「情報セキュリティ体制構築コンサルティング」で「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」対応を支援

株式会社さくらケーシーエス

情報セキュリティのプロフェッショナルとして、現状分析から対策の実施・運用までワンストップでサービスを提供する株式会社さくらケーシーエス（本社：兵庫県神戸市、取締役社長：加藤貴紀）は、2026年度末に経済産業省が開始を予定している「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下「サプライチェーン対策評価制度」）に対応した、ソリューション「情報セキュリティ体制構築コンサルティング」を提供しています。

さくらケーシーエスは、幅広い業種のお客さまに対し豊富なコンサルティング実績を有しております。また、SMBCグループの総合情報サービス企業として多様Secu x FraなITソリューションを提供しており、コンサルティングとの相乗効果によりお客さまの情報資産を守ります。サプライチェーン対策評価制度対応においても、基準を満たすポリシー策定や体制構築を支援し、安全・安心のセキュリティ環境を提供します。

■2026年度末開始予定のサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度について

近年、サイバー攻撃は増加の一途をたどっており、特にサプライチェーンを起点とした攻撃が多発しています。このため、企業間取引におけるサイバーセキュリティ対策の確保が強く求められています。

こうした背景を踏まえ、経済産業省は2026年度末に、サプライチェーン企業間のサイバーセキュリティ対策レベルを統一的に評価する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を開始する予定です。

この制度は、サプライチェーンを構成する企業の IT基盤におけるセキュリティ対策を可視化し、共通基準に基づいて適切な対策を促すことを目的としています。発注企業は契約時に受注企業へ必要な対策段階を提示し、実施状況を確認することが想定されています。

※出典：経済産業省｜サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針(案)

(https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251226001/20251226001-c.pdf)

■Secu x Fraソリューション「情報セキュリティ体制構築コンサルティング」について

さくらケーシーエスのSecu x Fraソリューションの一つである「情報セキュリティ体制構築コンサルティング」はサプライチェーン対策評価制度対応に必要となる「現状把握・ギャップ分析」から「ポリシー整備」、「システム導入」、「運用体制」までワンストップでご支援します。

＜よくあるお悩み＞

・「セキュリティポリシー」は策定しているが、その後更新はしていない

・自社内は対策しているが、取引先への要請やチェックは手が付いていない

・情報システムの管理は総務部が兼任で、専門的な対応が難しい

・DX推進中だが、セキュリティ対策が後回しになっている

サービス紹介サイト：https://www.kcs.co.jp/ja/service/ind/all_ind/sec/consul.html

■Secu x Fraについて

Security (セキュリティ) × Infrastructure(インフラ) = Secu x Fra(セキュフラ)

「Secu x Fra」とは、セキュリティ（Security）とインフラ（Infrastructure）を融合した造語です。この名前はさくらケーシーエスが目指す「安全で強固なIT 基盤を提供する」という思いが込められています。

＜ビジョン＞

「Secu x Fra」（セキュフラ）は、お客さまのビジネスを守るために、セキュリティ（Security）とインフラ（Infrastructure）のワンストップソリューションを提供します。さくらケーシーエスは、安心でサスティナブルなビジネス環境を実現するために、常にお客さまと共に進化し続けるパートナーを目指しています。安心安全かつ強固なセキュリティとインフラをハイブリッドで提供することで、お客さまのビジネスの持続的発展に貢献します。

■お問い合わせ先

株式会社さくらケーシーエス デジタル基盤営業部 岡田・勝澤

TEL：(078)391-2510

MAIL：sales_digital@kcs.co.jp

