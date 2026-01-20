キャッシュレス時代の“ちょうどいい財布”が見つかる第9回「小さな財布展」。全国24ブランド・160種類以上が集結！
キャッシュレス化の進展とともに、「小さい財布」はすっかり定番となりました。一方で、すでに小さい財布を使っている方の中には、「カードの数を増やしたい」「コインポケットはもう少し大きくしたい」と感じる声も聞かれるようになっています。
いま、財布選びでは“どれだけ小さいか”よりも、ライフスタイルや使い方に合っているかを重視する動きが見られます。中身をただ減らすのではなく、暮らしに合わせて“整える”という視点で、財布を選び直す動きが広がっています。
カタカナ（株式会社タンケン社）では、2026年2月20日（金）から3月19日（木）まで、自由が丘店およびオンラインストアにて、第9回「小さな財布展」を開催いたします。日本全国から24ブランド・160種類以上の財布が集結。コンパクト財布を中心に、ミディアムサイズや長財布まで幅広く取り揃え、使い方や悩みに向き合いながら、自分にとっての“ちょうどいい財布”と出会えるイベントです。
【開催概要】
日程：2026年2月20日（金）～3月19日（木）
開催場所：・カタカナ 自由が丘店（東京都世田谷区奥沢5-20-21 第一ワチビル1階）
営業時間：11:00～19:00（※火曜日定休）
・カタカナ オンラインストア https://katakana.shop-pro.jp/(https://katakana.shop-pro.jp/)
・キナリノモール店 https://mall.kinarino.jp/katakana(https://mall.kinarino.jp/katakana)
詳細を見る :
https://store.katakana-net.com/?mode=grp&gid=3149004
■3月5日は財布を新調・使い始めするのに最適な“最強開運日”
会期中の3月5日（木）は、「一粒万倍日」「天赦日」「寅の日」「大安」が重なる、暦の上でも縁起が良いとされる日です。財布の新調や使い始めのタイミングとしても注目されています。
また、春は財布の買い替えに適した時期と言われています。日常使いはもちろん、サブ財布の購入や、進学・就職のお祝い、送別品などのギフトとしてもおすすめです。
▲第8回「小さな財布展」を開催した際の店頭の様子
■出展ブランド一覧
i ro se（イロセ）／ｍ+（エムピウ）／hirari（ヒラリ）／STUDIO LA CAUSE（スタジオラコーズ）／.URUKUST（ウルクスト）／JELBEE（ジェルビー）／JOURNEY（ジャーニー）／SHINARI（シナリ）／numeri（ヌメリ）／SALLIES（サリーズ）／TSUZUKU（ツヅク）／スカンクとアルマジロ／die Tasche（タッシェ）／DELIFE（デライフ）／mi’ndy（ミンディ）／sugata（染谷商店）／池之端銀革店／TSUKIKUSA(ツキクサ) ／maumvillage(マウンヴィレッジ) ／PLOWS(プラウズ) ／takenaka kinsai（タケナカ キンサイ）／0.4平方メートル (レイテンヨンヘイベイ) ／FERMI+(フェルミプリュス) 他
die Tasche（タッシェ）
池之端銀革店
takenaka kinsai（タケナカ キンサイ）
スカンクとアルマジロ
hirari（ヒラリ）
SALLIES（サリーズ）
暮らし方や使い方に目を向けた財布選びを提案する、第9回「小さな財布展」。
キャッシュレス時代のいまだからこそ、自分にとって本当に“ちょうどいい財布”と出会う機会として、ぜひご注目ください。
株式会社タンケン社
◼︎「katakana／カタカナ」
「日本のカッコイイを集めたお土産屋さん」をコンセプトに、全国の伝統工芸品や名産品、文房具、洋品、作家モノなど多彩なアイテムをセレクト。自由が丘店、オンラインストア、ギャラリーを展開し、店内では季節ごとに品揃えを変えながら、2～3週間ごとにイベントを開催。2022年にオープンしたギャラリー「katakana shin」では展示、販売、ワークショップを通じて、日本のものづくりの魅力を伝えています。
＜店名の由来＞
古き良き時代の日本ではなく「今」の日本を表現したいという想いと、「海外との懸け橋になりたい」との想いで、ひらがなでも漢字でもなく、海外の言葉を日本語に変換するときに便利な「カタカナ」を店名にしました。
＜店舗＞
・自由が丘店 東京都世田谷区奥沢 5-20-21第一ワチビル1階
・katakana shin 東京都世田谷区奥沢2-12-6 H-Bld201
・オンラインストア https://katakana.shop-pro.jp/
・キナリノモール店 https://mall.kinarino.jp/katakana
＜SNS＞
Instagram：自由が丘店 @katakana_jiyugaoka
katakana shin @katakana.shin
Facebook：@katakanajapan
