IT・情報通信業界の「はたらく」の最前線を共有する、ファシリティ担当者向けイベント「IT Workplace Conference」を株式会社MIXIと共同開催

株式会社HATARABA

オフィス移転コンサルティング・オフィス仲介サービスを提供する株式会社HATARABA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森村泰明、以下「HATARABA」）は、IT・情報通信業界のファシリティ・総務担当者を対象としたイベント『IT Workplace Conference』を株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅、以下「MIXI」）と共同開催いたします。

本イベントは、急速な事業成長や働き方の変化に直面する同業界のワークプレイス戦略に焦点を当て、最新の運用ノウハウや実践的な知見を共有するものです。当日は、MIXIの本社オフィスツアーや担当者によるセッション、参加者同士の交流会を実施し、企業競争力を高めるためのファシリティ構築における次の一手をともに考えてまいります。

【開催の背景：IT業界におけるワークプレイス戦略の高度化】

昨今、IT・情報通信業界におけるオフィス戦略は、単なる「働く場所」の確保に留まらず、急速な組織拡大やハイブリッドワークの浸透に対応し、企業競争力を高めるための重要な経営テーマとなっています。 しかし、現場の担当者が直面する課題は、制度設計から設備運用まで多岐にわたり、業界特有のスピード感に即した「リアルな解決策」を共有できる場は限られています。

そこで、HATARABAは、 IT・情報通信業における戦略的なファシリティ関連業務を担う方を対象とし、最新のオフィス戦略・運用ノウハウを“同業ならではの視点”で 共有するイベントとしてMIXIと「IT Workplace Conference」を共同開催いたします。

【イベントの見どころ】

本イベントは、ファシリティ担当者同士のクロストークや参加型セッション・交流を通じて 自社の課題を客観的に整理し、次の一手につながる“リアルな知見”を持ち帰っていただける機会となっております。

【開催概要】

- MIXI 本社オフィスツアー：MIXIのファシリティ担当者から「なぜこのようなオフィスを構築したのか」「どのように運用しているのか」といったノウハウを解説。実際の執務エリアやユニークなスペースを見学し、具体的なヒントを得られます。- クロストーク：20～30代のファシリティ担当者が登壇。目標設定の仕方や評価基準、そしてファシリティ業務における今後のキャリアパスについての本音を語ります。- 参加型セッション：その場でアンケート投票やクイズを実施するインタラクティブなセッション。参加者全体の意見や課題をリアルタイムで共有し、自社が抱えるファシリティ戦略や課題の立ち位置を客観的に把握できます。- ネットワーキング（交流会） ：MIXIの食堂でお食事を楽しみながら、リラックスした雰囲気で担当者同士の情報交換やコミュニケーションを深める場です。- イベント名：IT Workplace Conference- 主催：株式会社MIXI、株式会社HATARABA- 対象者：IT・情報通信業界のファシリティ、総務、バックオフィス部門の担当者・ファシリティマネージャー- 日時：2026年2月20日（金）15:00-19:30- 会場：MIXI 本社オフィス（東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア36F）- 参加費：無料（事前登録制）- イベントサイトはこちら(https://corp.hataraba.com/it_workplace_conference/)

※同業他社および営業目的の方のご参加はお断りしております。

【タイムテーブル】

- 第1部：セッションパート（15:00-17:45）

□ MIXI 本社オフィスツアー

□【クロストーク】20・30代担当者が語る、ファシリティ担当者としての未来

□【参加型セッション】本音で読み解く！ファシリティのリアル

- 第2部：交流会（18:00-19:30）

※コンテンツ内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

ーーー

【会社概要】

会社名：株式会社HATARABA

設 立：2004年4月

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目8-12 渋谷第一生命ビルディング5階

代表者：代表取締役社長 森村 泰明

事業内容：オフィス移転コンサルティング事業、プロジェクトマネジメント事業、不動産ソリューション事業

免許番号：国土交通大臣（3）第8169号

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HATARABA 広報室

連絡先：03-5464-1315

E-Mail：info@office-b.com