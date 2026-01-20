矢野経済研究所はアンカバードファンドとマネックスベンチャーズとの共催で特別セミナーを開催！

「アフリカ新興市場と日本企業の未来」

株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役社長：水越 孝）は、2026年2月3日（火）に渋谷のSAKURA DEEPTECH SHIBUYAにて、株式会社アンカバードファンドとマネックスベンチャーズ株式会社と共同で特別セミナー「アフリカ新興市場と日本企業の未来」を開催いたします。

・世界が次の成長市場として注目するアフリカ ー 人口増×市場拡大の最前線

・上場やM&Aが活発化し、グローバル資本や多国籍企業が参入を加速

現地のリアルな情報や実態に触れる機会が限られているなか、本セミナーでは、アフリカで活躍する日本企業5社、アフリカのスタートアップ企業3社を迎え、実際に投資・進出・提携を行う各企業の事業活動を共有し、アフリカ市場での次のビジネスチャンスを具体的に描くヒントをご提供いたします。ネットワーキング（名刺交換など）のお時間まで盛りだくさんな本セミナーに、是非ともご参加ください。

▼このような方におすすめ

・アフリカ市場の最新動向を知りたい方

・アフリカ進出にご関心のある企業の経営者やご担当者

・経営企画、新規事業、海外事業部門などのご担当者

・アフリカに興味のある方

▼セミナー開催概要-----------------------------------------------------------------

【日 時】 2026年2月3日（火）15:30～19:20（15:00 開場）

【会 場】 SAKURA DEEPTECH SHIBUYA

〒150-0031東京都渋谷区桜丘町1番2号セントラルビル 12階（エントランス 3階）

※会場協力 東急不動産株式会社

【定 員】 先着100名 ※申込締切 2026年2月2日（月）17:00

【参加費】 一般 5,000円（税込）

ヤノデータバンク(YDB)会員 2,500円（税込）

【申込方法】 下記、公式サイトよりお申込みいただけます。https://www.yano.co.jp/seminar/2026/0203/0203.html

【プログラム】

１．15:30 - 15:50 セッション１：アフリカ市場の最新動向

株式会社アンカバードファンド CEO & GENERAL PARTNER 寺久保 拓摩氏

２．15:50 - 17:10 セッション２：日本企業とアフリカ － 協業可能性

■武蔵精密工業株式会社

執行役員 Chief Innovation Officer 伊作 猛氏

次世代モビリティー商品開発及び事業展開を進める一方、先端AI技術によるインダストリーソリューション事業、エネルギーソリューション事業、更にESGインパクト創出に向けて幅広い領域でオープンイノベーション展開を行い、その一環としてアフリカにおける小型EVのエコシステム構築にも注力。

■株式会社MOL PLUS

CEO 阪本 拓也氏

商船三井が「海運業と社会に新しい価値をPLUSする」をミッションとし2021年に設立した国内海運業界唯一のコーポレートベンチャーキャピタル。中長期的な視点で、海運業のビジネスモデル変革や新規事業創出を実現し得るスタートアップ企業に国内外幅広く投資をし、社会実装を事業連携の視点でも支援している。

■丸紅株式会社

ヘルスケア・メディカル事業部 吉川 康大氏

国内外のネットワークを通じ、ライフスタイル、食料・アグリ、金属、エネルギー・化学品、電力・インフラサービス、金融・リース・不動産、エアロスペース・モビリティ、情報ソリューション、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入、国内取引、事業投資等を展開。

■ヤンマーアグリビジネス株式会社

営業統括部 販売部 部長 佐藤 哲朗氏

1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界初ディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカー。「大地」「海」「都市」のフィールドで、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ、建機、マリン、エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開。ヤンマーは未来を育む価値観「HANASAKA」を基盤に、ブランドステートメントとして掲げる“A SUSTAINABLE FUTURE”を実現する。

■横河電機株式会社

エネルギー＆サステナビリティ事業本部 アフリカビジネス推進センター長 長谷川 剛氏

1915年の創立以来、横河電機は計測・制御・情報技術を軸に産業や社会の課題解決に貢献。アフリカでは現地雇用の創出とインターンシップ研修による人材育成を通じて地域社会に貢献してきた。さらにグリーン水素や戦略鉱物分野で持続可能な社会の実現を目指し、地域と共生する未来を築く。

３．17:25 - 18:10 セッション３：現場からの挑戦 ― アフリカを変える起業家たち

■SunCulture Kenya Limited

CEO Samir Ibrahim氏

ケニアで小規模農家向けにソーラー灌漑システムを提供。

■ARC Ride Limited

CEO Joseph Hurst-Croft氏

ケニアで電動バイクとバッテリースワップ網を展開し、環境負荷の少ない都市モビリティーを提供。

■Bosta Technology LLC

Co-Founder and CEO Mohamed Ezzat氏

エジプトでEコマース企業向けに当日配送を含む物流ラストマイルサービスを提供。

４．18:10 - 18:20 セッション４：クロージング ― 日本とアフリカの未来戦略

株式会社アンカバードファンド CEO & GENERAL PARTNER 寺久保 拓摩氏

株式会社矢野経済研究所 グローバル・ビジネスグループ 部長 小野寺 晋

５．18:20 - 19:20 セッション５：ネットワーキング

-----------------------------------------------------------------

▼企業概要

【株式会社矢野経済研究所】

代表取締役社長 水越 孝

所在地：東京都中野区本町2-46-2

URL：https://www.yano.co.jp/

事業内容：市場調査、経営コンサルティング、海外進出支援など

1958年に設立された独立系総合マーケティング調査機関、2018年、共同通信グループに参画。全産業分野を対象に年間250テーマ以上のマーケット・レポートを発刊するとともに600案件を超える受託調査やコンサルティングプロジェクトを受託、高度な調査能力、豊富なマーケティングデータ、独創的なビジネス構想力をもってクライアントの成長と発展に貢献している。

【株式会社アンカバードファンド】

CEO & GENERAL PARTNER寺久保 拓摩

所在地：東京都港区北青山２丁目７－１３

URL：https://uncoveredfund.com/

事業内容：アフリカ・インド等のグローバルサウス市場に特化した日本初のベンチャーキャピタル。

新興国における課題解決型スタートアップへの投資および日本企業との事業共創支援を主要事業として展開。2019 年の設立以来、フィンテック、Eコマース、クライメートテックなど成長分野を中心に累計34社へ出資。加えて、日本企業との協業支援を多数実施し、アフリカを中心とした新興市場における事業創出を支援している。

【マネックスベンチャーズ株式会社】

代表取締役 万代 惇史

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル25階

URL：https://www.monexventures.com/

事業内容：マネックスグループのベンチャー投資子会社として、シード～アーリーステージ企業へ投資を行うベンチャーキャピタル（VC）。現在国内・海外含め4本のファンドを運用している。2024 年にはアンカバードファンドと募集総額 約30億円規模のアフリカ特化ファンドを共同設立。アフリカの成長領域における日系企業との協業創出も推進している。

▼本セミナーに関するお問い合わせ先

株式会社矢野経済研究所

カスタマーセンター

e-mail：customer@yano.co.jp