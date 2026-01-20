防カビ機能が加わって、多機能防虫剤がパワーアップ！『ミセスロイド　ウォークインクローゼット用』リニューアル

白元アース株式会社ミセスロイド ウォークインクローゼット用 3個入 1年防虫

白元アース株式会社（本社：東京都足立区、社長：吉村一人）は、衣類にニオイがつかない無香タイプの防虫剤『ミセスロイド ウォークインクローゼット用』に防カビ機能を加えてリニューアルいたします。

ミセスロイドは1988年に発売した衣類用防虫剤のロングセラーブランドです。2015年に「防虫」「消臭」「防カビ」「黄ばみ防止」という大切な衣類を守る4つの機能※1を、2017年に「収納空間のダニよけ効果※2」を搭載し、多機能衣類用防虫剤として好評をいただいてきました。

※1 2015年時のウォークインクローゼット用は防虫、消臭、黄ばみ防止つき

今回、2畳（7,800L）までの広い収納空間に対応した『ウォークインクローゼット用』に、従来の防虫・消臭・黄ばみ防止の各機能と収納空間のダニよけ効果はそのままに、新たに防カビ機能が加わりパワーアップしました。防カビ成分が収納空間内に広がり、衣類へのカビの発育を抑えます。また、パッケージデザインは、正面に大切な衣類を守る4つの機能が1つに備わっていることを表した「4in1（フォーインワン）」を大きく配置し、シリーズで統一感を出して消費者への訴求を高めています。

さらに、より充実した衣類・収納空間ケアを行っていただきたいという思いから、『ミセスロイド防虫カバー スーツ・ジャケット用試供品1枚』を同梱した限定企画品を発売いたします。同梱する「ミセスロイド防虫カバー」も、衣類を守る4つの機能とカバー内のダニよけ効果※2がついた多機能タイプです。※2屋内塵性ダニに対する効果

ミセスロイド ウォークインクローゼット用 防虫カバー試供品入り

白元アースは、多様化する収納環境・消費者ニーズに対応した商品で、市場の活性化を目指してまいります。

≪商品特長≫

●ニオイがつかない防虫成分が大切な衣類をせんいの虫から約1年間守ります。

●消臭成分配合。収納空間の気になるニオイ※を消臭します。（※気になるニオイ＝カビ臭・汗臭・体臭）

●防カビ剤配合。カビの発育を抑えます。

●黄ばみ防止成分配合。衣類保管時の黄ばみ※を防ぎます。（※窒素酸化物(NOx)による黄ばみ）

・汚れが原因の黄ばみには効果がありません。

・黄ばみを消す効果はありません。

・素材、生地によって効果は異なります。

●せんいの防虫に加え、気になるダニを収納空間内に寄せつけにくくします。（ピレスロイドの効果）

※収納空間内に屋内塵性ダニを寄せつけにくくする効果を確認しています。マダニやイエダニを対象とした製品ではありません。

●取り替え時期がひと目で分かる「おとりかえサイン」付きです。

●金糸、銀糸、ラメ加工製品、ボタン類（金属、プラスチック製品）などにも安心して使えます。

●和服、毛皮等の皮革製衣類にも使えます。

≪商品特長≫

●ミセスロイド ウォークインクローゼット用 3個入 1年防虫

・希望小売価格：オープン

・内容量：3個

◆発売日：2026年2月頃より順次出荷切替え

◆販売ルート：全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター