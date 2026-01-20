一蘭で寒たまごが味わえる。冬の風物詩『福らん』登場！

株式会社一蘭

株式会社一蘭は、一蘭の冬の風物詩でもある『福らん(半熟塩ゆでたまご)』を1月20日(火)から2月3日(火)までの期間限定で販売いたします。一年で最も寒い時期である小寒から節分にかけて産み落とされる「寒たまご」は、古くから「無病息災・健康増進・金運向上」などを願う縁起物として親しまれてきました。正月から節分にかけて寒たまごを食す風習は、現在も各地に伝えられています。寒さの中で育まれた生命力あふれるたまごには、福を呼び込む力があるとして、日本の食文化の中で大切に受け継がれてきました。一蘭では、この寒たまごに“幸運がふくらむように”という想いを込め、『福卵(ふくらん)』と名付けました。また、期間限定商品として「福」シールを添え、特別感を表現しています。毎年この時期を心待ちにして来店されるお客様も多く、一蘭の冬の風物詩としてご好評をいただいている『福らん』。新しい一年のはじまりに、ささやかな“福”を味わっていただければ幸いです。

