaries』共同製作。東京とロサンゼルスを拠点に複数の映画・映像作品を監督。監督：岡村 裕太

みなさま、お仕事お疲れ様です。

『Sh*t Job』は、社会を支えながらも理不尽な環境の中で生きる人々を描いた、社会風刺コメディ映画です。笑いながら社会を見つめ直し、「人間らしさとは何か」を問いかける作品でもあります。

朝の満員電車でふと「もうやってられない」と思ったことがある人、無理難題を聞きながらも毎日頑張るあなたにこそ、この映画を観てほしいです。

日本のコメディ映画といえば明るく軽快なトーンが主流。ですが本作は、社会の矛盾を笑い飛ばすローキーなビジュアルスタイルで描かれた、日本ではまだ珍しいアプローチの作品となっています。

多様なバックグラウンドを持つキャストとスタッフが力を合わせ、この作品を完成させました。

海外映画祭への出品を通して、世界中の人々が“共感して笑える瞬間”を生み出したいと考えています。このチームの一員として、ぜひ一緒に作品を盛り上げていただけたら幸いです。

1983年京都府生まれ。東京都在住。立命館大学卒業。2025 創元ミステリ短編賞 大賞受賞／2025 江戸川乱歩賞 最終選考選出／2025 「このミステリーがすごい！」大賞 最終選考選出。脚本：ジョウシャカズヤ（フリーライター／作家）

ワンシチュエーション映画には、会話劇としての魅力がある一方で、映像的なメリハリに欠ける側面もあります。本作ではその制約を逆手に取り、主要人物たちの回想シーンを随所に交えることで、"広義のワンシチュエーション"として時空間に広がりと変化を持たせました。

舞台がトイレであることも、物語に奥行きを与えています。トイレは、まわりの視線から解放され、自分自身と向き合える特異な場所です。スマホという現代的な籠城アイテムも相まって、登場人物たちもトイレに留まり続けようとします。しかし、そこで得られる安寧はかりそめでしかありません。扉の向こう側には、待っている人たちがいます。出る理由は、それだけで充分です。

19歳で映画製作会社での助監督を経験。22歳で代理店に所属し、グランドスラム受賞、リクルートキャリア部門賞総なめ＆リクルートギネス記録樹立。23歳にALL-IN創業、世界的アワード（CSS Design awards／Awwwars）も複数受賞。27歳で和製ホラー『白く濁る家』の製作に携わる。2025年に映画事業を立ち上げ。プロデューサー：前田 優一

『Sh*t Job』は、閉ざされたトイレという空間を通して、現代を生きる人々の孤独や葛藤を、ユーモアの奥に潜む痛みとともに描いた風刺劇です。滑稽さとリアルが交差する人間模様を、脚本・監督、そして美術・撮影・音響・照明をはじめとする多くのスタッフの力で鮮やかに立ち上げることができました。

本作は、会社として「1企業1映画」という新たな表現領域へ踏み出す第一作です。働く人だけでなく、採用する企業や人事とも深く向き合い、組織やキャリアにまつわる無数の“リアル”を見つめてきた私たちだからこそ、映画という媒体を通じて先入観を揺さぶり、社会に新たな視点や対話を届けられるのではないか──その可能性を探る試みでもあります。

この作品が観客の皆さまに小さな気づきや余韻をもたらし、そして今後手がけていく新作への期待へとつながれば幸いです。

クラウドファンディングのご支援はこちら :https://motion-gallery.net/projects/allin_shitjob

HR領域のコンサルティング・ブランディング・集客を一括支援する“オールイン”

2016年の設立以降、500社以上の採用支援を手掛けてきたオールイン。その支援内容は、戦略コンサルティング、ブランディング、求人広告制作など多種多様です。圧倒的な売り手市場であり、他社との差別化や企業のブランド確立が強く求められる昨今、オールインはブランド戦略から求人広告まで一括支援できることで価値を発揮しています。

そして2025年、映画事業を立ち上げ。HR×クリエイティブの可能性をさらに追求していきます。

社名：オールイン株式会社

代表者：前田 優一

所在地：東京都渋谷区東1-3-5 MORE-EXCELLENCE 2F

事業内容：HRブランド戦略・HR戦略コンサルティング・RPO / コーポレートブランディング / リクルートブランディング / 総合求人広告代理業 / 映像・映画企画制作 / 感情で検索する求人情報サイト「Umplex」の運営

【お問い合わせ】https://allhero.co.jp/contact/

（電話番号：03-6427-2417｜広報担当）

▶事例紹介 https://allhero.co.jp/works/

▶HP https://allhero.co.jp

▶Umplex：https://umplex.jp/

▶ストラテジンジ：https://allhero.co.jp/consulting-lp/