【新機能】専門学校向け学務管理システム「S-Wing」が進路検討フェーズに合わせて最適な情報を届ける「メール送信機能」をリリース。メール活用に関する全6回の実践的コラムも同時公開

株式会社穴吹カレッジサービス（本社：香川県高松市、代表取締役：大平康喜）は、運営する専門学校向け学務管理システム「S-Wing（エスウィング）学内統合情報システム」（URL：https://s-wing.net/ ）において、2026年4月1日より、高校生の進路検討フェーズに合わせて最適な情報を届ける「メール送信機能」を新たにリリースいたします。

また、本機能の提供に先立ち、2026年1月20日より、専門学校の募集戦略におけるメール活用の重要性を解き明かす全6回の連載コラム「デジタル時代の学生募集におけるメール活用術」をホームページにて順次公開いたします。

■ 「高校生向けメール送信機能」リリースの背景

デジタル時代の高校生は情報量が増える一方で、自分に合った学校を見極めきれず、迷いながら検討を進める状況にあります。高校生の進路検討の状況に合わせて、必要な情報を必要なタイミングでお届けすることで、進路決定の一助となるようシステム化しました。

■ 新機能の主な特長と期待される効果

■ 全6回連載コラム：デジタル時代の学生募集におけるメール活用術

- メールの「公式な情報源」としての再評価高校生にとってSNSは友人との雑談ツールですが、メールは学校からの連絡や進路に関わる情報が届く「大事な情報が届く場所」として明確に認識されています。- SNSの弱点を補完する「情報の蓄積性」次々と情報が流れてしまうSNSに対し、メールは「受信箱に確実に残る」「後から読み返せる」「保護者と共有しやすい」という特性があり、検討が必要な進学情報の提供に適しています。- 信頼を伝えるメディアとしての価値進学先選びでは「信頼できるか」が重視されるため、丁寧な文章で学校の誠実さを伝えられるメールは、学校の「顔」として信頼を築く有効な手段となります。- 検討フェーズに合わせた「伴走型」支援の必要性資料請求直後の「興味喚起期」から、他校と比べる「比較・検討期」、出願を迷う「最終判断期」まで、高校生の心理状態に合わせた最適なタイミングで情報を届けることが、出願者の確保に直結します。- 「必要なタイミング」での情報提供資料請求直後の「興味喚起期」、他校と比較する「検討期」、そして出願を迷う「最終判断期」といった各フェーズに合わせ、学生がその時に求めている情報を届けることができます。- オープンキャンパス参加率の最大化申込直後、開催数日前、前日の3ステップでメールを配信。参加を阻む不安を解消し、来校という具体的な行動を強力に後押しします。- 高い費用対効果と募集成果の可視化教育・進学系メールは開封率が30～45％と高く、広告と比較しても低コストで高い出願率を実現できる「経営として強い募集基盤」の構築を支援します。HTML形式で訴求力のあるメールを送信することができます。

2026年1月20日より順次公開されるコラムでは、メールを「単なる告知ツール」から「学生募集の仕組み」へと進化させるための実践的なノウハウを体系化しています。

第1回：なぜ今、メールなのか？

ーデジタル時代の高校生との接点ー（2026年1月20日公開）

第2回：信頼感を高めるコンテンツ

ー進路検討のフェーズに合わせた情報提供ー（2026年1月27日公開）

第3回：メールの「タイミング」が合否を分ける

ー学校の「価値」を伝えるメール活用術ー（2026年2月3日公開）

第4回：オープンキャンパス参加率を最大化する戦略

ーマーケティング設計×現場コミュニケーションー（2026年2月10日公開）

第5回：効果測定と改善

ーPDCAサイクルでメールの成果を高めるー（2026年2月17日公開）

第6回：クロージングへ導く最終戦略

ーメールによる出願意欲の醸成ー（2026年2月24日公開）

■ S-Wingについて

S-Wing 学内統合情報システム は、専門学校向けに開発された 学生募集・教務・学生情報管理の統合システム です。

穴吹学園の専門学校運営ノウハウを基に、穴吹カレッジサービスが開発し、専門学校の教育現場における業務効率化とデータ活用を支援します。

■ サービス概要

- 機能名称： S-Wing 高校生向けメール送信機能- リリース日： 2026年4月1日- コラム公開日： 2026年1月20日より順次

S-Wingは、学校の想いや魅力が正しく、そして温かく高校生に届くことで、彼らが後悔のない進路選択を行える環境づくりをこれからも支援してまいります。

【株式会社穴吹カレッジサービスについて】

会社サイト：https://anabuki-cs.jp/

専門学校の運営支援やシステム開発を通じ、教育業界のDXと学生募集の最適化を推進しています。

