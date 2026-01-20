アルコール消臭×界面活性剤ゼロ処方で、乾きが速く、ベタつかない！ホテルクオリティの消臭剤に心落ち着く限定の香りが登場！『ノンスメル清水香(せいすいか)　サンダルウッドの香り』　数量限定発売

白元アース株式会社



ノンスメル清水香　サンダルウッドの香り　本体400mL

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、ホテルクオリティの衣類・布製品・空間用消臭剤「ノンスメル清水香（せいすいか）」に、『サンダルウッドの香り』 を2月2日より数量限定発売いたします。



　『ノンスメル清水香』は、プロ用消臭剤「清水香(R)」と共同開発した、衣類・布製品・空間用消臭剤です。アルコールを高濃度で配合した独自処方で、スプレー後の乾きが速く、衣類・布製品についた気になるニオイ＊1をすばやく消臭し、高い除菌効果＊2やウイルス除去効果＊3も備えています。さらに、ベタつきの原因となる界面活性剤を使わない「界面活性剤ゼロ処方」を採用し、使用後のベタつきも気になりません。


＊1　汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ


＊2　99.9%除菌、すべての菌に効果があるわけではありません。布上での効果。


＊3　すべてのウイルスに対して効果があるわけではありません。布上での効果。



今回数量限定で発売する『サンダルウッドの香り』は、香料に「サンダルウッド精油」を配合した心落ち着く甘い香りで、リラックスしたい時にぴったりです。また、ボトルはインテリアに馴染むウッドブラウンカラーを採用しました。



白元アースは新しい香りを提案することで、市場の活性化を目指してまいります。



≪商品特長≫




●ニオイ※が気になる衣類・布製品や空間をスッキリ消臭！


※汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ。


●約380回スプレーできます。



≪商品概要≫


●ノンスメル清水香　サンダルウッドの香り　本体400mL
・希望小売価格：オープン
・内容量：400mL






◆発売日：2026年2月2日
◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター