AGSグループ、M&A候補先選定にAIを活用

ジュリオ株式会社

M&A・事業承継アドバイザリーも手掛ける総合型アカウンティング・ファームであるAGSグループ（本社：東京都千代田区、代表者:虷澤篤志、 廣渡嘉秀、以下「AGS」）は、ジュリオ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：姥貝賢次、以下「ジュリオ」）と協業し、M&A業務の核となる候補先選定プロセスを革新するシステムを共同開発しました。本システムは現場アドバイザーが長年培ってきた暗黙知を体系化してAIに実装したもので、既にAGSの実務で活用され、候補先選定の精度向上と大幅な業務効率化を実現しています。

本AIシステムの特徴と効果

本AIシステムの最大の特徴は、従来の業種・地域といった条件検索ではなく、AGSのM&Aアドバイザーが経験的に重視してきた「シナジー仮説」を起点に候補先を選定する点です。

単純な業種分類では見落としてしまう異業種間のマッチングや、ニッチな技術領域での関連性なども発見でき、アドバイザーはこれを参考に、自身の専門知識をさらに加えることで、説得力の高いロングリストを効率的に作成できます。

AGSでは、本AIシステムの実務での活用を開始しており、ロングリスト作成時間を大幅に短縮することができるようになりました。またシステムが提案する候補先には、従来のプロセスでは対象にならなかったものの、詳しく調査すると高いシナジーの可能性が認められる企業が含まれており、マッチング精度の向上も確認されています。実際のある案件では、システムの提案をきっかけに新たな候補先への打診が実現し、譲受企業の経営者から高い評価を得ることができました。

M&A市場の現状と今後の展望

帝国データバンクの調査によれば、国内M&A件数は増加傾向にあり、特に中小企業における事業承継型M&Aの需要が高まっています。経営者の高齢化に伴い、今後10年間で数十万社が後継者不在による廃業リスクに直面すると予測される中、M&Aは企業戦略を超えた社会インフラとしての役割を担いつつあります。

AGSは、本AIシステムを活用しながら、M＆Aアドバイザーがスキーム設計、交渉、デューデリジェンス準備などAIでは代替不可能な業務に従事することで、M&Aアドバイザリー業務全体の精度を高めるとともに効率化を推進します。現場の知見とテクノロジーを融合させることで、より多くの中小企業の円滑な事業承継を実現し、顧客企業により高い価値を提供してまいります。

ジュリオは、本プロジェクトで確立した「現場の暗黙知を丁寧に言語化してシステムに実装する」開発手法を、金融機関の多様な業務課題に対するAIソリューション開発に活かしてまいります。ジュリオは既に銀行向けにも複数のAI開発プロジェクトを手掛けており、今後も金融業界全体のデジタル化に貢献してまいります。

会社概要

AGSグループ

本社所在地：東京都千代田区

代表者：虷澤篤志、廣渡嘉秀

事業内容：株式会社AGSコンサルティングとAGS税理士法人を中核とする総合型アカウンティング・ファーム。税務・会計、IPO・M&A、事業承継支援、国際業務などを提供。

URL： https://www.agsc.co.jp/





ジュリオ株式会社

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 姥貝賢次

事業内容：財務AIソリューションの開発・提供

URL：https://jurio.ai/

【本件に関するお問い合わせ先】

<ジュリオ株式会社>

事業開発部

Email：contact@jurio.jp

※システムのデモンストレーション、導入のご相談など、お気軽にお問い合わせください

広報担当

Email：pr@agsc.co.jp



