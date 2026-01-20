社会保険労務士登壇、「4月の賃金、派遣料金値上にまだ間に合う！2026年度派遣同一労働同一賃金労使協定セミナー」を開催

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260203?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0120

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、社労士事務所みなとみらい人事コンサルティングと共同で「4月の賃金、派遣料金値上にまだ間に合う！2026年度派遣同一労働同一賃金労使協定セミナー(https://lp.porters.jp/seminar_260203?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0120)」と題した無料セミナーを2026年2月3日（火）14:00～オンラインで開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

派遣会社は、派遣先から支払われる派遣料金と派遣労働者に支払う賃金という2つの「お金」でビジネスを回しています。

そのため、派遣料金の値上げがなかなか望めないにも関わらず、同一労働同一賃金の労使協定の定めにより、派遣労働者の賃金がかなり上昇せざるを得ない現在状況は、派遣会社にとって経済的に厳しい状況です。

そこで今回、派遣特化型社労士である泉氏が登壇し、2025年8月に発表された次年度の派遣同一労働同一賃金による労使協定の賃金水準についてわかりやすく解説。2026年度の派遣料金の交渉や派遣労働者の賃金額決定に活用できる知識をお伝えしていきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・2026年度の派遣における同一労働同一賃金の労使協定の賃金水準を把握できていない方

・2026年度の派遣料金交渉や派遣労働者の賃金額決定に向けて情報収集を行いたい方

・派遣業界における市況感を正しく把握し、事業の利益を最大化したいと考える方

▼▼登壇者の紹介▼▼

▼▼開催概要▼▼

ポーターズ株式会社について

