「AIを活用したいけれど、何から始めれば……」そんな悩みを解決する「AIビジネス企画 基礎編」コース提供開始

トレノケート株式会社

人材育成のトレノケート株式会社 (本社 : 東京都新宿区、代表取締役社長 : 早津 昌夫、以下トレノケート) は、AI活用を検討する方を対象とした新コース「AIビジネス企画 基礎編 ～体系的に学ぶAIビジネスの全体像とAIビジネス企画の要点～」（以下、本コース）の提供を開始しました。

開発の背景

新コースの詳細を見る :https://www.trainocate.co.jp/reference/course_details.aspx?code=BSC0095G&utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260120&utm_campaign=pressrelease

生成AIの急速な普及により、多くの業種・業態の企業にとって、AI活用は競争力の源泉となりつつあります。 しかし実際には、「最新技術を取り入れる」「他社も導入しているから」といった理由でAIプロジェクトが始まり、結果として「技術的に使えるようにはなったが、ビジネスの成果に結びつかな

い」という状況に陥るケースが少なくありません。

ビジネスの成果に結びつけるためには、技術の導入の前に、まず、

- 「誰にどのような価値を提供するのか」- 「どのようなビジネス課題を解決するのか」- 「どのように継続的に収益化するのか」

を明確にする「ビジネス企画」が極めて重要です。

このような背景を踏まえ、本研修コースは、ビジネスの成果に結びつくAI活用の企画から推進までを一貫して行える人材の育成を目的として開発されました。

AI導入・活用において多くの企業が直面する課題

「AIビジネス企画 基礎編」が解決する課題・受講後効果のイメージ

本コースは、AI導入・活用において多くの企業が直面する、次のような課題の解決を目的としています。これらの課題は、立場によって異なる形で表れます。

本コースで学べること

事業部門における課題- 「業務効率化のためにAIを使いたいが、どこから手をつければいいか分からない」- 「生成AIは使えるようになったが、本格的なAI活用となると何をすればいいのか迷う」- 「IT部門に相談しても、技術的な話ばかりでビジネス視点の議論ができない」DX推進担当における課題- 「経営層からAI活用を推進するよう言われたが、具体的に何から始めればいいのか」- 「複数の部門からAI導入の相談を受けるが、優先順位のつけ方が分からない」- 「PoC (概念検証) ばかりで、本格展開に進まないプロジェクトが多い」プロジェクトマネージャーにおける課題- 「AI案件を任されたが、技術部門との調整がうまくいかない」- 「企画書を作っても、関係者の合意が得られず前に進まない」- 「AIプロジェクト特有のリスクや失敗パターンを知りたい」SIer（営業・SE）における課題- 「顧客からAI導入の相談を受けるが、技術的な提案しかできていない」- 「顧客のビジネス課題を、どのAI技術で解決するのが最適か、判断できない」- 「AI案件の企画段階から顧客を支援したい」「AIビジネス企画 基礎編」の受講効果イメージ

本コースは、AIビジネスの企画に必要な知識とスキルを、技術的な詳細に踏み込むことなく、ビジネス視点で体系的に学べるプログラムです。2日間で、以下の能力が身につきます。

1. AIビジネスの全体像を見通せるようになる

- 企画から運用までのライフサイクル全体を理解- ライフサイクルの各フェーズで何をすべきか、何に注意すべきかが分かる

受講後の変化

「AIビジネスのライフサイクルの中で、前後のフェーズのつながりを理解し、次に何をすべきかが明確になる」

2. 「課題起点」でAIを考えられるようになる

- 「AI導入ありき」ではなく、「ビジネス課題の解決手段」としてAIを捉えられるようになる- 自社の課題とビジネス要件に適したAI技術- データ利活用の考え方が身につく

受講後の変化

「『この技術で何ができるか』ではなく、『この課題を解決し、ビジネスを成り立たせるには、どの技術が適しているか』という視点で考えられるようになる」

3. 段階的拡大戦略が設計できるようになる

- スモールスタートから本格展開までの道筋が描ける- 各フェーズでのKGI/KPI設定と効果測定の考え方が分かる- 不確実性の高いAIプロジェクトのリスク管理ができる

受講後の変化

「いきなり大規模な投資をするのではなく、小さく始めて段階的に拡大するアプローチが理解できる」

4. ステークホルダーとの合意形成ができるようになる

- 経営層、技術部門、ユーザー部門など、多様な関係者を巻き込む方法が分かる- 実効性の高いAIビジネス企画書の構成要素とポイントが理解できる- AIガバナンスや社会的責任への配慮ができる

受講後の変化

「それぞれの立場で何を重視しているのかが分かり、企画書の説得力が増す」

コース概要

コース名

AIビジネス企画 基礎編 ～体系的に学ぶAIビジネスの全体像とAIビジネス企画の要点～

期間

2日間 (9:30～17:30)

次のステップ : 実践編で企画書作成を実践

対象者- AIを活用したビジネスの企画・推進に関わる方- AI技術をビジネスに活かす方法を学びたい方- AI特有の社会的責任やステークホルダー対応を学びたい方- AIビジネスのプロジェクトに関わる、または関わる予定の方新コースの詳細を見る :https://www.trainocate.co.jp/reference/course_details.aspx?code=BSC0095G&utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260120&utm_campaign=pressrelease

本コース (基礎編) で全体像と要点を理解した後は、「AIビジネス企画 実践編」(2026年3月提供開始予定) で、実際にAIビジネス企画書を立案するスキルを習得できます。基礎編と実践編を併せて受講することで、AI企画の構想から具体的な企画書作成までを一貫して学ぶことができます。

また、トレノケートでは、業務遂行に必要な「ビジネススキル」を体系的に学べる多様な研修を提供しています。プロジェクトマネジメントやITサービスマネジメント、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルなど、ビジネスパーソンが成果を出すために欠かせない領域を幅広くカバーしています。

詳細は「ビジネス研修(https://www.trainocate.co.jp/reference/course_guide_business.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260120&utm_campaign=pressrelease)」をご覧ください。

【お問い合わせ】

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx(https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260120&utm_campaign=pressrelease)

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立 ：1995年12月6日

本社所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階・27階

事業内容 ：IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL ：https://www.trainocate.co.jp/(https://www.trainocate.co.jp/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260120&utm_campaign=pressrelease)

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です