病院だけでは支えきれない時代へ。在宅医療の最前線で「看護師の力」が問われている。看護師のキャリアと地域医療を支える全32本の《在宅看護BASIC PROGRAM》配信開始

超高齢社会の日本において、医療の主戦場は「病院」から「暮らしの場」へと確実に移行しています。

しかしその一方で、在宅医療・在宅看護の現場では、慢性的な人材不足、教育機会の不足、「興味はあるが、踏み出せない」看護師の存在が大きな課題となっています。こうした社会背景を受け、在宅医療に関わる専門職向け動画配信サービス「Peer Study～在宅医療カレッジ～」を運営する株式会社ワンダーラボラトリー（本社：東京都渋谷区）は、看護師向け新シリーズ『在宅看護BASIC PROGRAM』（全32プログラム）の配信を開始します。

「在宅看護BASIC PROGRAM」特設ページ：https://peer-study.com/post/202412_nurse_bp/

■ 社会課題１.

在宅医療の拡大に「教育」が追いついていない

国は地域包括ケアシステムの構築を進めていますが、在宅看護を体系的に学べる場は、決して十分とは言えません。病院看護と在宅看護の「違い」が分からない。現場に出てから初めて直面する判断の連続。多職種連携の中での役割が見えない・・・。結果として、在宅医療に必要な人材が育たない構造が生まれています。本プログラムは、この「教育の空白」を埋めることを目的に企画されました。

■ 社会課題２.

看護師のキャリア選択肢が狭まっている

看護師は国家資格を持つ専門職でありながら、キャリアの選択肢が十分に可視化されていない現状があります。「在宅看護＝大変そう」「自分にできるか分からない」そんなイメージが先行し、本来活躍できるはずの看護師が、可能性に蓋をしたまま現場を離れてしまうケースも少なくありません。『在宅看護BASIC PROGRAM』は、在宅看護を「特別な人の仕事」ではなく、看護師の「自然なキャリアの一つ」として提示することを目指しています。

■ 現場発の学びだからこそ、社会に届く

本シリーズは、制度論や理想論ではなく、在宅医療の現場で実際に起きていることをベースに構成。患者・家族の暮らしの中で看護師に求められる役割 医師・ケアマネ・介護職とのリアルな関係性、判断に迷う場面での思考プロセス など、現場で「生きる知識」を32プログラムで体系化しています。

■ 企画監修者・藤野 泰平氏による講義配信

1月20日（火）17:00～ 企画監修者・藤野 泰平氏によるイントロダクションおよび講義を配信いたします。本講義のテーマは、在宅医療の現場において不可欠となる「情報セキュリティ対策」。ICT化が急速に進む在宅医療の現場を背景に、看護師が理解しておくべきリスクと、その基本的な考え方について、実務に即した視点からわかりやすく解説します。

■ 社会的意義

本取り組みは、単なる教育コンテンツ配信ではありません。看護師のキャリア継続と再設計、在宅医療人材の裾野拡大、地域で暮らし続ける高齢者・患者を支える基盤づくり。「看護師を育てることは、地域医療を支えること」その考えのもと、Peer Studyは今後も現場起点の学びを発信していきます。

■ 企画監修は株式会社デザインケア 藤野 泰平氏

藤野泰平氏 株式会社デザインケア・みんなのかかりつけ訪問看護ステーション代表・訪問看護師

【プロフィール】

名古屋市立大学看護学部卒業後、聖路加国際病院に入職。

その後、2014年11月に株式会社デザインケア・みんなのかかりつけ訪問看護ステーションを設立し、 全国13都道府県36か所を運営。一般社団法人日本男性看護師会創始者、日本在宅看護学会学術集会長、プライマリーケア連合学会看護部会、日本看護管理学会や日本在宅医療連合学会で委員、東京大学や、慶應義塾大学等、大学/大学院での非常勤講師を多数歴任。

■ シリーズ概要

シリーズ名：看護師のための在宅看護BASIC PROGRAM

プログラム数：全32本

企画監修：藤野 泰平 氏

■Peer Study～在宅医療カレッジ～とは

動画配信ソリューションを展開する株式会社ワンダーラボラトリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山国秀幸）と医療経営コンサルティング企業であるメディカルインフォマティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木美樹、以下「mics」）が提携、開設した在宅医療に携わる専門職のための動画配信プラットフォーム。すべての専門職の方々がそれぞれの専門スキルを磨くだけでなく、普段あまり接点のない、他職種の知見や想いに触れる機会を提供することで、在宅医療全体のさらなる洗練と底上げを目的とした動画配信プラットフォームです。専門性の枠を超えた学びを通して、在宅医療の新たなスタンダードがここから続々と生み出されていくに違いありません。

■株式会社ワンダーラボラトリーについて

■在宅医療カレッジ（運営会社：メディカルインフォマティクス株式会社）

