1人暮らしにもセカンド冷蔵庫にもおすすめ！フラット＆マットなデザインでお部屋になじむコンパクト冷蔵庫を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「2ドア直冷式冷凍冷蔵庫（88L）」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054776s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054776s/)

2026年1月も下旬に差し掛かり春からの新生活の準備を進めている方も多いのではないでしょうか？「必要なものがたくさんあって何を選んだらよいのか分からない。」「暮らすって物入りね。」とお悩みの方へ、ニトリからシンプルな冷蔵庫をご紹介します。

マットな質感とフラットなフォルムを追求したコンパクトな冷蔵庫です。シンプルでスッキリとしたデザインは、キッチンはもちろんリビングやワンルームなど、どんな空間にも自然になじむので、1人暮らしの方はもちろんセカンド冷蔵庫をお探しの方にもピッタリな商品です。

ドアの開き方は、右開きと左開きの両方をご用意しました。お部屋の間取りに合わせてお選びいただけます。

■商品特徴

１. マットな質感とフラットなフォルムでインテリアになじむ

冷蔵庫の表面はマットな仕上げで形状はスクエア。取っ手などが目立たないフラット設計なので、1人暮らしのワンルームやリビングなど生活空間に置いても圧迫感がありません。

２. 間取りに合わせて選べるドアタイプを2種類ご用意

1人暮らし用の冷蔵庫選びで悩ましい、ドアの開く方向。せっかく購入しても、ドアの開く向きによっては使いにくくなってしまいます。新商品は右開きと左開きの両モデルをご用意。

設置場所にあう開き方をお選びいただけます。

（※ドアの開き方は変更できません。必ず設置場所にあったタイプをご確認ください）

３. 63L冷蔵室と整理しやすいドアポケット

冷蔵室63L、冷凍室26Lのコンパクトサイズながら4つのドアポケットを採用。食材を無駄なく整理しやすくなっています。

４. 電子レンジの置ける天板

天板には電子レンジを置くことが可能なのでキッチンのスペースを有効活用できます。

ニトリの2ドア直冷式冷凍冷蔵庫（88L）でワクワクの新生活をはじめませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】88L 直冷式 2ドア 冷凍冷蔵庫 (GZ2G01)

【価格】24,900円

【カラー】ホワイト、ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054776s/

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】電動機：85W/90W（50Hz/60Hz）、電熱装置：8W（50Hz/60Hz）

【年間消費電力量】205kWh/年

【定格内容積】全定格内容積：88L、冷蔵室：63L、冷凍室：25L

【外形寸法（約）】幅487mm×奥行534mm×高さ840mm

【質量（約）】26kg

【コードの長さ（約）】2.2m

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。