≪羽田空港限定≫【ザ・メープルマニア】の『メープルパウンドケーキ』。“さらにおいしく”味とパッケージをリニューアルして、好評発売中！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）が展開する【ザ・メープルマニア】は、羽田空港限定商品『メープルパウンドケーキ』をリニューアルしたことをお知らせいたします。

≪メープル坊やの新提案≫ ドライフルーツを加えて、さらにおいしく！

羽田空港限定の大人気商品『メープルパウンドケーキ』が味とパッケージをリニューアルしました。年末年始より販売を開始し、東京土産や帰省時の贈り物として、大変好評をいただいております。

ブランデーケーキのような大人びたケーキが食べたくて、メープル坊やが作ったメープルパウンドケーキ。今回のリニューアルでは、アーモンドプードル入りの生地に、オレンジピールやレーズン、リンゴなどのドライフルーツとメープルシロップを加え、メープルのシュトロイゼルをトッピング。しっとりと丁寧に焼き上げました。一口ごとにメープルの上品な甘みが満ちる、ザ・メープルマニアオリジナルのパウンドケーキです。

パッケージには、羽田空港をイメージしたエアメールのデザインを採用し、メープルマニアらしいカラーリングに仕上げました。空の旅の思い出を彩るお土産として、大切な方への贈り物として、心に残る一品です。

この機会にぜひ、さらにおいしくなったメープルパウンドケーキをお楽しみくださいませ。

◆商品概要

【商品名】メープルパウンドケーキ

【価 格】1,728円（税込）

【内 容】1個入

【販売店】催事店舗 羽田空港第2T食賓館時計台3番前

羽田空港第1T東京食賓館 Eゲート

羽田空港国内第1T2F出発ロビーピア1店

※商品の仕様は、予告なく変更となる場合がございます。

The MAPLE MANIA Story

「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。

「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。

「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。

そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。

◆商品紹介

◇メープルバタークッキー

《2025.08さらに美味しくリニューアル》

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコ(※)をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。

9 枚入 1,130円 (税込）

18 枚入 2,260円 (税込)

32 枚入 4,000円 (税込) ※消費税切り捨て表記

(※)チョコレートコーチングを使用。

◇メープルバームクーヘン

メープルシュガーを使い、しっとりと仕上げました。口どけの良さと、キャラメリゼした表面のしゃりっとした食感のコントラストが自慢のメープルマニアオリジナルのバームクーヘン。

1個入 2,376円 (税込）

◆常設店舗情報

・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンド ルミネ北千住店

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ