完全栄養ごはん「おにもち」、容器のまま電子レンジ調理が可能に

株式会社ｖｉｔｏｍ

完全栄養ごはん「おにもち」を展開するvitom株式会社（本社：東京都品川区東五反田1-6-3、代表取締役：林幹晟）は、2026年3月出荷分（予定）より、「おにもち」のパッケージ仕様を変更し、容器のまま電子レンジで温められる仕様へ順次切り替えることをお知らせいたします。

「おにもち」は、常温でもそのままでも食べられる主食型の完全栄養食として設計されています。

一方で、温めることでお米本来のもちもちとした食感や、炊きたてのような風味がより引き立つという、もう一つの魅力も持っています。

実際にお召し上がりいただいたお客様からは、

「そのままでも満足感があるが、温めるとまた違ったおいしさになる」

「時間に余裕があるときは、温めて食べるのが好き」

といった声が多く寄せられており、“温めたいときに、手軽に温められること”へのニーズが高まっていました。

これまで「おにもち」は、レトルト容器から中身を取り出して電子レンジで加熱する、もしくは容器のまま湯煎する方法で温めていただく必要がありました。

今回の仕様変更により、封を少し開けるだけで、そのまま電子レンジ調理が可能になります。

洗い物を増やすことなく、オフィスや自宅、忙しい日常の中でも、

「今日はそのまま」

「今日は温めて」

と、シーンや気分に合わせて食べ方を選べる主食として、より使いやすく進化しました。

仕様変更の背景

※電子レンジで加熱する際は、必ず封を一部開けてから温めてください。

レトルト食品において、「常温での品質安定」と「電子レンジ加熱時の安全性・おいしさ」を同時に満たすことは、決して当たり前ではありません。

加熱時の内圧変化、蒸気の逃がし方、フィルムの変形や劣化、内容物の水分移動など、複数の要素を同時に制御する必要があり、パッケージ設計そのものが「調理工程の一部」になります。

本パッケージには「透明蒸着フィルム」を採用しています。アルミ箔に匹敵する高い酸素・水蒸気バリア性能により、吸湿や乾燥、腐敗などの変化から商品を保護します。また、従来のアルミ箔パウチは電子レンジ加熱するとスパークが発生してしまいますが、今回採用の透明蒸着フィルムは非金属であるゆえに電子レンジ調理することが可能なフィルムになっています。したがって「1年間の長期常温保存」および「袋のまま電子レンジ加熱が可能」という要件を同時に満たしています。

今回の仕様変更を、単なる利便性向上にとどまらず、「パッケージが食体験や栄養の届け方に与える影響」を探る研究開発の一歩と捉えています。

今後は、加熱条件による食感変化や風味保持、保存中の品質変化とパッケージ構造の関係などについても検証を進め、食品と包装を一体で設計する新しい主食づくりに挑戦していく予定です。

「おにもち」とは

「おにもち」は、米をベースに23種の自然素材で実現した主食タイプの完全栄養食です。

お菓子タイプの栄養補助食品とは異なり、噛んで食べる“ごはん”としての満足感を大切にし、忙しい日常の中でも「ちゃんと食べた」という実感を得られることを目指して開発しました。

常温で長期保存が可能で、保存料を使用していないため、日常の食事はもちろん、外出時の携帯食やストック用途まで幅広く対応できる点も特長です。

“特別なときの食品”ではなく、毎日の選択肢として自然に取り入れられる主食として提案しています。

仕様変更に込めた想い

今回の仕様変更は、味や栄養そのものを変えるものではなく、食べる体験をよりスムーズにするための改善です。

常温でも成立するおいしさをベースにしながら、温めたいときには迷わず温められる。

そんな「選べる自由」を提供することで、「おにもち」をより日常に近い存在にしていきたいと考えています。

「おにもち」は今後も、味・栄養・使いやすさのすべてに向き合いながら、現代の生活にフィットする新しい主食の形を提案し続けてまいります。

商品概要

株式会社vitomについて

- 商品名：おにもち- 内容：米ベースの主食型・完全栄養食- 保存方法：常温保存- 賞味期間：1年間- 調理方法： 常温でそのまま、または電子レンジ加熱 ※電子レンジで加熱する際は、必ず封を一部開けてから温めてください。- 出荷開始：2026年３月出荷分（予定）より新仕様に順次切替 ※切り替え時期は状況により前後する可能性がございます。

株式会社vitomは、「Do the right thing - 人として正しいことをする」を企業理念とするFoodTechスタートアップです。食品業界の持続可能性と信頼性の課題に取り組み、独自の保存技術を活用して「持続可能な食品業の実現」を目指しています。

2024年7月、完全栄養ごはん「おにもち」の発売後、わずか36時間で全プラン（3,100個）が完売し、目標金額の967%を達成しました。代表の林は立命館大学の客員研究員としての知見を活かし、産学連携を通じて「本当に健康を感じられるプロダクト」の開発に取り組んでいます。

企業概要

会社名：株式会社vitom

代表取締役：林幹晟

本社：東京都品川区東五反田1-6-3

設立日：2023年09月

WEBサイト：https://vitom.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/onimochi_vitom

公式LINE：https://lin.ee/M83X4HQ