コードレスなのにパワフルなスチームショット機能付きパステルカラーの「コードレススチームアイロン」を発売

株式会社ドウシシャコードレススチームアイロン

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、強力スチームショット機能を搭載したアイロン「コードレススチームアイロン」の新色を2026年1月20日(火)から、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の家電量販店を通じて発売します。

当社が2022年8月から販売している「コードレススチームアイロン」は、ワイシャツやスカートのプリーツなどの日常のアイロンがけにおいて、コードレスでもパワフルで使いやすいとご愛顧いただいています。今回、当社で展開するスティック型掃除機やミニサイズのアイロンと色味を合わせた、淡いパステルカラーの新色としてリニューアル発売します。

本製品は、アイロン本体をスタンドにのせて通電し、かけ面に熱を蓄え、その蓄えられた熱を使用する仕組みです。最初の蓄熱(立ち上がり)は最短50秒ほどで行うことができます。

シャツや衣類の向きを整えるタイミングなど、アイロンを使用していないときはスタンドに戻して再度蓄熱しながら使用します。

【特長】

◆コードレスでラクにアイロンがけ

アイロン本体がコードレスのため、コードの向きを気にせずスムーズにアイロンがけができます。小さなお子様がいるご家庭でも、コードに足を引っかけるなどの心配がありません。

アイロン本体はコードレス

◆3段階の温度調節が可能

約110度の低温、約150度の中温、約210度の高温の3段階調節ができ、アイロンがけをする洋服の生地や素材に合わせて使い分けができます。

３段階の温度調節

◆水タンクは容量140ml

スチーム用の水タンク容量は140mlで、シャツを2枚程度までアイロンがけすることができます。ドライ/スチーム切替つまみを回すことでドライアイロンとしても使用できます。

◆スチームショット・スプレーボタン付

スチームショットボタンを押すと、水タンクに入っている水が、かけ面にあるスチーム噴出孔からスチームとなって噴出します。強力スチームショットは、ハンガーに吊るしたままのスーツなどの衣類や、セーターなどの毛製品のシワ取りに便利です。

また、スプレーボタンを押すと水タンクの水が本体先端にあるスプレー口から出ます。なかなか取れない頑固なシワにピンポイントでスプレーをしてシワを取ることができます。

※スチームショットは温度調節つまみを《スチーム可能範囲》に合わせて使用。

スチームショットスプレー

◆最初の立ち上がりはわずか1分未満

最初の立ち上がりは最短50秒と早く、準備に時間がかからずスムーズに使い始められます。

◆コードを収納できる充電スタンド

充電スタンドはコード収納を兼ねており、使用時以外にはスッキリ収納することができます。

充電スタンドにコードを収納可能

【パステルカラーシリーズ】

当社が展開する掃除機やアイロンなどの家事家電は、シリーズ全体で世界観を揃えて使えるよう、かわいらしいパステルカラーを採用しています。

現在、手のひらサイズで手芸やワッペンの貼り付けに便利な「ミニアイロン」、出張や旅行先にも持っていける、コンパクトサイズでワイシャツの襟袖に使いやすい「スチームミニアイロン」、軽量でコンパクトな紙パック式コードレススティッククリーナー「MAGIC LIGHT II」などの家電を展開しています。

ミニアイロンミニスチームアイロンMAGIC LIGHT II

【商品詳細】

商品名 ：コードレススチームアイロン

型番 ：DCA-2501

カラー ：グリーン、クリーム（順次発売予定）

グリーンクリーム

電源 ：AC100V 50/60Hz

定格消費電力 ：1000W

蒸気発生方式 ：滴下式

種類 ：スチーム/ドライ兼用

水タンク容量（約） ：140ml

安全装置 ：温度ヒューズ（240度）

電源コード長さ（約）：1.5ｍ

外形寸法（約） ：長さ25×幅10.5×高さ13cm（本体のみ）

長さ28×幅13.5×高さ20cm（スタンドにのせたとき）

質量（約） ：1000g (本体スタンド含む)

付属品 ：計量カップ×1、スタンド×1、取扱説明書×1

URL ： https://e-doshisha.com/lineup/iron_dca-2501.html(https://e-doshisha.com/lineup/iron_dca-2501.html)

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。